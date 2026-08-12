Baremul de notare la proba la alegere a profilului a fost publicat. Răspunsurile corecte la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă

Ministerul Educației și Cercetării a publicat subiectele și baremele oficiale de evaluare și de notare pentru disciplinele susținute la proba la alegere a profilului și specializării, din cadrul sesiunii de toamnă a examenului național de bacalaureat 2026. Documentele cuprind răspunsurile corecte și punctajele acordate fiecărei cerințe. Digi24.ro prezintă integral criteriile pe baza cărora profesorii evaluează lucrările candidaților.

Potrivit Ministerului Educației, rezultatele inițiale ale examenului de bacalaureat 2026 din cadrul sesiunii a doua vor fi afișate pe 18 august.

Baremul de evaluare și de notare la profilul uman de la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Baremul de evaluare și de notare la profilul real de la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Barem de notare chimie

Barem de notare biologie

Barem de notare fizică

Barem de notare informatică

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: A treia probă scrisă

Candidații înscriși la proba la alegere a profilului și specializării din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului național de bacalaureat 2026 au susținut miercuri, 12 august, cea de-a treia evaluare scrisă. Disciplina de examen a fost stabilită în funcție de profilul și specializarea absolvite.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației și Cercetării, peste 33.000 de persoane s-au înscris la sesiunea din august, fie pentru toate probele, fie doar pentru cele nepromovate anterior. Dintre acestea, peste 22.000 provin din promoția curentă, iar mai mult de 11.000 au absolvit liceul în anii precedenți.

Cum sunt punctate subiectele la proba la alegere a profilului și specializării

Evaluarea lucrărilor susținute la proba la alegere a profilului și specializării se realizează pe baza baremului elaborat separat pentru fiecare disciplină. Candidații pot obține cel mult 100 de puncte, dintre care 10 sunt acordate din oficiu, iar celelalte 90 corespund rezolvării cerințelor. Nota se calculează prin împărțirea punctajului total la 10.

Structura nu este identică pentru toate materiile. În cazul mai multor discipline, lucrarea cuprinde trei subiecte principale, însă tipul exercițiilor, numărul cerințelor și distribuirea punctelor sunt stabilite prin baremul specific fiecărei variante.

Cum se acordă punctajul la disciplinele profilului real

La biologie, chimie și informatică, candidații primesc puncte pentru răspunsurile corecte, aplicarea noțiunilor studiate și rezolvarea etapizată a exercițiilor sau problemelor. Baremul indică punctajul aferent fiecărei cerințe și, acolo unde este cazul, etapelor intermediare.

În cazul exercițiilor de calcul, un rezultat parțial corect poate fi punctat numai dacă rezolvarea respectă criteriile prevăzute în documentul oficial. De asemenea, este acceptată orice metodă corectă care conduce la rezultatul cerut, chiar dacă diferă de soluția prezentată în barem.

Proba la fizică are o organizare distinctă. Candidații rezolvă toate cerințele corespunzătoare a două dintre cele patru domenii prevăzute de programă: mecanică, termodinamică, producerea și utilizarea curentului continuu, respectiv optică. Dacă sunt abordate mai mult de două arii tematice, sunt evaluate primele două, în ordinea redactării.

Cum sunt evaluate lucrările la disciplinele profilului uman

La geografie și la disciplinele socio-umane, modul de punctare variază în funcție de materia aleasă. Cerințele pot presupune identificarea răspunsului corect, analizarea unor texte, hărți, grafice sau date, explicarea unor concepte și formularea unor argumente.

Fiecare răspuns este evaluat potrivit criteriilor înscrise în baremul disciplinei. În cazul cerințelor dezvoltate, punctele pot fi acordate pentru corectitudinea informațiilor, utilizarea terminologiei de specialitate, coerența explicației și respectarea sarcinii de lucru. Un răspuns incomplet poate primi punctaj parțial numai în măsura în care conține elementele menționate explicit în grila oficială.

Subiectele și baremele aferente fiecărei discipline sunt publicate în secțiunea dedicată examenului de pe platforma oficială a Ministerului Educației și Cercetării.

Baremul de corectare, publicat de Ministerul Educației și Cercetării

Subiectele și baremele de evaluare și de notare pentru proba la alegere a profilului și specializării, susținută în cadrul sesiunii de toamnă a examenului național de bacalaureat 2026, vor fi publicate începând cu ora 15:00. Documentele vor putea fi consultate pe platforma oficială subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”.

După afișarea documentelor, candidații își vor putea compara răspunsurile cu soluțiile oficiale și vor putea calcula punctajul corespunzător fiecărei cerințe. Estimarea are însă caracter orientativ, întrucât nota este stabilită exclusiv de profesorii evaluatori, în urma corectării lucrărilor și cu respectarea baremului și a procedurilor aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Editor : C.S. | M.C.