Live TV

Barem de corectare la matematică: Cum se rezolvau subiectele primite de elevi la Evaluarea Națională 2026

Data actualizării: Data publicării:
Barem de notare la matematică. Foto Getty Images
Barem de notare la matematică. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Barem de corectare la matematică, publicat de Ministerul Educației Cum se desfășoară evaluarea lucrărilor

Ministerul Educației a publicat baremul de evaluare și notare pentru proba de matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026, susținută miercuri, 24 iunie, de absolvenții clasei a VIII-a. Documentul oficial indică modul de rezolvare a cerințelor și punctajul acordat pentru fiecare răspuns. Digi24.ro vă prezintă integral baremul utilizat de profesorii evaluatori la notarea lucrărilor.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, la proba scrisă la matematică au fost înscriși 148.268 de elevi, dintre care 4.883 nu s-au prezentat, iar patru candidați au fost eliminați pentru tentativă de fraudă sau nerespectarea regulamentului de examen.

Barem de corectare la matematică, publicat de Ministerul Educației

La câteva ore după încheierea probei, Ministerul Educației a publicat pe platforma oficială subiectele și baremul de evaluare pentru examenul de matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026.

Documentul indică variantele de răspuns acceptate și punctajul acordat pentru fiecare cerință. În cazul itemilor care presupun prezentarea modului de rezolvare și argumentarea demersului matematic, profesorii evaluatori pot acorda punctaj parțial pentru etapele rezolvate corect, chiar dacă rezultatul final nu este complet.

Barem de corectare matematică, Evaluarea Națională, pag 1
Barem de corectare matematică, Evaluarea Națională, pag 1
Deschide galeria foto

Barem de corectare matematică, Evaluarea Națională, pag 1 | Poza 1 din 2
Barem de corectare matematică, Evaluarea Națională, pag 1
Barem de corectare matematică, Evaluarea Națională, pag 2 | Poza 2 din 2
Barem de corectare matematică, Evaluarea Națională, pag 2
,

Cum se acordă punctajul la proba de matematică

Evaluarea lucrărilor se realizează pe baza baremului oficial publicat de Ministerul Educației, document care stabilește răspunsurile acceptate și punctajul aferent fiecărei cerințe. Candidații care rezolvă integral și corect exercițiile primesc punctajul maxim, însă profesorii evaluatori pot acorda puncte și pentru etapele de rezolvare realizate corect, chiar dacă rezultatul final nu este complet sau conține anumite erori de calcul.

Nota de la examen se obține prin transformarea punctajului acumulat în timpul probei. Din oficiu sunt acordate 10 puncte, echivalentul notei 1, iar restul punctajului este distribuit în funcție de răspunsurile și rezolvările prezentate de elevi.

Cum se desfășoară evaluarea lucrărilor

Lucrările candidaților sunt corectate în format digitalizat, prin intermediul platformei utilizate de Ministerul Educației pentru organizarea examenelor naționale. Fiecare teză este evaluată independent de doi profesori, în baza baremului oficial de notare. Dacă diferența dintre punctajele acordate depășește pragul prevăzut de metodologie, lucrarea intră în procedura de reevaluare.

Primele rezultate ale Evaluării Naționale 2026 vor fi afișate pe 1 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, în intervalul 14:00-18:00, elevii vor putea consulta lucrările și vor avea posibilitatea să depună contestații. Procedura va continua și pe 2, respectiv 3 iulie, conform calendarului aprobat de minister. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 8 iulie.

Mediile obținute la Evaluarea Națională reprezintă principalul criteriu utilizat la admiterea în învățământul liceal și stau la baza repartizării absolvenților de gimnaziu.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
2026-06-22-9852
2
Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament...
Nicușor Dan.
3
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor...
becali
4
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul...
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
„Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul...
Declin pentru fostul fotbalist de la FCSB: prins drogat la volan și cu brățară electronică de supraveghere
Digi Sport
Declin pentru fostul fotbalist de la FCSB: prins drogat la volan și cu brățară electronică de supraveghere
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Subiecte la matematică, Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Subiectele la matematică de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate de Ministerul Educației
Program național de pilotare a noilor planuri-cadru pentru liceu. Foto Getty Images
Alte 11 licee din România vor avea un program diferit din anul școlar 2026-2027. Ce școli se alătură proiectului Ministerului Educației
Barem de notare la română. Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Barem de corectare la limba română. Cum se rezolvau subiectele la Evaluarea Națională 2026
Modele de subiecte la Evaluarea Națională. Foto Getty Images
Modele de subiecte la Evaluarea Națională 2026: Ce exerciții pot primi elevii la română și matematică
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Cine sunt propunerile de miniștri care au acceptat să facă parte dintr-un nou guvern. Eugen Tomac: Sunt 3 vicepremieri
Recomandările redacţiei
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu, după ce PSD l-a nominalizat în...
Dominic Fritz și Ilie Bolojan.
Întâlnire PNL-USR-UDMR. Dominic Fritz a propus un Guvern minoritar...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Reforma PNL. Pe cine a pus Bolojan în locul șefilor demiși: un baron...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Nazare: Trebuie să convingem din nou agențiile de rating că România...
Ultimele știri
România vrea să-i retragă cetățenia fostului șef al spionilor moldoveni care lucra pentru KGB, Alexandru Balan
Un român a fost arestat în Spania chiar când se pregătea să se întoarcă în țară cu 139 de telefoane furate la un festival
Consiliul pentru Pace inițiat de Trump se reunește în Cipru pentru o „resetare” a strategiei privind Fâșia Gaza
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cu ce se ocupă și cum arată azi, la 40 de ani, Kendra, fosta iubită a lui Hugh Hefner: " Am trăit 20 de ani...
Cancan
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Fanatik.ro
Istvan Kovacs îl arbitrează pe Lionel Messi! Al doilea meci pentru român la CM 2026
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
A trădat și a semnat cu rivala! Alibek Aliev, atacuri explozive: „Se simțea ca și cum U Cluj era acasă”
Adevărul
Viperele, adevărații stăpâni ai Cetății Devei. „Scena care se prezintă ochilor îți strecoară fiori pe șira...
Playtech
Ce studii și ce avere are Sorin Grindeanu, ar putea ajunge din nou premier. Ce urmează după căderea...
Digi FM
Soția lui Mihai Albu rupe tăcerea despre relația cu Mikaela. De ce păstrează distanța față de fiica Iuliei...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Și-a dat demisia și s-a despărțit de prietenă. Ce face acum, pentru 50.000 $ într-o lună: toată lumea se uită...
Pro FM
Antonia, criticată dur după apariția într-o ținută îndrăzneață. Fanii au reacționat imediat: „Nu se vede...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jennifer Lopez, noi controverse după divorțul de Ben Affleck: „Nu e fericită singură, așa cum spune...
Adevarul
„Wow, ce mare e”. Cum a reușit o școală mică de la sat să elimine complet abandonul școlar și să-și ducă...
Newsweek
Pensii crescute cu 330 lei și anularea CASS la pensiile între 3.000 și 4.000 lei Anunț de la viitorul guvern
Digi FM
„Stresul termic”, un pericol pentru sănătate. Fenomenul s-a intensificat la nivel global în ultimii ani. Cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ni se face rău când citim sau ne uităm pe telefon într-o mașină aflată în mișcare? Explicația are...
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
El strălucește în „The Pitt”, ea și-a făcut debutul în film. Fiica lui Noah Wyle, fermecătoare alături de...
UTV
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost imobilizat de polițiști și dus la Obregia