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Baremul la matematică a fost publicat de Ministerul Educației. Cum se rezolvau subiectele de la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă

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Baremul de corectare la matematică de la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Foto Getty Images
Baremul de corectare la matematică de la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Foto Getty Images
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Din articol
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Barem de notare la matematică Cum sunt punctate răspunsurile candidaților Baremul de corectare, publicat de Ministerul Educației la ora 15

Candidații care au susținut proba scrisă la matematică în sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat 2026 pot consulta baremele de evaluare și de notare publicate de Ministerul Educației și Cercetării. Documentele, disponibile și pe Digi24.ro, prezintă soluțiile oficiale, punctajul acordat pentru fiecare cerință și modul de calcul al notei finale, oferindu-le absolvenților posibilitatea de a-și verifica răspunsurile și de a estima rezultatul obținut.

Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării, peste 33.000 de candidați s-au înscris la a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat 2026. Dintre aceștia, mai mult de 22.000 provin din promoția curentă, iar peste 11.000 au absolvit liceul în anii anteriori.

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Barem de notare la matematică

Citește și descarcă: Barem de evaluare și notare la matematică - Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările

Citește și descarcă: Barem de evaluare și notare la matematică - Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii

Citește și descarcă: Barem de evaluare și notare la matematică - Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică

Citește și descarcă: Barem de evaluare și notare la matematică - Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare

Cum sunt punctate răspunsurile candidaților

Baremul de evaluare și notare stabilește valoarea fiecărei etape din rezolvare și servește profesorilor drept reper pentru corectarea lucrărilor. Conform regulilor Ministerului Educației și Cercetării, orice modalitate corectă de soluționare este acceptată. Totuși, evaluarea nu include punctaje intermediare în afara celor indicate explicit în document și nici fracțiuni.

Subiectul I valorează 30 de puncte și conține șase exerciții, fiecare notat cu cinci puncte. Cerințele verifică aplicarea unor noțiuni fundamentale de matematică, al căror conținut diferă în funcție de filiera, profilul și specializarea candidatului. Atunci când baremul împarte rezolvarea în mai multe etape, pot fi acordate, de regulă, două sau trei puncte pentru efectuarea corectă a fiecărui pas indicat.

Subiectul al II-lea este evaluat cu 30 de puncte și cuprinde două probleme, fiecare alcătuită din câte trei cerințe valorând cinci puncte. Exercițiile vizează noțiuni de algebră prevăzute în programa corespunzătoare profilului. Candidații pot primi punctaj parțial pentru etapele rezolvate corect, chiar dacă nu ajung la rezultatul final, numai în limitele stabilite de barem.

Subiectul al III-lea valorează tot 30 de puncte și este format din două probleme cu câte trei cerințe, fiecare notată cu cinci puncte. Acestea urmăresc, în principal, aplicarea noțiunilor de analiză matematică incluse în programa de examen. Evaluatorii punctează etapele efectuate corect, calculele și justificările prezentate, potrivit distribuției prevăzute pentru fiecare rezolvare.

  • La punctajul obținut pentru cele trei subiecte se adaugă 10 puncte din oficiu. Nota finală este calculată prin împărțirea totalului la 10.

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Bareme diferite în funcție de profil

Ministerul Educației și Cercetării elaborează bareme distincte pentru fiecare variantă a examenului de matematică, în funcție de filiera, profilul și specializarea absolvite. Candidații trebuie să consulte materialul aferent testării susținute: matematică-informatică, științe ale naturii, tehnologică sau pedagogică. Fiecare dintre acestea include rezolvările și valorile acordate pentru exercițiile din versiunea respectivă.

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Baremul de corectare, publicat de Ministerul Educației la ora 15

Subiectele și baremul de evaluare și de notare pentru proba de matematică din cadrul sesiunii de toamnă a examenului național de bacalaureat sunt publicate, de regulă, după încheierea testării, începând cu ora 15:00. Documentele vor putea fi consultate pe platforma oficială subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”.

După publicarea baremului, candidații își pot compara răspunsurile cu soluțiile oficiale și pot estima punctajul aferent fiecărei cerințe. Estimarea realizată de absolvenți are însă caracter orientativ. Rezultatul oficial este stabilit exclusiv în urma evaluării lucrărilor de către profesorii corectori, pe baza baremului și a procedurilor aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Editor : M.C.

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