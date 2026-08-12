Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Candidații au început proba la alegere. Cum sunt structurate subiectele la uman și real

Elevii înscriși la sesiunea de toamnă a bacalaureatului 2026 susțin astăzi proba scrisă la alegere a profilului. Accesul în sălile de examen a fost permis până la ora 8:30, iar evaluarea a început la 9:00. Subiectele au fost distribuite, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației, peste 33.000 de absolvenți s-au înscris la a doua sesiune a examenului național, dintre care mai mult de 22.000 fac parte din promoția curentă, iar peste 11.000 provin din anii anteriori.

Ce reprezintă proba la alegere a profilului și specializării

Proba la alegere a profilului și specializării este una dintre evaluările scrise ale examenului național de bacalaureat, alături de testarea la limba și literatura română și cea obligatorie a profilului, susținută la matematică sau istorie. Pentru absolvenții care au studiat într-o limbă a minorităților naționale, calendarul include și examenul la limba și literatura maternă.

În sesiunea de toamnă participă candidați din promoția curentă și din seriile anterioare care nu au promovat bacalaureatul ori nu au susținut toate testările. Probele trecute în sesiunile precedente pot fi recunoscute, în condițiile prevăzute de metodologia examenului.

Disciplina susținută miercuri a fost stabilită la înscriere, în funcție de filiera, profilul și specializarea absolvite. Candidații au putut alege, conform parcursului școlar, între fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

La ce oră încep probele scrise

Probele scrise încep la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție 180 de minute, respectiv trei ore, pentru rezolvarea subiectelor. Timpul de lucru este calculat din momentul în care distribuirea acestora s-a încheiat în fiecare sală.

În situații excepționale, care nu le pot fi imputate participanților, durata rezervată redactării lucrării poate fi prelungită cu cel mult o oră, în condițiile prevăzute de metodologia și procedurile aplicabile examenului național de Bacalaureat.

Candidații care finalizează lucrarea înainte de expirarea timpului alocat o pot preda, însă au dreptul să părăsească sala numai după trecerea a cel puțin 60 de minute de la distribuirea subiectelor.

Pe durata probei sunt interzise comunicarea între participanți, folosirea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice, precum și deținerea oricăror materiale care ar putea servi la rezolvarea cerințelor.

Bacalaureat 2026, sesiunea a doua: Cum sunt structurate subiectele la proba la alegere

Proba la alegere a profilului și specializării nu are o structură identică pentru toate disciplinele. Cerințele sunt elaborate în funcție de programa fiecărei materii, iar nivelul de dificultate crește, de regulă, de la verificarea noțiunilor de bază la aplicarea și argumentarea cunoștințelor.

Candidații susțin examenul la disciplina selectată în momentul înscrierii, dintre cele permise pentru filiera, profilul și specializarea absolvite. Variantele disponibile sunt fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

Cum sunt formulate cerințele la geografie

Subiectele la geografie verifică atât cunoașterea elementelor de geografie fizică și umană, cât și capacitatea de interpretare a hărților, graficelor și datelor statistice. Candidaților li se poate cere să identifice state, orașe, unități de relief, râuri sau alte elemente reprezentate cartografic.

Alte exerciții urmăresc compararea unor regiuni, explicarea diferențelor climatice, efectuarea unor calcule sau analizarea unor indicatori demografici și economici. Răspunsurile trebuie formulate cu ajutorul terminologiei geografice și susținute prin informațiile solicitate în enunț.

Ce conțin subiectele la logică și argumentare

La logică, argumentare și comunicare sunt evaluate noțiunile despre termeni, propoziții categorice, raționamente, silogisme și demonstrarea validității unor argumente. Candidații trebuie să recunoască raporturile logice, să construiască enunțuri, să aplice operații specifice și să analizeze corectitudinea unor forme de raționament.

Punctajul se acordă pentru fiecare operație realizată corect, conform etapelor prevăzute în barem. În cazul exercițiilor care presupun construirea sau verificarea unui argument, simpla indicare a rezultatului poate să nu fie suficientă dacă cerința solicită și prezentarea raționamentului.

Cum sunt evaluate cunoștințele la psihologie

Subiectele la psihologie urmăresc înțelegerea proceselor psihice, a personalității și a comportamentului uman. Cerințele pot viza definirea unor concepte, explicarea raporturilor dintre diferite procese, identificarea unor caracteristici sau aplicarea noțiunilor în situații concrete.

Unele exerciții solicită construirea unui răspuns argumentat, folosirea unui exemplu adecvat ori analizarea unei situații din perspectiva conceptelor studiate. Evaluarea ține cont atât de corectitudinea informațiilor, cât și de utilizarea terminologiei de specialitate.

Ce trebuie să rezolve candidații la economie

La economie sunt verificate cunoștințele despre consumatori, producători, cerere, ofertă, piață, costuri, productivitate și eficiența activității economice. Subiectele pot include definiții, relații între concepte, interpretarea unor situații și probleme care presupun efectuarea de calcule.

