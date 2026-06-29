Barem de corectare la limba română de la Bacalaureat 2026: Cum sunt punctate răspunsurile elevilor

Elevii care au susținut luni proba scrisă la limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat 2026 vor putea consulta, începând cu ora 15:00, baremul oficial de evaluare și notare publicat de Ministerul Educației. Acesta va cuprinde răspunsurile considerate corecte și punctajul acordat fiecărei cerințe, astfel încât candidații să își poată verifica lucrarea și estima nota obținută. Digi24.ro va publica baremul imediat ce acesta va fi disponibil.

A doua probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2026 este cea obligatorie a profilului. În funcție de filiera și specializarea absolvite, candidații susțin examenul la matematică sau istorie.

Cum sunt punctate răspunsurile elevilor

Baremul de evaluare și de notare stabilește modul în care sunt acordate punctajele pentru fiecare cerință și reprezintă documentul în baza căruia profesorii corectează lucrările. Potrivit Ministerului Educației, este punctată orice rezolvare corectă, fără acordarea unor punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute în barem. Totodată, nu se acordă fracțiuni de punct, iar fiecare candidat primește 10 puncte din oficiu. Nota finală se obține prin împărțirea la zece a punctajului total acordat lucrării.

La Subiectul I, care valorează 50 de puncte, sunt evaluate corectitudinea răspunsurilor și respectarea normelor de redactare. Pentru textul argumentativ se punctează opinia exprimată, argumentarea, valorificarea textului-suport, formularea concluziei, organizarea logică a ideilor și respectarea cerințelor de redactare.

La Subiectul al II-lea, evaluarea este împărțită între conținut și redactare. Profesorii urmăresc modul în care este analizat textul, claritatea și coerența ideilor, utilizarea unui limbaj adecvat, precum și respectarea normelor de ortografie și punctuație. Pentru acordarea punctajului integral, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte și să trateze în mod complet cerința formulată.

La Subiectul al III-lea, notat cu 30 de puncte, evaluarea are în vedere atât conținutul eseului, cât și modul în care acesta este redactat. Profesorii punctează relevanța analizei, argumentarea, organizarea logică a ideilor, claritatea exprimării și respectarea normelor de ortografie și punctuație. De asemenea, pentru obținerea punctajului aferent redactării, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte și să răspundă cerinței formulate.

Bacalaureat 2026: Modelul baremului de evaluare și notare publicat de Ministerul Educației

Barem de notare, limba romana, profil real, pag 1 Deschide galeria foto

Baremul de corectare va fi publicat la ora 15:00

După încheierea examenului, Ministerul Educației va publica, la ora 15:00, baremele de evaluare și notare pentru proba la limba și literatura română, pe platforma oficială dedicată examenelor naționale, subiecte.edu.ro. Odată cu acestea vor fi disponibile și variantele oficiale ale subiectelor primite de candidați.

Cum își pot calcula elevii nota

După publicarea baremului, candidații își pot compara răspunsurile cu soluțiile oficiale și pot estima punctajul obținut la fiecare cerință. Nota finală se calculează prin însumarea punctajelor acordate conform baremului și a celor 10 puncte din oficiu, rezultatul fiind împărțit la 10. Baremul reprezintă însă doar un instrument orientativ pentru elevi. Nota oficială va fi stabilită exclusiv în urma evaluării lucrărilor de către profesorii corectori, conform procedurilor ministerului.

Editor : C.S.