Baremul de corectare la limba maternă a fost publicat de Ministerul Educației. Cum se rezolvau subiectele de la bacalaureat 2026

Ministerul Educației a publicat subiectele și baremul oficial de evaluare și notare pentru proba scrisă la limba și literatura maternă din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea de toamnă, destinată absolvenților care au studiat în limbile minorităților naționale. Documentul indică răspunsurile considerate corecte și modul în care este acordat punctajul pentru fiecare cerință. Digi24.ro vă prezintă integral baremul folosit de profesorii evaluatori la corectarea lucrărilor.

Absolvenții claselor a XII-a și a XIII-a înscriși la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat 2026 au susținut joi, 13 august, ultima probă scrisă, cea la limba și literatura maternă. Potrivit Ministerului Educației, rezultatele inițiale ale examenului de bacalaureat 2026 din cadrul sesiunii a doua vor fi afișate pe 18 august.

Baremul de corectare la limba maternă a fost publicat de Ministerul Educației

Editor : M.C.