Calendar Bacalaureat 2026: Cum vrea să modifice Ministerul Educației desfășurarea examenului

Ministerul Educației și Cercetării a publicat marți, 12 august, în consultare publică proiectul de ordin privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2026. Conform documentului, la fel ca până în 2024, probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale vor avea loc în perioada de vară, cu puțin timp înainte de examenele scrise.

Conform actualelor propuneri, probele de evaluare a competențelor se vor desfășura după încheierea cursurilor anului școlar 2025 - 2026 pentru clasa a XII-a. Pentru probele scrise se păstrează prevederea prin care este permisă vizualizarea lucrărilor după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de contestații, atât la evaluarea națională, cât și la bacalaureat. (Sursa: Minsiterul Educației)

Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2026

23 martie: Limba și literatura română (E.a);

24 martie: Proba obligatorie a profilului (E.c);

25 martie: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d);

26 martie: Limba și literatura maternă (E.b);

16 aprilie: Comunicarea rezultatelor.

Bacalaureat 2026: Probele de competențe

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen va avea loc între 2 și 4 iunie 2026. Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a este programată pentru data de 4 iunie 2026.

8 - 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);

10 - 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);

11 - 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C);

15 - 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale (proba D).

Bacalaureat 2026: sesiunea iunie - iulie

29 iunie 2026: Limba și literatura română – proba E.a) - proba scrisă;

30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă;

2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) – proba scrisă;

3 iulie 2026: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00);

8 - 9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

9 - 10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;

13 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale.

Bacalaureat 2026: sesiunea iulie - august

14-21 iulie 2026: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;

3-4 august 2026:Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;

4 - 5 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;

6 - 7 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;

5 - 6 august 2026: Evaluarea competențelor digitale - proba D;

10 august 2026: Limba și literatura română – proba E.a) - proba scrisă;

11 august 2026: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) - proba scrisă;

12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) - proba scrisă;

13 august 2026: Limba și literatura maternă – proba E.b) - proba scrisă;

18 august 2026: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 - 18.00);

19-20 august 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

20-21 august 2026: Soluționarea contestațiilor;

24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale.

Editor : C.S.