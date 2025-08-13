Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au trezit supraveghetoarele în ultimele minute”

Sunt peste 30.000 de candidați la Bacalaureatul de toamnă. Unii dintre ei mai mult, iar alții mai puțin pregătiți. Candidați care nu sunt la prima experiență spun că au găsit secretul pentru a trece Bac-ul: să fii bine pregătit. Unul dintre candidați a picat examenul pentru că a adormit, în trecut, în timpul examenului. Specialiștii în educație văd în această atitudine a elevilor tot un eșec al sistemului.

Sesiunea a doua Bac-ului a început cu emoții pentru candidații care speră la o notă de trecere. Iar unii dintre ei au povești uluitoare despre experiența examenului maturității.

Elev: A fost bine, am venit a doua oară. Am dat și anul trecut, dar de data asta e bine. L-am picat de 2 ori, și prima dată, și în toamnă. Pentru că am adormit în timpul Bac-ului și nu am învățat. Pe bancă, pe foaia de examen. M-au trezit supraveghetoarele în ultimele 45 de minute, că erau ultimii 3 copii și trebuia să ceva, habar n-am.

Elev: A fost top. Top, adică a picat ce am învățat eu. 10 nu, dar iau Bac-ul.

Elev: Am nevoie de 7, 7 aș vrea, mai mult nu, mai puțin nu, de la 7 în sus e bine primit.

Elev: A fost bine, mi-a plăcut, subiectele au fost interesante. Interesante adică te pun să lucrezi și cu tine și cu textul.

Reporter: A fost mai mult timpul pentru învățat sau pentru distracție?

Elev: Le-am împărțit egal cât să nu o iau razna de la atât învățat.

Elev: Peste 9. Am făcut un pariu cu cineva și dacă iau notă mai mare ca el îmi dă 2 milioane și asta e cel mai important.

Unii au încercat și alte metode de a trece Bacalaureatul decât învățatul.

La proba scrisă de la Limba și Literatura Română au fost 23 de candidați care au încercat să fraudeze examenul și au fost eliminați din sesiune. Alți 2.000 au lipsit, adică nu s-au prezentat deși s-au înscris.

Iar specialiștii dau vina pe sistem pentru aceste atitudini.

Ovidiu Pânișoară - specialist în educație: Nu avem grijă ce se întâmplă cu ei, să creștem oameni. Avem grijă să le băgăm în cap informație. Era la un moment dat o caricatură cu un elev care în loc de cap are pâlnie și în acea pâlnie toarnă informație.

Rezultatele acestei sesiuni de Bac vor fi afișate pe 18 august.

