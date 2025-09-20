Inițiativă inedită la Universitatea de Științele Vieții din Iași, unde șefii de promoție sunt recompensați, anual, cu burse de merit de 1.000 de euro fiecare. Banii au fost lăsați ca testament de doi profesori, în semn de apreciere pentru efortul depus de studenți în băncile universității. Inspirați de exemplul lor, și decanii s-au alăturat inițiativei, prin fonduri proprii sau cu ajutorul sponsorilor.

George este student la master si a terminat Facultatea de Agricultură ca șef de promoție, iar pentru rezultatele bune a primit o bursă de 1.000 de euro. Are trei copii și spune că nu ar fi ajuns la această performanță fără sprijinul familiei. Așa că știe exact ce va face cu bursa de la universitate.

George Nectă, student: O să o donez, o să o donez soției, că ea merită bursa mea.

Banii pentru cele două burse provin dintr-un fond special.

Gerard Jitareanu, rector USV Iași: Sunt lăsate prin testament sume care se acordă în fiecare an studenților, șefilor de promoție. Cate 1.000 de euro pentru fiecare, lăsate de domnii profesori Constantin Vasilică și domnul profesor Petru Magazin. Au fost doi profesori mari, emblematici.

Cei doi profesori au lăsat din agoniseala lor suficienți bani pentru mai mult de zece ani. Inspirați de exemplul lor, și decanii s-au alăturat inițiativei prin fonduri proprii sau prin sprijinul sponsorilor.

Student: Dacă s-ar diminua, măcar să se diminueze cu 20-30%. Ne-ar ajuta! Nu mai mult, fiindcă pentru unii, suma asta de bani chiar contează.

Student: „Bursa decanului” vine ca un surplus. Dacă ești constant și îți dai tot interesul, cu siguranță recompensa va apărea.

Daniel Simeanu, decan: Ne preocupă să oferim burse speciale pentru anumiți studenți, care au resurse mai limitate, dar totodată au rezultate foarte bune la învățătură.

Guvernul nu a stabilit, deocamdată, cuantumul la care vor fi reduse bursele studențești.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru





Editor : Izabela Zaharia