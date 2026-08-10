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Baremul la limba română a fost publicat de Ministerul Educației. Cum se rezolvau subiectele de la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă

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Baremul de corectare la limba română de la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Foto Getty Images
Baremul de corectare la limba română de la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Foto Getty Images
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Din articol
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Baremul de corectare la limba română, publicat de Ministerul Educației Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Prima probă scrisă Baremul de corectare, publicat de Ministerul Educației la ora 15

Absolvenții claselor a XII-a și a XIII-a care au susținut proba scrisă la limba și literatura română, în cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat 2026, pot consulta baremul de evaluare și de notare publicat de Ministerul Educației. Documentul, disponibil și pe Digi24.ro, detaliază punctajul acordat pentru fiecare cerință, astfel încât candidații să își poată verifica răspunsurile și să își estimeze rezultatul obținut.

A doua probă scrisă a sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat 2026 este cea obligatorie a profilului. În funcție de filiera și specializarea absolvite, candidații susțin examenul la matematică sau istorie.

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Baremul de corectare la limba română, publicat de Ministerul Educației

Barem de evaluare și notare la limba română, profil uman

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Barem, profil uman pag 2 | Poza 2 din 2
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Barem de evaluare și notare la limba română, profil real

Barem, profil real, pag 1
Barem, profil real, pag 1
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Barem, profil real, pag 1 | Poza 1 din 2
Barem, profil real, pag 1
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Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Prima probă scrisă

Elevii claselor a XII-a și a XIII-a înscriși la sesiunea a doua a bacalaureatului 2026 au susținut astăzi proba scrisă la limba și literatura română, prima testare din cadrul examenului. Potrivit Ministerului Educației, peste 33.000 de absolvenți s-au înscris pentru această etapă, dintre care mai mult de 22.000 fac parte din promoția curentă, iar peste 11.000 provin din anii anteriori.

Cum sunt punctate răspunsurile elevilor

Baremul de evaluare și de notare stabilește punctajul aferent fiecărei cerințe și reprezintă documentul pe baza căruia sunt corectate lucrările. Potrivit regulilor stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, este punctată orice modalitate de rezolvare corectă, fără acordarea unor punctaje intermediare, în afara celor prevăzute explicit în barem. Nu se acordă fracțiuni de punct, iar fiecare candidat primește 10 puncte din oficiu.

Subiectul I valorează 50 de puncte, iar evaluarea urmărește atât rezolvarea corectă a cerințelor, cât și respectarea normelor de exprimare, ortografie și punctuație, acolo unde baremul prevede acest lucru. În cazul textului argumentativ sunt avute în vedere formularea unei opinii, susținerea acesteia prin argumente, valorificarea textului-suport și a experienței personale sau culturale, formularea unei concluzii, precum și organizarea logică și claritatea exprimării. Pentru acordarea punctajului destinat redactării, textul trebuie să respecte limita minimă de 150 de cuvinte.

La Subiectul al II-lea, punctajul este acordat atât pentru conținut, cât și pentru redactare. Sunt urmărite rezolvarea cerinței formulate, susținerea ideilor prin raportare la fragmentul dat, coerența exprimării și respectarea normelor de ortografie și punctuație. Pentru acordarea punctajului aferent redactării, răspunsul trebuie să aibă cel puțin 50 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

Subiectul al III-lea este notat cu 30 de puncte, evaluarea vizând conținutul eseului și modul de redactare. Sunt punctate tratarea adecvată a cerinței, susținerea ideilor prin exemple relevante, organizarea și succesiunea logică a acestora, claritatea exprimării, precum și respectarea normelor de ortografie și punctuație. Punctajul pentru redactare se acordă numai dacă eseul are minimum 400 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

Baremul de corectare, publicat de Ministerul Educației la ora 15

Subiectele și baremele de evaluare pentru cea de-a doua sesiune a bacalaureatului 2026 sunt publicate după încheierea fiecărei probe, începând cu ora 15:00. Documentele pot fi consultate pe platforma dedicată examenelor naționale, subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”.

Cum își pot calcula elevii nota

După publicarea baremului, candidații își pot compara răspunsurile cu soluțiile oficiale și pot estima rezultatul obținut pentru fiecare cerință. Nota finală se calculează prin însumarea scorului acordat conform baremului și a celor 10 puncte din oficiu, iar totalul este împărțit la 10.

Baremul reprezintă însă doar un instrument orientativ pentru elevi. Nota oficială va fi stabilită exclusiv în urma evaluării lucrărilor de către profesorii corectori, conform procedurilor ministerului.

Editor : M.C.

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