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Baremul la istorie a fost publicat de Ministerul Educației. Cum se rezolvau subiectele de la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă

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Baremul de corectare la istorie de la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Foto Getty Images
Baremul de corectare la istorie de la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Foto Getty Images
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Din articol
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Baremul de notare la istorie Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Cum sunt punctate răspunsurile elevilor Baremul de corectare, publicat de Ministerul Educației la ora 15

Ministerul Educației și Cercetării a publicat subiectele și baremul oficial de evaluare și de notare pentru proba scrisă la istorie, susținută în cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat 2026. Documentul, disponibil și pe Digi24.ro, detaliază punctajul acordat pentru fiecare cerință, astfel încât candidații să își poată verifica răspunsurile și să își estimeze rezultatul obținut.

A treia probă scrisă din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului național de bacalaureat 2026 este cea la alegere a profilului și specializării, programată miercuri, 12 august. Candidații susțin testarea la disciplina corespunzătoare filierei și parcursului educațional urmat, conform opțiunii formulate la înscriere.

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Baremul de notare la istorie

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barem de notare, istorie, pag 1
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barem de notare, istorie, pag 1
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barem de notare, istorie, pag 2
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Citește și descarcă: Barem de evaluare și de notare la istorie

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Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Cum sunt punctate răspunsurile elevilor

Potrivit modelului de subiect și baremului de evaluare publicate de Ministerul Educației și Cercetării pentru examenul de istorie, fiecare dintre cele trei cerințe este evaluată cu câte 30 de puncte. Alte 10 se acordă din oficiu, astfel încât lucrarea poate obține un maximum de 100 de puncte. Nota finală se calculează prin împărțirea rezultatului obținut la 10.

Subiectul I cuprinde șapte cerințe formulate pe baza a două surse istorice. Primele două răspunsuri valorează câte două puncte, iar identificarea informațiilor solicitate din ambele texte este notată cu șase puncte. Stabilirea sursei corespunzătoare unui enunț primește trei puncte, în timp ce evidențierea unei relații de tip cauză-efect valorează șapte puncte. Prezentarea a două fapte istorice este evaluată cu șase puncte, iar menționarea unei asemănări, cu patru puncte.

Subiectul al II-lea conține șase cerințe construite în jurul unei surse istorice. Pentru primele două răspunsuri se acordă câte două puncte, iar următoarele două solicitări sunt evaluate cu șase puncte fiecare. Formularea unui punct de vedere susținut prin informații selectate din text valorează 10 puncte. Ultima cerință, care presupune argumentarea unei afirmații printr-un fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor de cauzalitate și concluzie, este notată cu patru puncte.

Subiectul al III-lea presupune redactarea unui eseu istoric și valorează 30 de puncte. Dintre acestea, 24 sunt acordate pentru conținut: prezentarea faptelor solicitate, menționarea informațiilor relevante și formularea unui punct de vedere susținut printr-un argument istoric. Celelalte șase puncte vizează organizarea textului și calitatea redactării, respectiv utilizarea limbajului de specialitate, structurarea eseului, respectarea succesiunii cronologice și logice, precum și încadrarea în limita de spațiu indicată.

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Baremul de corectare, publicat de Ministerul Educației la ora 15

Subiectele și baremul de evaluare și de notare pentru proba de istorie din cadrul sesiunii de toamnă a examenului național de bacalaureat sunt publicate, de regulă, după încheierea testării, începând cu ora 15:00. Documentele vor putea fi consultate pe platforma oficială subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”.

După publicarea baremului, candidații își pot compara răspunsurile cu soluțiile oficiale și pot estima punctajul aferent fiecărei cerințe. Estimarea realizată de absolvenți are însă caracter orientativ. Rezultatul oficial este stabilit exclusiv în urma evaluării lucrărilor de către profesorii corectori, pe baza baremului și a procedurilor aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Editor : M.C.

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