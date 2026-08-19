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Bursele sociale ale elevilor ar putea să nu mai fie plătite în vacanțe. Schimbarea propusă de Ministerul Educației pentru 2026-2027

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Burse sociale pentru elevi. Foto Getty Images
Burse sociale pentru elevi. Foto Getty Images
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Din articol
Bursele sociale ar urma să fie acordate numai în perioada cursurilor Ce prevede metodologia aflată în vigoare Excepții propuse pentru elevii care susțin examene naționale Care va fi cuantumul bursei sociale în anul școlar 2026-2027

Ministerul Educației și Cercetării propune modificarea regulilor privind acordarea burselor sociale, astfel încât sprijinul financiar destinat elevilor vulnerabili să fie plătit numai în perioada cursurilor școlare, începând cu anul de învățământ 2026-2027. Măsura apare într-un proiect de hotărâre de Guvern lansat în consultare publică și nu este, deocamdată, în vigoare. Metodologia actuală stabilește că acești bani se acordă inclusiv în vacanțe, cu anumite excepții aplicabile pe timpul verii.

Forma finală a documentului va stabili dacă sprijinul financiar va rămâne disponibil pe întreaga durată a anului sau va fi condiționat de calendarul cursurilor.

Bursele sociale ar urma să fie acordate numai în perioada cursurilor

Potrivit documentului, bursele de merit, cele sociale și cele tehnologice ar urma să fie acordate în fiecare an școlar „în perioada cursurilor școlare, inclusiv în perioada pregătirii practice”. Formularea propusă nu mai include intervalele de vacanță. Proiectul publicat de Ministerul Educației și Cercetării la 17 august 2026 modifică Hotărârea Guvernului nr. 732/2025, actul normativ prin care a fost aprobată metodologia-cadru referitoare la bursele elevilor. 

Totodată, Ministerul intenționează să modifice articolul 15 din metodologia actuală. Prevederea potrivit căreia bursele sociale se acordă și pe durata vacanțelor ar urma să fie înlocuită cu o trimitere la regula generală care limitează plata la perioada cursurilor. În această formă, schimbarea ar viza toate vacanțele prevăzute în structura anului școlar, nu doar lunile de vară. Măsura va putea fi aplicată însă numai dacă proiectul va fi adoptat de Guvern și publicat ulterior în Monitorul Oficial.

Ce prevede metodologia aflată în vigoare

Pentru anul școlar 2025–2026 se aplică în continuare Hotărârea Guvernului nr. 732/2025. Actul normativ stabilește în mod expres că bursele sociale se acordă și în vacanțele școlare. Regula actuală cuprinde anumite excepții pentru perioada verii. Nu beneficiază de acest sprijin elevii care nu au promovat anul, cei care sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat peste 20 de absențe nemotivate, precum și copiii care repetă clasa din alte motive decât cele medicale.

Banii nu sunt plătiți în vacanța de vară nici absolvenților de gimnaziu care nu au fost admiși la liceu sau în învățământul profesional, la cursuri cu frecvență, într-o unitate de stat. Excepția nu se aplică tinerilor care au fost înscriși la Evaluarea Națională, dar nu s-au prezentat din motive medicale.

Până la aprobarea unei noi hotărâri de Guvern, elevilor eligibili li se aplică în continuare regulile prevăzute de metodologia actuală. Lansarea proiectului în consultare publică nu schimbă cadrul legal și nici acordarea sumelor corespunzătoare vacanței de vară din 2026.

Excepții propuse pentru elevii care susțin examene naționale

Documentul aflat în dezbatere prevede continuarea plății în anumite perioade dedicate examenelor, chiar dacă acestea depășesc durata cursurilor. În cazul absolvenților clasei a VIII-a, bursele sociale și cele de merit ar urma să fie acordate inclusiv în intervalul destinat pregătirii și susținerii Evaluării Naționale, până la afișarea rezultatelor finale. Condiția prevăzută în proiect este ca beneficiarii să se prezinte la probe.

O regulă asemănătoare este propusă pentru elevii care termină clasa a XII-a. Aceștia ar urma să primească sprijinul financiar în timpul primei sesiuni a examenului de bacalaureat, până la comunicarea rezultatelor finale, dacă participă la examen.

Pentru absolvenții învățământului profesional, plata burselor sociale și tehnologice ar continua pe durata primei sesiuni a examenului de certificare a calificării profesionale, în aceleași condiții.

Care va fi cuantumul bursei sociale în anul școlar 2026-2027

Proiectul menține bursa socială la valoarea de 300 de lei pe lună. Același cuantum este prevăzut pentru cea tehnologică, în timp ce sprijinul acordat pe criterii de merit ar urma să fie de 450 de lei lunar. Bursa destinată mamelor minore reintegrate într-o unitate de învățământ după naștere rămâne la 700 de lei pe lună, cuantum prevăzut de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Valorile au fost aprobate de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar în ședința din 28 iulie 2026, potrivit notei de fundamentare publicate de minister.

Proiectul se află în consultare publică

Modificările nu sunt definitive. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că propunerile și observațiile referitoare la proiect pot fi transmise timp de zece zile calendaristice (27 august 2026) de la publicarea acestuia, la adresa de e-mail indicată pe pagina consultării.

După parcurgerea procedurii de transparență decizională și obținerea avizelor necesare, documentul poate fi înaintat Guvernului spre adoptare. Noile reguli vor produce efecte numai după aprobarea formei finale și publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.

Nota de fundamentare nu oferă însă o explicație distinctă pentru eliminarea plății burselor sociale în vacanțe și nici nu prezintă un calcul al impactului financiar generat de această schimbare. Documentul menționează, în termeni generali, susținerea copiilor din medii dezavantajate și prevenirea abandonului școlar.

Editor : C.S.

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