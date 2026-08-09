Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Cum se corectează o greșeală în lucrare. Regula care îi ajuta pe elevi sa nu piardă puncte

Candidații care susțin probele scrise ale examenului de bacalaureat 2026, în sesiunea de toamnă, pot îndrepta greșelile făcute în timpul redactării fără riscul de a fi depunctați, dacă respectă regulile stabilite de Ministerul Educației. Instituția a stabilit modul în care pot fi corectate răspunsurile, inclusiv la itemii de tip grilă, pentru ca lucrările să fie evaluate în condiții egale pentru toți absolvenții.

Respectarea acestor reguli contribuie la desfășurarea unui proces de evaluare transparent și echitabil pentru toți candidații.

Bacalaureat 2026, a doua sesiune. Cum pot fi corectate greșelile din lucrare

Candidații care susțin probele scrise ale examenului de bacalaureat 2026, în sesiunea iulie-august, pot corecta eventualele greșeli apărute în timpul redactării fără ca acestea să le influențeze evaluarea, cu respectarea regulilor stabilite de Ministerul Educației.

În cazul răspunsurilor redactate în scris, erorile se anulează prin trasarea unei singure linii orizontale, iar varianta corectă se înscrie lizibil în apropiere. Nu sunt permise alte semne sau marcaje care ar putea afecta claritatea lucrării. La itemii de tip grilă, răspunsul poate fi modificat prin tăierea opțiunii alese inițial și indicarea clară a variantei considerate corecte în spațiul destinat completării.

În timpul evaluării este luată în considerare exclusiv opțiunea finală, marcată conform instrucțiunilor de examen. Dacă un răspuns este modificat de mai multe ori, profesorii evaluatori vor ține cont doar de ultima variantă înscrisă, cu condiția ca aceasta să fie clară și să nu lase loc de interpretări.

Corecturile nu sunt considerate semne distinctive

Mulți candidați se tem că modificările făcute pe foaia de examen ar putea fi interpretate drept semne distinctive și le-ar putea afecta validitatea lucrării. Ministerul Educației precizează însă că ștersăturile și corecturile realizate cu respectarea regulilor de examen sunt permise și nu reprezintă motive de anulare. Pentru ca lucrarea să poată fi evaluată în condiții normale, răspunsurile finale trebuie să fie lizibile și ușor de identificat de profesorii evaluatori.

În schimb, utilizarea simbolurilor, desenelor sau a altor marcaje fără legătură cu rezolvarea cerințelor este interzisă. De asemenea, candidații trebuie să redacteze răspunsurile exclusiv pe foile distribuite în sala de examen. Notițele și rezolvările realizate pe ciornă au doar un rol orientativ și nu sunt luate în considerare la evaluare. În cazul în care spațiul alocat pe foaia tipizată nu este suficient, elevii pot solicita pagini suplimentare pentru continuarea lucrării.

Informații utile pentru absolvenții clasei a XII-a

Accesul candidaților în centrele de examen este permis între orele 8:00 și 8:30, pe baza unui act de identitate valabil. Absolvenții trebuie să aibă asupra lor un pix sau un stilou cu cerneală ori pastă albastră pentru redactarea lucrării. Pentru realizarea schemelor și desenelor, acolo unde specificul disciplinei o permite, poate fi utilizat și un creion negru.

Probele scrise încep la ora 9:00, când candidații primesc broșura cu subiectele și hârtie ștampilată pentru ciornă. Timpul de rezolvare este de 180 de minute (trei ore), calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor și completarea casetei de identificare.

Candidații cărora le-au fost aprobate măsuri de adaptare a condițiilor de examen pot beneficia de prelungirea timpului de lucru cu până la două ore. Această facilitate este acordată cu aprobarea Comisiei Județene sau a Comisiei Municipiului București de organizare a examenului, în conformitate cu procedurile Ministerului Educației privind asigurarea egalității de șanse pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale în anul 2026.

Pe durata examenului, candidații sunt obligați să respecte regulamentul de organizare și desfășurare a bacalaureatului. Introducerea în sala de examen a telefoanelor mobile, dispozitivelor electronice, notițelor, manualelor sau a oricăror materiale ajutătoare este strict interzisă, iar nerespectarea acestor reguli atrage eliminarea din examen.

Când vor fi afișate rezultatele

Primele rezultate ale sesiunii din august vor fi publicate marți, 18 august, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, participanții vor putea solicita vizualizarea propriilor lucrări și vor avea posibilitatea de a depune contestații. Procedura va continua și în zilele de 19 și 20 august, conform calendarului stabilit pentru această etapă.

Consultarea lucrărilor are caracter strict informativ și nu presupune recorectarea acestora. Totodată, cei care aleg să le vizualizeze nu sunt obligați să conteste notele primite, iar depunerea unei contestații poate fi făcută și fără consultarea prealabilă a lucrării. După soluționarea contestațiilor, notele finale vor fi comunicate luni, 24 august.

Atât rezultatele inițiale, cât și cele definitive sunt publicate în format anonimizat, numele și prenumele fiind înlocuite cu coduri individuale. Acestea sunt distribuite fiecărui candidat, pe bază de semnătură, la prima probă pe care o susține. Informațiile vor putea fi consultate pe platforma oficială dedicată bacalaureatului, bacalaureat.edu.ro, precum și pe site-urile inspectoratelor școlare.

Editor : M.C.