În cazul aplicațiilor numerice, baremul poate acorda puncte pentru alegerea formulei, înlocuirea corectă a datelor, efectuarea calculelor și indicarea rezultatului. O soluție incompletă poate primi punctaj numai pentru etapele prevăzute explicit în documentul de evaluare.

Structura subiectelor la sociologie și filosofie

La sociologie, candidații trebuie să demonstreze că înțeleg noțiunile referitoare la grupuri sociale, instituții, relații, procese și metode de cercetare. Cerințele pot presupune definirea conceptelor, stabilirea unor legături între acestea, analizarea unei situații sociale și formularea unui punct de vedere argumentat.

Proba la filosofie urmărește capacitatea de a utiliza concepte specifice, de a analiza idei și de a construi argumente coerente. Candidații pot primi fragmente sau afirmații pe baza cărora trebuie să formuleze explicații, să compare perspective și să susțină o poziție prin argumente relevante.

La ambele discipline sunt importante claritatea răspunsului, corectitudinea informației și folosirea adecvată a limbajului de specialitate.

Cum sunt structurate subiectele la biologie

Proba la biologie este organizată în funcție de programa aleasă: biologie vegetală și animală sau anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană. Candidații trebuie să rezolve varianta corespunzătoare opțiunii înregistrate pentru examen.

Cerințele verifică noțiuni teoretice, capacitatea de a stabili relații între structuri și funcții, precum și aplicarea informațiilor în probleme de genetică, biologie sau fiziologie. Pot apărea exerciții de completare, formularea unor enunțuri, probleme și răspunsuri dezvoltate pe o temă indicată.

Ce conține proba la chimie

Subiectele la chimie diferă în funcție de programa corespunzătoare profilului și pot viza chimia anorganică sau organică. Candidații trebuie să recunoască substanțe și proprietăți, să scrie ecuații ale reacțiilor, să explice procese chimice și să rezolve probleme pe baza datelor din enunț.

La exercițiile de calcul sunt evaluate etapele prevăzute în barem, nu doar rezultatul final. Folosirea formulelor potrivite, scrierea corectă a ecuațiilor și indicarea unităților de măsură pot contribui separat la punctaj.

Cum se desfășoară evaluarea la fizică

La fizică, subiectele sunt redactate pe domenii tematice prevăzute în programa de Bacalaureat. Candidații rezolvă cerințele corespunzătoare opțiunilor stabilite pentru examen, care pot viza mecanica, termodinamica, producerea și utilizarea curentului continuu sau optica.

Problemele presupun identificarea legilor fizice aplicabile, folosirea formulelor, efectuarea calculelor și justificarea rezultatului. Baremul poate acorda punctaj pentru etapele realizate corect chiar dacă soluția nu este dusă până la capăt, însă numai în limitele indicate pentru fiecare cerință.

Ce trebuie să rezolve candidații la informatică

Proba la informatică verifică înțelegerea algoritmilor și capacitatea de a elabora soluții folosind limbajul de programare studiat. Subiectele diferă în funcție de profil și pot fi rezolvate în limbajele acceptate prin programa examenului.

Candidaților li se poate cere să determine rezultatul executării unui algoritm, să completeze secvențe de program, să prelucreze structuri de date, să utilizeze subprograme sau să construiască o soluție pentru o problemă dată. Evaluarea urmărește corectitudinea algoritmului, respectarea cerințelor și eficiența metodei propuse.

Cum se acordă punctajul

Indiferent de disciplina susținută, lucrarea poate primi cel mult 90 de puncte pentru rezolvarea cerințelor. Alte 10 sunt acordate din oficiu, astfel încât totalul maxim ajunge la 100. Nota finală se obține prin împărțirea punctajului la 10.

Este acceptată orice metodă corectă de rezolvare, însă nu se acordă alte punctaje intermediare decât cele prevăzute în baremul disciplinei respective și nici fracțiuni de punct. Din acest motiv, candidații trebuie să consulte documentul corespunzător materiei și variantei susținute, publicat pe platforma oficială subiecte.edu.ro.

Când sunt publicate subiectele și baremele de corectare

Subiectele și baremele de evaluare pentru cea de-a doua sesiune a bacalaureatului 2026 sunt publicate după încheierea fiecărei probe, începând cu ora 15:00. Documentele pot fi consultate pe platforma dedicată examenelor naționale, subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”.

Calendarul probelor scrise ale bacalaureatului 2026, sesiunea de toamnă

10 august - Proba E.a): Limba și literatura română ;

; 11 august - Proba E.c): Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) ;

; 12 august - Proba E.d): Proba la alegere a profilului și specializării ;

; 13 august - Proba E.b): Limba și literatura maternă;

Rezultate și contestații

18 august - Afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (între orele 14:00 și 18:00);

19 - 20 august - Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 20 - 21 august - Soluționarea contestațiilor;

24 august - Afișarea rezultatelor finale.

Editor : M.C.