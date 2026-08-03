Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Elevii susțin astăzi evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română

Candidații înscriși la a doua sesiune a bacalaureatului 2026 intră, de luni, 3 august, în prima etapă a examenului, odată cu începerea evaluării competențelor. Calendarul debutează cu verificarea abilităților de comunicare orală în limba română, în cadrul căreia absolvenții de liceu își demonstrează capacitatea de a înțelege, analiza și exprima un mesaj. Potrivit programului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, în zilele de 4 și 5 august sunt programate testările la limba maternă.

Evaluarea nu este notată, iar rezultatele sunt consemnate sub forma unor niveluri de competență, conform metodologiei în vigoare.

Bacalaureat 2026, sesiunea a doua: Cum se desfășoară proba de comunicare orală la limba română

Candidații înscriși la a doua sesiune a examenului susțin, începând de luni, 3 august, evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română, prima probă din calendarul acestei etape. În cadrul testării sunt verificate capacitatea absolvenților de liceu de a înțelege, interpreta și prezenta coerent informații pe baza unor texte literare și nonliterare.

Potrivit metodologiei, fiecare candidat extrage un bilet care conține două fragmente, unul literar și unul nonliterar, însoțite de cerințe menite să evalueze înțelegerea textului, capacitatea de analiză și argumentarea ideilor. După aproximativ 15 minute de pregătire, acesta își prezintă răspunsurile în fața comisiei, explicând și susținând punctul de vedere formulat pe baza materialelor primite.

Reguli speciale de care trebuie să țină cont candidații

După extragerea biletului, acesta nu mai poate fi înlocuit. De asemenea, candidații care refuză să răspundă cerințelor formulate de comisia de evaluare sunt considerați absenți la proba de verificare a competențelor de comunicare orală.

Metodologia prevede măsuri de adaptare pentru absolvenții cu dizabilități. Aceștia pot primi un set distinct de bilete și, la solicitare, beneficiază de prelungirea cu 10 minute atât a timpului alocat pregătirii, cât și a duratei susținerii răspunsului.

Ce criterii sunt urmărite în timpul evaluării

În timpul probei, comisia apreciază capacitatea candidatului de a înțelege și interpreta mesajul transmis de fragmentele primite, precum și de a-și exprima clar și coerent ideile. De asemenea, sunt analizate modul de argumentare și susținerea unui punct de vedere prin exemple și explicații relevante.

Examinatorii urmăresc și calitatea exprimării orale în limba română, respectarea normelor de limbă, organizarea logică a discursului și adaptarea răspunsurilor la cerințele prevăzute de metodologie.

Cum este evaluată proba de competențe orale la limba română

Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română este realizată de o comisie alcătuită din doi profesori evaluatori. De regulă, aceasta este formată din cadrul didactic care a predat disciplina la clasă și un alt profesor de specialitate desemnat la nivelul unității de învățământ.

Dacă această componență nu poate fi asigurată sau există situații de incompatibilitate, comisia poate include cadre didactice din alte unități de învățământ, în conformitate cu procedurile stabilite de Ministerul Educației și Cercetării.

Calendarul complet al probelor de competențe la bacalaureat 2026: sesiunea iulie-august

3-4 august - Proba A: evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română ;

; 4-5 august - Proba B: evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă;

5-6 august - Proba C: evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională;

6-7 august - Proba D: evaluarea competențelor digitale.

Editor : M.C.