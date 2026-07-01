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Barem de corectare la istorie de la Bacalaureat 2026: Cum sunt punctate răspunsurile elevilor la examen

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Barem de corectare la istorie. Foto Getty Images
Barem de corectare la istorie. Foto Getty Images
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Din articol
Bacalaureat 2026: Barem de corectare la istorie

Candidații care au susținut proba scrisă la istorie în cadrul examenului de Bacalaureat 2026 vor putea consulta astăzi, de la ora 15:00, baremul oficial de evaluare publicat de Ministerul Educației. Pe baza acestuia, elevii își vor putea verifica răspunsurile și calcula punctajul obținut înainte de afișarea rezultatelor.

Conform modelului oficial, se punctează orice modalitate corectă de rezolvare a cerințelor. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit în barem, și nici fracțiuni de punct.

Bacalaureat 2026: Barem de corectare la istorie

Potrivit modelului de barem publicat de Ministerul Educației pentru pregătirea examenului, fiecare dintre cele trei subiecte este evaluat cu câte 30 de puncte, iar candidații primesc încă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I este evaluat pe baza răspunsurilor formulate în urma analizei a două surse istorice. Baremul stabilește punctajul pentru identificarea informațiilor din texte, precizarea relațiilor de cauză și efect, prezentarea faptelor istorice și formularea asemănărilor cerute în enunț.

Subiectul al II-lea urmărește evaluarea capacității de analiză și argumentare pornind de la o sursă istorică. Sunt punctate identificarea informațiilor relevante, formularea unui punct de vedere susținut cu exemple din text și argumentarea unui fapt istoric, potrivit cerințelor din barem.

Subiectul al III-lea presupune redactarea unui eseu istoric. Potrivit modelului de evaluare, punctajul este acordat atât pentru conținutul istoric al lucrării, cât și pentru utilizarea limbajului de specialitate, structurarea eseului, respectarea succesiunii cronologice și formularea unui argument istoric.

După publicarea baremului, candidații își pot compara răspunsurile cu soluțiile oficiale și pot estima punctajul obținut la fiecare cerință. Nota finală se calculează prin însumarea punctajelor acordate conform baremului și a celor 10 puncte din oficiu, rezultatul fiind împărțit la 10. Baremul reprezintă însă doar un instrument orientativ pentru elevi. Nota oficială va fi stabilită exclusiv în urma evaluării lucrărilor de către profesorii corectori, conform procedurilor ministerului.

Editor : C.S.

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