Barem de corectare la matematică: Cum se rezolvau subiectele primite de elevi la Evaluarea Națională 2026

Ministerul Educației a publicat baremul de evaluare și notare pentru proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026, susținută miercuri, 24 iunie, de absolvenții clasei a VIII-a. Documentul oficial indică modul de rezolvare a cerințelor și punctajul acordat pentru fiecare răspuns. Digi24.ro vă prezintă integral baremul utilizat de profesorii evaluatori la notarea lucrărilor.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, la proba scrisă la matematică au fost înscriși 148.268 de elevi, dintre care 4.883 nu s-au prezentat, iar patru candidați au fost eliminați pentru tentativă de fraudă sau nerespectarea regulamentului de examen.

Barem de corectare la matematică, publicat de Ministerul Educației

La câteva ore după încheierea probei, Ministerul Educației a publicat pe platforma oficială subiectele și baremul de evaluare pentru examenul de matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026.

Documentul indică variantele de răspuns acceptate și punctajul acordat pentru fiecare cerință. În cazul itemilor care presupun prezentarea modului de rezolvare și argumentarea demersului matematic, profesorii evaluatori pot acorda punctaj parțial pentru etapele rezolvate corect, chiar dacă rezultatul final nu este complet.

Barem de corectare matematică, Evaluarea Națională, pag 1 Deschide galeria foto

Citește și descarcă: Barem de evaluare și notare la matematică.

Cum se acordă punctajul la proba de matematică

Evaluarea lucrărilor se realizează pe baza baremului oficial publicat de Ministerul Educației, document care stabilește răspunsurile acceptate și punctajul aferent fiecărei cerințe. Candidații care rezolvă integral și corect exercițiile primesc punctajul maxim, însă profesorii evaluatori pot acorda puncte și pentru etapele de rezolvare realizate corect, chiar dacă rezultatul final nu este complet sau conține anumite erori de calcul.

Nota de la examen se obține prin transformarea punctajului acumulat în timpul probei. Din oficiu sunt acordate 10 puncte, echivalentul notei 1, iar restul punctajului este distribuit în funcție de răspunsurile și rezolvările prezentate de elevi.

Cum se desfășoară evaluarea lucrărilor

Lucrările candidaților sunt corectate în format digitalizat, prin intermediul platformei utilizate de Ministerul Educației pentru organizarea examenelor naționale. Fiecare teză este evaluată independent de doi profesori, în baza baremului oficial de notare. Dacă diferența dintre punctajele acordate depășește pragul prevăzut de metodologie, lucrarea intră în procedura de reevaluare.

Primele rezultate ale Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate pe 1 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, în intervalul 14:00-18:00, elevii vor putea consulta lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații. Procedura va continua și pe 2, respectiv 3 iulie, conform calendarului aprobat de minister. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 8 iulie.

Mediile obținute la Evaluarea Națională reprezintă principalul criteriu utilizat la admiterea în învățământul liceal și stau la baza repartizării absolvenților de gimnaziu.

Editor : C.S.