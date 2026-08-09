Live TV

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Cum se corectează o greșeală în lucrare. Regula care îi ajuta pe elevi sa nu piardă puncte

Data publicării:
Cum se corectează o greșeală în lucrarea de la bac 2026. Foto Getty Images
Cum se corectează o greșeală în lucrarea de la bac 2026. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Bacalaureat 2026, a doua sesiune. Cum pot fi corectate greșelile din lucrare Informații utile pentru absolvenții clasei a XII-a

Candidații care susțin probele scrise ale examenului de bacalaureat 2026, în sesiunea de toamnă, pot îndrepta greșelile făcute în timpul redactării fără riscul de a fi depunctați, dacă respectă regulile stabilite de Ministerul Educației. Instituția a stabilit modul în care pot fi corectate răspunsurile, inclusiv la itemii de tip grilă, pentru ca lucrările să fie evaluate în condiții egale pentru toți absolvenții.

Respectarea acestor reguli contribuie la desfășurarea unui proces de evaluare transparent și echitabil pentru toți candidații.

Bacalaureat 2026, a doua sesiune. Cum pot fi corectate greșelile din lucrare

Candidații care susțin probele scrise ale examenului de bacalaureat 2026, în sesiunea iulie-august, pot corecta eventualele greșeli apărute în timpul redactării fără ca acestea să le influențeze evaluarea, cu respectarea regulilor stabilite de Ministerul Educației.

În cazul răspunsurilor redactate în scris, erorile se anulează prin trasarea unei singure linii orizontale, iar varianta corectă se înscrie lizibil în apropiere. Nu sunt permise alte semne sau marcaje care ar putea afecta claritatea lucrării. La itemii de tip grilă, răspunsul poate fi modificat prin tăierea opțiunii alese inițial și indicarea clară a variantei considerate corecte în spațiul destinat completării.

În timpul evaluării este luată în considerare exclusiv opțiunea finală, marcată conform instrucțiunilor de examen. Dacă un răspuns este modificat de mai multe ori, profesorii evaluatori vor ține cont doar de ultima variantă înscrisă, cu condiția ca aceasta să fie clară și să nu lase loc de interpretări.

Corecturile nu sunt considerate semne distinctive

Mulți candidați se tem că modificările făcute pe foaia de examen ar putea fi interpretate drept semne distinctive și le-ar putea afecta validitatea lucrării. Ministerul Educației precizează însă că ștersăturile și corecturile realizate cu respectarea regulilor de examen sunt permise și nu reprezintă motive de anulare. Pentru ca lucrarea să poată fi evaluată în condiții normale, răspunsurile finale trebuie să fie lizibile și ușor de identificat de profesorii evaluatori.

În schimb, utilizarea simbolurilor, desenelor sau a altor marcaje fără legătură cu rezolvarea cerințelor este interzisă. De asemenea, candidații trebuie să redacteze răspunsurile exclusiv pe foile distribuite în sala de examen. Notițele și rezolvările realizate pe ciornă au doar un rol orientativ și nu sunt luate în considerare la evaluare. În cazul în care spațiul alocat pe foaia tipizată nu este suficient, elevii pot solicita pagini suplimentare pentru continuarea lucrării.

Informații utile pentru absolvenții clasei a XII-a

Accesul candidaților în centrele de examen este permis între orele 8:00 și 8:30, pe baza unui act de identitate valabil. Absolvenții trebuie să aibă asupra lor un pix sau un stilou cu cerneală ori pastă albastră pentru redactarea lucrării. Pentru realizarea schemelor și desenelor, acolo unde specificul disciplinei o permite, poate fi utilizat și un creion negru.

Probele scrise încep la ora 9:00, când candidații primesc broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciornă. Timpul de rezolvare este de 180 de minute (trei ore), calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor și completarea casetei de identificare.

Candidații cărora le-au fost aprobate măsuri de adaptare a condițiilor de examen pot beneficia de prelungirea timpului de lucru cu până la două ore. Această facilitate este acordată cu aprobarea Comisiei Județene sau a Comisiei Municipiului București de organizare a examenului, în conformitate cu procedurile Ministerului Educației privind asigurarea egalității de șanse pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale în anul 2026.

Pe durata examenului, candidații sunt obligați să respecte regulamentul de organizare și desfășurare a bacalaureatului. Introducerea în sala de examen a telefoanelor mobile, dispozitivelor electronice, notițelor, manualelor sau a oricăror materiale ajutătoare este strict interzisă, iar nerespectarea acestor reguli atrage eliminarea din examen.

