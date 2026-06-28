Bacalaureat 2026: Ministerul Educației impune măsuri speciale în toate centrele de examen, din cauza caniculei

Pe fondul avertizărilor de caniculă, Ministerul Educației a transmis instrucțiuni către toate inspectoratele școlare pentru organizarea în siguranță a examenului național de Bacalaureat 2026. Instituția cere măsuri speciale în centrele de examen, de la asigurarea apei potabile și a spațiilor climatizate până la acces rapid la asistență medicală, pentru protejarea candidaților și a personalului implicat în desfășurarea probelor.

La sesiunea de Bacalaureat 2026 sunt așteptați aproape 131.000 de candidați. Dintre aceștia, aproximativ 116.000 fac parte din promoția curentă, iar aproape 15.000 provin din seriile anterioare. În funcție de rezultatele obținute la examenele susținute în anii trecuți și recunoscute de Ministerul Educației, unii absolvenți vor susține toate probele, în timp ce alții vor participa doar la cele pe care nu le-au promovat. Datele au fost centralizate și transmise de comisiile județene și de Comisia Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB).

Măsuri obligatorii pentru desfășurarea examenului în condiții de caniculă

Ministerul Educației și Cercetării a transmis, vineri, 26 iunie, o adresă către toate inspectoratele școlare, prin care solicită măsuri speciale pentru desfășurarea în siguranță a examenului național de bacalaureat 2026, pe fondul avertizărilor de caniculă emise pentru perioada următoare. Instituția cere protejarea sănătății candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor, inclusiv în timpul procesului de evaluare a lucrărilor scrise.

Potrivit comunicatului transmis de minister, în acest sens, se vor avea în vedere, după caz, următoarele măsuri:

asigurarea accesului permanent la apă potabilă pentru candidați, profesorii evaluatori și membrii comisiilor;

organizarea, în măsura posibilităților, a sălilor de examen, a spațiilor destinate evaluării lucrărilor scrise și a celor pentru vizualizarea lucrărilor în încăperi cu expunere redusă la radiația solară directă (orientate către zona umbrită a clădirii), în vederea diminuării disconfortului termic;

utilizarea cu prioritate a spațiilor dotate cu instalații de climatizare funcționale pentru desfășurarea probelor de examen, a activităților de evaluare și a vizualizării lucrărilor scrise;

asigurarea funcționării instalațiilor de climatizare existente, iar acolo unde acestea nu sunt disponibile, identificarea unor soluții alternative pentru reducerea disconfortului termic (aparate mobile de aer condiționat, ventilatoare sau alte mijloace tehnice disponibile), cu respectarea condițiilor de desfășurare a examenului;

menținerea unei temperaturi adecvate în sălile utilizate, inclusiv prin aerisirea periodică a spațiilor, în măsura în care aceasta nu afectează desfășurarea probelor de examen, procesul de evaluare sau activitatea de vizualizare a lucrărilor;

asigurarea unor spații umbrite și răcoroase pentru candidați înainte de intrarea în sălile de examen și după finalizarea probelor, precum și evitarea aglomerării în spațiile de așteptare, acolo unde infrastructura permite;

verificarea funcționalității instalațiilor electrice necesare utilizării echipamentelor de climatizare și a disponibilității surselor de alimentare cu energie electrică;

asigurarea accesului prompt la asistență medicală, verificarea disponibilității cabinetului medical școlar sau, după caz, a spațiului destinat acordării primului ajutor și menținerea legăturii permanente cu personalul medical desemnat pentru centrul de examen, în conformitate cu prevederile metodologice în vigoare;

monitorizarea permanentă a condițiilor din centre și intervenția operativă în situațiile în care temperaturile ridicate pot afecta desfășurarea examenului, a procesului de evaluare sau starea de sănătate a persoanelor implicate;

informarea candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor cu privire la măsurile de prevenire a efectelor temperaturilor ridicate.

Se solicită inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București și comisiilor județene de bacalaureat să dispună, în limita atribuțiilor și a resurselor disponibile, toate măsurile organizatorice necesare pentru diminuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor, astfel încât examenul național de bacalaureat - 2026 și procesul de evaluare să se desfășoare în condiții optime de siguranță și confort.

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Editor : C.S.