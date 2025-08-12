Calendar Bacalaureat 2026: Cum vrea să modifice Ministerul Educației desfășurarea examenului

Ministerul Educației și Cercetării a publicat marți, 12 august, în consultare publică proiectul de ordin privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2026. Conform documentului, la fel ca până în 2024, probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale vor avea loc în perioada de vară, cu puțin timp înainte de examenele scrise.
Conform actualelor propuneri, probele de evaluare a competențelor se vor desfășura după încheierea cursurilor anului școlar 2025 - 2026 pentru clasa a XII-a. Pentru probele scrise se păstrează prevederea prin care este permisă vizualizarea lucrărilor după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de contestații, atât la evaluarea națională, cât și la bacalaureat. (Sursa: Minsiterul Educației)
Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2026
23 martie: Limba și literatura română (E.a);
24 martie: Proba obligatorie a profilului (E.c);
25 martie: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d);
26 martie: Limba și literatura maternă (E.b);
16 aprilie: Comunicarea rezultatelor.
Bacalaureat 2026: Probele de competențe
Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen va avea loc între 2 și 4 iunie 2026. Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a este programată pentru data de 4 iunie 2026.
8 - 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);
10 - 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);
11 - 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C);