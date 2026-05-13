Calendar admitere liceu 2026-2027: Au început înscrierile pentru probele de aptitudini. Când are loc repartizarea computerizată

Elevii care termină clasa a VIII-a intră în etapa admiterii la liceu. Ministerul Educației și Cercetării a publicat calendarul oficial pentru anul școlar 2026-2027, care include toate termenele importante, de la probele de aptitudini și testările lingvistice până la repartizarea computerizată și înscrierea la licee.

Primele activități din calendar au debutat deja, iar elevii care optează pentru licee vocaționale, clase bilingve sau unități de învățământ cu profil special trebuie să respecte termenele stabilite pentru susținerea probelor specifice.

Calendar admitere liceu 2026-2027

Broșurile de admitere au fost distribuite în școli

Potrivit calendarului oficial, în perioada 4 - 8 mai 2026 au fost transmise către unitățile de învățământ gimnazial broșurile care conțin informațiile necesare admiterii la liceu. Documentele includ numărul de locuri disponibile, specializările, codurile de completare a opțiunilor și alte informații utile pentru candidați și părinți. Tot în această etapă, inspectoratele școlare au transmis lista centrelor de înscriere și a școlilor arondate fiecărui centru de admitere.

Înscrierile pentru probele de aptitudini și testările lingvistice au început

Calendarul admiterii prevede mai multe etape dedicate candidaților care aleg licee vocaționale sau clase cu program bilingv. În perioada 11-12 mai 2026 a avut loc eliberarea și transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini.

Între 13 și 15 mai 2026 se desfășoară:

înscrierea pentru probele de aptitudini;

înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

Susținerea probelor este programată în intervalul 18-22 mai 2026, atât pentru aptitudini, cât și pentru verificarea competențelor lingvistice.

Rezultatele la probele de aptitudini vor fi comunicate pe 25 mai 2026, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 29 mai 2026.

Probele de aptitudini sunt susținute de elevii care optează pentru licee cu profil vocațional, precum cele artistice, sportive, pedagogice, teologice sau militare. Rezultatele obținute sunt luate în calcul la admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027.

Conform calendarului oficial, până la data de 22 mai 2026 inspectoratele școlare trebuie să transmită către Ministerul Educației și Cercetării broșurile de admitere ale fiecărui județ, atât în format electronic, cât și tipărit. Ulterior, în perioada 2-3 iunie 2026, candidații care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă vor putea ridica ori primi anexele fișelor de înscriere de la unitățile unde au susținut evaluările.

Mediile elevilor sunt introduse în baza de date în luna iunie

O etapă importantă a admiterii este centralizarea mediilor și a situației școlare a absolvenților de gimnaziu. Pe 17 iunie 2026, fiecare unitate de învățământ gimnazial va transmite către comisia județeană de admitere baza de date care include:

mediile generale de absolvire ale claselor V-VIII;

situația elevilor corigenți;

elevii repetenți;

cazurile cu situație școlară neîncheiată;

elevii exmatriculați.

În aceeași etapă, școlile trebuie să verifice corectitudinea datelor și să efectueze eventualele corecții în aplicația informatică centralizată. Pe 18 iunie 2026, comisiile județene vor transmite către Comisia națională de admitere baza de date finală cu mediile de absolvire, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată.

Pe 8 iulie 2026, Comisia Națională de Admitere va transmite către comisiile județene baza de date cu mediile de admitere și ierarhia județeană prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice.

În data de 9 iulie 2026 secretariatele școlilor vor completa fișele de înscriere cu datele personale ale elevilor, mediile generale și rezultatele obținute la Evaluarea Națională; Tot pe 9 iulie va fi anunțată ierarhia absolvenților la nivel județean și în municipiul București.

Repartizarea computerizată

13 iulie 2026 - Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaţionale a anexelor fișelor de înscriere ale candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini.

14 iulie 2026 - Transmiterea, în format electronic, către Centrul naţional de admitere a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele pentru care s-au susţinut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată.

Repartizarea computerizată reprezintă etapa centrală a admiterii la liceu și stabilește liceul la care fiecare candidat va fi admis, în funcție de media obținută la Evaluarea Națională și de opțiunile completate în fișa de înscriere.

La repartizarea computerizată, realizată în prima etapă de admitere, participă numai elevii care au susținut evaluarea națională.Candidații pot participa la repartizarea computerizată într-un singur județ.

Înscrierea candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ se realizează la unitatea de învățământ din care provin candidații, conform unei proceduri elaborate de Comisia națională de admitere. Comisia națională de admitere stabilește, prin procedură, și modalitățile de completare a opțiunilor și de transmitere a fișelor de înscriere, de înregistrare a datelor în baza de date și de comunicare a rezultatelor acestor candidați.

După repartizare, elevii admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ unde au fost repartizați, în termenul stabilit de Ministerul Educației.

13 - 20 iulie 2026 - Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIIIa.

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului.

A doua etapă de admitere începe la finalul lunii iulie

A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027:

31 iulie 2026 - Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă;

3 august 2026 - Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale;

4-5 august 2026 - Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;

6-7 august 2026 - Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații;

10-12 august 2026 - Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat;

17-18 august 2026 - Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București;

18 august 2026 - Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Admiterea candidaților pentru învățământul seral

13 iulie 2026 - Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027;

23-24, 27-28 iulie 2026 - Înscrierea la învățământul seral a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027;

29 -31 iulie 2026 - Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027 pe locurile de la învățământul seral.

Admiterea candidaților pentru învățământul cu frecvență redusă

13 iulie 2026 - Anunțarea calendarului admiterii la învățământ cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 20 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv;

23-24, 27-28 iulie 2026 - Înscrierea la învățământul cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 20 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv;

29 -31 iulie 2026 - Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 20 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv pe locurile pentru învățământul cu frecvență redusă. (Sursa: Ministerul Educației)