Când vor fi afișate rezultatele

Primele rezultate ale sesiunii din august vor fi publicate marți, 18 august, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, participanții vor putea solicita vizualizarea propriilor lucrări și vor avea posibilitatea de a depune contestații. Procedura va continua și în zilele de 19 și 20 august, conform calendarului stabilit pentru această etapă.

Consultarea lucrărilor are caracter strict informativ și nu presupune recorectarea acestora. Totodată, cei care aleg să le vizualizeze nu sunt obligați să conteste notele primite, iar depunerea unei contestații poate fi făcută și fără consultarea prealabilă a lucrării. După soluționarea contestațiilor, notele finale vor fi comunicate luni, 24 august.

Atât rezultatele inițiale, cât și cele definitive sunt publicate în format anonimizat, numele și prenumele fiind înlocuite cu coduri individuale. Acestea sunt distribuite fiecărui candidat, pe bază de semnătură, la prima probă pe care o susține. Informațiile vor putea fi consultate pe platforma oficială dedicată bacalaureatului, bacalaureat.edu.ro, precum și pe site-urile inspectoratelor școlare.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ardei iuti
1
Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu
JURNAL ORA 18 090826_02217
2
Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au...
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
3
Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina...
Mohsen Rezaei
4
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
profimedia-1051364381
5
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Digi Sport
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Proba scrisă la limba română, sesiunea de toamnă bac 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Subiectele la limba română au fost publicate de Ministerul Educației
Baremul de corectare la limba română de la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Foto Getty Images
Baremul la limba română a fost publicat de Ministerul Educației. Cum se rezolvau subiectele de la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă
Încep probele scrise la bac, sesiunea de toamnă. Sursă Getty Images
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Peste 33.000 de candidați susțin probele scrise. La ce oră este programat primul examen
Elevii susțin competențele digitale din cadrul sesiunii de toamnă a bacalaureatului 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Elevii susțin ultima probă de competențe. Cum se desfășoară evaluarea digitală
Elevii susțin astăzi evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română, sesiunea a doua bac 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Elevii susțin astăzi evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
„Propagandă stalinistă”. Reacția dură a MAE după ce Rusia a atacat...
dunare debit icon apele romane
De ce sunt „vitale” operațiunile de dragare a Dunării pentru centrala...
oameni care intervin la o cladire prabusita in columbia
Cutremur puternic în Columbia. Cel puțin 18 morți și mai multe...
masini de lupta noi
Miruță cere mai multe produse românești pentru Apărare. „Vehiculele...
Ultimele știri
Radu Burnete anunță când „va deveni o prioritate” formarea noului guvern. „Era dificil să aducem partidele la masă”
O felină mare asemănătoare cu o pumă, semnalată în apropierea Varșoviei. Localnicii, sfătuiți să nu lase copiii nesupravegheați
Putin a mers în Siberia pentru a treia oară în aproape trei săptămâni, departe de raza de acţiune a dronelor ucrainene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit. Nuntă de vis în Idaho. Primele imagini cu...
Cancan
Cum a ajuns o tânără să scoată 5.000 de euro din buzunar după o noapte de distracție la UNTOLD
Fanatik.ro
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă...
editiadedimineata.ro
Google Earth a devenit, pentru o zi, o fabrică de imagini false
Fanatik.ro
La un pas de tragedie pe Ion Oblemenco: un fan a căzut în gol din peluză și a ajuns de urgență la spital
Adevărul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la...
Playtech
Ce se întâmplă cu panourile fotovoltaice după 20-25 de ani. Mai produc energie sau trebuie înlocuite
Digi FM
A câștigat un milion de euro la loterie, apoi a aruncat biletul la gunoi. Gestul făcut muncitorii de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
VIDEO A vrut să-și sărute iubita în fața tuturor, dar ce a urmat a făcut înconjurul lumii. Mama lui, în...
Pro FM
Dakota Johnson, colaborare surpriză cu iubitul ei. Cum a ajuns actrița din „Materialiștii” să apară pe noul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fenomenul „Spider-Man: Brand New Day”: încasări de peste 1,6 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de...
Newsweek
Casa de Pensii sectorială anunță dacă recalculează și crește pensiile. „Combate” o decizie a Înaltei Curți
Digi FM
Și-a rupt un deget în vacanță, dar asta nu i-a stricat cheful. Halle Berry, naturală, fără machiaj, superbă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywoodul. Decizia luată după divorțul de Melanie Griffith și infarctul...
UTV
Selly recunoaște că părinții încă îi fac observații, în ciuda succesului său. „În ochii părinților rămâi...