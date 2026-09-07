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Bolojan: Noul an şcolar începe cu finalizarea unui mare program de investiţii în educaţie. Cum s-au folosit peste 2,5 miliarde de euro

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elevi in sala de clasa
Foto: Facebook/Ilie Bolojan
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Premierul interimar Ilie Bolojan le-a transmis, luni, un mesaj elevilor care încep noul an şcolar, urându-le succes şi rezultate pe măsura muncii lor. Premierul a subliniat că începutul anului şcolar are loc în contextul finalizării unuia dintre cele mai mari programe de investiţii în educaţie, în valoare de peste 2,5 miliarde de euro, bani proveniţi din PNRR, bugetele locale şi bugetul naţional.

„Mult succes tuturor elevilor care încep astăzi şcoala! Le doresc un an bun, cu rezultate pe măsura muncii lor şi cât mai multe lucruri noi învăţate. Părinţilor le doresc răbdare şi putere pentru a-i susţine pe tot parcursul anului, iar profesorilor le mulţumesc pentru că îşi fac meseria cu dedicare, zi de zi. Noul an şcolar începe în condiţiile finalizării unuia dintre cele mai mari programe de investiţii în educaţie: peste 2,5 miliarde de euro alocate prin PNRR, bugetele locale şi bugetul naţional”, a scris Bolojan pe pagina sa de Facebook.

Premierul interimar a prezentat şi principalele investiţii realizate în infrastructura educaţională, printre acestea numărându-se modernizarea sălilor de clasă şi dotarea şcolilor cu mobilier şi echipamente noi.

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„Ce a însemnat asta? Modernizarea sălilor de clasă, mobilier nou şi echipamente în peste 90.000 de săli de clasă şi cabinete şcolare, din peste 4.000 de şcoli. Un salt digital pentru licee, peste 1.000 de licee au fost dotate cu laboratoare inteligente. Creşe noi pentru copii - au fost construite peste 100 de creşe, cu peste 6.600 de locuri noi pentru copii. Susţinerea învăţământului profesional - au fost construite şi dotate 7 campusuri pentru învăţământul dual”, a evidenţiat Bolojan.

Bolojan a menţionat şi măsurile destinate reducerii abandonului şcolar şi sprijinirii elevilor din comunităţile vulnerabile.

„Peste 1.500 de şcoli au primit sprijin pentru reducerea abandonului şcolar, astfel încât cât mai mulţi elevi să aibă acces la o educaţie de calitate, indiferent de zona în care locuiesc. (...) Peste 95.000 de profesori au fost formaţi în pedagogie digitală, pentru ca noile echipamente să fie folosite cât mai bine în procesul de învăţare. Alocările pentru educaţie sunt investiţii ale căror beneficii se văd generaţie după generaţie”, a mai afirmat el. 

Editor : C.S.

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