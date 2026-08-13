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Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Elevii susțin astăzi proba la limba maternă. Cum sunt structurate subiectele

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Elevii susțin astăzi proba la limba maternă din cadrul sesiunii de toamnă a bacalaureatului. Foto Getty Images
Elevii susțin astăzi proba la limba maternă din cadrul sesiunii de toamnă a bacalaureatului. Foto Getty Images
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Din articol
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Cum se desfășoară proba scrisă la limba maternă Cum sunt structurate subiectele la limba maternă

Candidații înscriși la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat 2026 susțin joi, 13 august, ultima probă scrisă, cea la limba și literatura maternă. Examenul se adresează absolvenților care au urmat cursurile liceale într-o limbă a minorităților naționale. Testarea începe la ora 9:00, iar timpul alocat rezolvării subiectelor este de trei ore.

Subiectele sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și transmise simultan către toate centrele organizate la nivel național.

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Cum se desfășoară proba scrisă la limba maternă

Proba scrisă la limba și literatura maternă este susținută de absolvenții care au urmat cursurile liceale într-o limbă a minorităților naționale. Examenul evaluează competențele de înțelegere a textului, analiză și redactare, în conformitate cu programa specifică fiecărei discipline.

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate valabil. Înainte de distribuirea subiectelor, candidații își completează datele personale în spațiul special destinat de pe foaia tipizată. Lucrările trebuie redactate exclusiv cu cerneală sau pastă de culoare albastră.

Cât timp au candidații la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor

Examenul începe la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție 180 de minute pentru rezolvarea cerințelor. Timpul de lucru este calculat din momentul în care distribuirea subiectelor s-a încheiat în fiecare sală. În situații excepționale, care nu le pot fi imputate participanților, durata destinată redactării lucrării poate fi prelungită cu cel mult o oră, în conformitate cu metodologia și procedurile aplicabile.

Cei care finalizează lucrarea înainte de expirarea celor trei ore o pot preda, însă au dreptul să părăsească sala numai după trecerea unui interval de cel puțin 60 de minute de la încheierea distribuirii subiectelor.

Pe parcursul probei sunt interzise comunicarea între participanți, utilizarea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice, precum și deținerea materialelor care ar putea servi la rezolvarea cerințelor. Încălcarea acestor reguli poate conduce la eliminarea din examen.

Cum sunt structurate subiectele la limba maternă

Structura subiectelor diferă în funcție de limba maternă studiată și de programa valabilă pentru fiecare disciplină. Modelele oficiale publicate de Ministerul Educației arată că probele urmăresc, în principal, evaluarea competențelor de înțelegere a textului, analiză literară, argumentare și redactare, însă tipurile de cerințe și repartizarea acestora nu sunt identice pentru toate limbile minorităților naționale.

Subiectul I

Prima parte evaluează, de regulă, capacitatea candidaților de a înțelege și interpreta un text literar sau nonliterar la prima vedere. Exercițiile pot viza identificarea informațiilor explicite și implicite, prezentarea ideilor principale, explicarea sensului unor cuvinte ori expresii în context și formularea unui punct de vedere argumentat pe baza fragmentului-suport. Prin aceste cerințe sunt verificate competențele de lectură, analiză și exprimare coerentă.

Subiectul al II-lea

Cea de-a doua parte poate cuprinde cerințe referitoare la limbă și literatură, formulate pornind de la unul sau mai multe texte. În funcție de programa specifică disciplinei, absolvenților li se poate solicita să identifice elemente de construcție și stil, să explice rolul unor procedee artistice, să interpreteze un fragment sau să redacteze un răspuns potrivit indicațiilor primite. Evaluarea urmărește aplicarea noțiunilor studiate, organizarea ideilor și susținerea unei interpretări prin argumente relevante.

Subiectul al III-lea

Ultima parte poate presupune redactarea unui eseu structurat, prin care participanții valorifică noțiunile despre operele și autorii incluși în programa de examen. În funcție de limba maternă, cerința poate viza analiza unei creații literare, caracterizarea unui personaj, prezentarea particularităților unui gen sau curent, examinarea relației dintre personaje ori compararea unor texte. La acordarea punctajului sunt avute în vedere atât respectarea cerinței și valorificarea cunoștințelor, cât și coerența expunerii, organizarea conținutului și corectitudinea exprimării.

Subiectele și baremele de evaluare pentru cea de-a doua sesiune a bacalaureatului 2026 sunt publicate după încheierea fiecărei probe, începând cu ora 15:00. Documentele pot fi consultate pe platforma dedicată examenelor naționale, subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”.

Editor : M.C.

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