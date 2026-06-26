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Bacalaureat 2026: Modele de subiecte pentru toate probele scrise. Ce au avut de rezolvat elevii în anii trecuți la examen și simulare

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Modele de subiecte Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Modele de subiecte Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la limba și literatura română - profilul uman și real Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la limba și literatura română - profilul uman și real Bacalaureat 2025: Modele de subiecte la limba și literatura română - profilul uman și real Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la matematică Simulare 2026: Modele de subiecte la matematică Bacalaureat 2025: Modele de subiecte la matematică Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la proba la alegere a profilului

Pentru absolvenții de liceu, examenul de Bacalaureat 2026 va debuta pe 29 iunie și se va încheia pe 3 iulie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Candidații vor susține probele scrise la limba și literatura română, disciplina obligatorie a profilului - matematică sau istorie - și proba la alegere, în funcție de specializarea urmată. Pentru a se familiariza cu structura examenului și tipurile de cerințe care pot apărea la testare, elevii au la dispoziție modelele de subiecte publicate de Ministerul Educației.

Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea fiecărei probe scrise de la Bacalaureat, interval care începe după distribuirea subiectelor. Fiecare lucrare poate obține cel mult 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la limba și literatura română - profilul uman și real

Ministerul Educației a publicat modele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat 2026, destinate elevilor de la filiera teoretică, profil umanist, și filiera vocațională, profil pedagogic. Aceste variante au rolul de a familiariza candidații cu structura probei și tipurile de cerințe care pot apărea la examen, fără a reprezenta subiectele care vor fi date în sesiunea propriu-zisă.

Potrivit modelului publicat, Subiectul I pornește de la un text literar la prima vedere semnat de Șerban Cioculescu, extras din volumul „Amintiri”, în care este conturat portretul lui Tudor Arghezi. Cerințele urmăresc evaluarea capacității de înțelegere și interpretare a textului, de la explicarea sensului unor cuvinte și secvențe până la identificarea unor atitudini și redactarea unui comentariu privind o trăsătură morală a personajului.

În cadrul Subiectului al II-lea, modelul propune un fragment din piesa „Jocul de-a vacanța”, de Mihail Sebastian. Candidații trebuie să analizeze rolul indicațiilor scenice și să explice contribuția acestora la caracterizarea personajelor, la evidențierea situației dramatice și la construirea atmosferei.

Pentru Subiectul al III-lea, elevii pot avea de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte referitor la particularitățile unui roman scris după anul 1980, valorificând reperele teoretice și exemplele studiate.

Modele de subiecte, limba română, profil real, pag 1
Modele de subiecte, limba română, profil real, pag 1
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Modele de subiecte, limba română, profil real, pag 1 | Poza 1 din 4
Modele de subiecte, limba română, profil real, pag 1
Modele de subiecte, limba română, profil real, pag 2 | Poza 2 din 4
Modele de subiecte, limba română, profil real, pag 2
Modele de subiecte, limba română, profil uman, pag 1 | Poza 3 din 4
Modele de subiecte, limba română, profil uman, pag 1
Modele de subiecte, limba română, profil uman, pag 2 | Poza 4 din 4
Modele de subiecte, limba română, profil uman, pag 2
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Profil real: Filiera teoretică - Profilul real; Filiera tehnologică Filiera vocaţională - Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

Conform modelului, Subiectul I și Subiectul al II-lea păstrează aceeași structură ca în varianta destinată profilului umanist. Astfel, primul exercițiu este construit pe baza unui text literar la prima vedere și urmărește verificarea competențelor de înțelegere și interpretare, în timp ce al doilea are la bază un fragment dramatic și solicită analiza rolului indicațiilor scenice în conturarea personajelor, a situației dramatice și a atmosferei.

Diferența apare la Subiectul al III-lea. În modelul publicat de minister, candidații trebuie să redacteze un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să evidențieze particularitățile de construcție ale unui personaj dintr-un text narativ semnat de Ion Creangă. Lucrarea trebuie să valorifice trăsăturile definitorii ale personajului, episoade relevante pentru caracterizarea acestuia, precum și elemente de structură și limbaj specifice operei.

Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la limba și literatura română - profilul uman și real

Subiecte simulare, limba română - profil real. pag2
Subiecte simulare, limba română - profil real. pag2
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Subiecte simulare, limba română - profil real. pag2 | Poza 1 din 4
Subiecte simulare, limba română - profil real. pag2
Subiecte simulare, limba română - profil real | Poza 2 din 4
Subiecte simulare, limba română - profil real
Subiecte simulare, limba română - profil uman. 2 | Poza 3 din 4
Subiecte simulare, limba română - profil uman. 2
Subiecte simulare, limba română - profil uman | Poza 4 din 4
Subiecte simulare, limba română - profil uman
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Bacalaureat 2025: Modele de subiecte la limba și literatura română - profilul uman și real

Subiecte bac 2025, română, profil real pag 1
Subiecte bac 2025, română, profil real pag 1
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Subiecte bac 2025, română, profil real pag 1 | Poza 1 din 4
Subiecte bac 2025, română, profil real pag 1
Subiecte bac 2025, română, profil real pag2 | Poza 2 din 4
Subiecte bac 2025, română, profil real pag2
Subiecte bac 2025, română, profil uman, pag 1 | Poza 3 din 4
Subiecte bac 2025, română, profil uman, pag 1
Subiecte bac 2025, română, profil uman, pag 2 | Poza 4 din 4
Subiecte bac 2025, română, profil uman, pag 2
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Vezi și modele de subiecte pentru toate probele scrise de la examenul de Bacalaureat din anul 2024.

Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la matematică

Potrivit modelelor publicate, structura probei este adaptată profilului urmat de elevi, însă păstrează aceeași organizare generală, fiind alcătuită din trei subiecte.

  • Primul subiect cuprinde exerciții care verifică însușirea noțiunilor fundamentale din programa școlară, precum numerele reale, funcțiile sau ecuațiile;
  • Subiectul al II-lea este format din probleme cu un grad mediu de dificultate, care urmăresc aplicarea formulelor și utilizarea metodelor de calcul specifice fiecărui profil;
  • La Subiectul al III-lea sunt incluse cerințe mai complexe, ce testează capacitatea de analiză, argumentare și raționament matematic, precum și utilizarea corectă a demonstrațiilor.

Modele de subiecte la matematică, filiera tehnologică
Modele de subiecte la matematică, filiera tehnologică
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Modele de subiecte la matematică, filiera tehnologică | Poza 1 din 6
Modele de subiecte la matematică, filiera tehnologică
Modele de subiecte la matematică, profil pedagogic, pag 1 | Poza 2 din 6
Modele de subiecte la matematică, profil pedagogic, pag 1
Modele de subiecte la matematică, profil real, pag 1 | Poza 3 din 6
Modele de subiecte la matematică, profil real, pag 1
Modele de subiecte la matematică, profil real, pag 2. png | Poza 4 din 6
Modele de subiecte la matematică, profil real, pag 2. png
Modele de subiecte la matematică, științele naturii, pag 2 | Poza 5 din 6
Modele de subiecte la matematică, științele naturii, pag 2
Modele de subiecte la matematică, științele naturii | Poza 6 din 6
Modele de subiecte la matematică, științele naturii
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Simulare 2026: Modele de subiecte la matematică

Simulare matematică, pedagogic
Simulare matematică, pedagogic
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Simulare matematică, pedagogic | Poza 1 din 5
Simulare matematică, pedagogic
Simulare matematică, profil real, pag 1 | Poza 2 din 5
Simulare matematică, profil real, pag 1
Simulare matematică, profil real, pag 2, png | Poza 3 din 5
Simulare matematică, profil real, pag 2, png
Simulare matematică, profil real, stiintele naturii | Poza 4 din 5
Simulare matematică, profil real, stiintele naturii
Simulare matematică,toate calificările profesionale | Poza 5 din 5
Simulare matematică,toate calificările profesionale
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Bacalaureat 2025: Modele de subiecte la matematică

subiecte matematică, bac 2025, filiera tehnologica
subiecte matematică, bac 2025, filiera tehnologica
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subiecte matematică, bac 2025, filiera tehnologica | Poza 1 din 5
subiecte matematică, bac 2025, filiera tehnologica
subiecte matematică, bac 2025, filiera vocationala | Poza 2 din 5
subiecte matematică, bac 2025, filiera vocationala
subiecte matematică, bac 2025, profil real, filiera teoretica | Poza 3 din 5
subiecte matematică, bac 2025, profil real, filiera teoretica
Subiecte matematică, bac 2025, profil real, pag 1 | Poza 4 din 5
Subiecte matematică, bac 2025, profil real, pag 1
Subiecte matematică, bac 2025, profil real, pag 2. png | Poza 5 din 5
Subiecte matematică, bac 2025, profil real, pag 2. png
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Cum sunt structurate subiectele la istorie

Subiectul I, notat cu 30 de puncte, are la bază două surse istorice. Elevii trebuie să răspundă unor cerințe care vizează identificarea informațiilor relevante din texte, menționarea unor personalități sau evenimente istorice, stabilirea relațiilor de cauzalitate, precum și evidențierea unor asemănări ori prezentarea unor fapte istorice.

Subiectul al II-lea, de asemenea evaluat cu 30 de puncte, presupune analiza unei singure surse istorice. Cerințele urmăresc capacitatea candidaților de a extrage informații relevante, de a formula un punct de vedere argumentat pe baza textului, de a încadra evenimentele în contextul epocii și de a susține o afirmație prin exemple istorice adecvate.

La Subiectul al III-lea, elevii trebuie să redacteze un eseu structurat, de aproximativ două pagini, pe o temă din programa de examen. În modelul orientativ publicat de minister, cerința vizează prezentarea unor aspecte referitoare la spațiul românesc în secolul al XIV-lea.

Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la proba la alegere a profilului

Proba la alegere a profilului și specializării reprezintă una dintre cele trei probe scrise ale examenului de Bacalaureat, alături de limba și literatura română și proba obligatorie a profilului, respectiv matematică sau istorie. Această evaluare le permite candidaților să opteze pentru disciplina corespunzătoare filierei și specializării urmate, având rolul de a testa cunoștințele și competențele dobândite în domeniul de studiu ales.

  • Discipline pentru profilul real și tehnologic: fizică, chimie, biologie, informatică;
  • Discipline pentru profilul uman și vocațional: geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Chimie

Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Economie

Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Filosofie

Modele subiect Bacalaureat 2026 - Biologie

Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Psihologie

Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Logică

Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Sociologie

Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Fizică

Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Geografie

Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Informatică

Editor : C.S. | M.C.

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