Calendar Bacalaureat 2026: Cum vrea să modifice Ministerul Educației desfășurarea examenului

Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2026 Bacalaureat 2026: Probele de competențe Bacalaureat 2026: sesiunea iunie - iulie Bacalaureat 2026: sesiunea iulie - august

Ministerul Educației și Cercetării a publicat marți, 12 august, în consultare publică proiectul de ordin privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2026. Conform documentului, la fel ca până în 2024, probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale vor avea loc în perioada de vară, cu puțin timp înainte de examenele scrise.

Conform actualelor propuneri, probele de evaluare a competențelor se vor desfășura după încheierea cursurilor anului școlar 2025 - 2026 pentru clasa a XII-a. Pentru probele scrise se păstrează prevederea prin care este permisă vizualizarea lucrărilor după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de contestații, atât la evaluarea națională, cât și la bacalaureat. (Sursa: Minsiterul Educației)

Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2026

  • 23 martie: Limba și literatura română (E.a);
  • 24 martie: Proba obligatorie a profilului (E.c);
  • 25 martie: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d);
  • 26 martie: Limba și literatura maternă (E.b);
  • 16 aprilie: Comunicarea rezultatelor.

Bacalaureat 2026: Probele de competențe

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen va avea loc între 2 și 4 iunie 2026. Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a este programată pentru data de 4 iunie 2026.

  • 8 - 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);
  • 10 - 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);
  • 11 - 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C);
  • 15 - 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale (proba D).

Bacalaureat 2026: sesiunea iunie - iulie

  • 29 iunie 2026: Limba și literatura română – proba E.a) - proba scrisă;
  • 30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă;
  • 2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) – proba scrisă;
  • 3 iulie 2026: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;
  • 7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00);
  • 8 - 9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 9 - 10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;
  • 13 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale.

Bacalaureat 2026: sesiunea iulie - august

  • 14-21 iulie 2026: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;
  • 3-4 august 2026:Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;
  • 4 - 5 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;
  • 6 - 7 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;
  • 5 - 6 august 2026: Evaluarea competențelor digitale - proba D;
  • 10 august 2026: Limba și literatura română – proba E.a) - proba scrisă;
  • 11 august 2026: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) - proba scrisă;
  • 12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) - proba scrisă;
  • 13 august 2026: Limba și literatura maternă – proba E.b) - proba scrisă;
  • 18 august 2026: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 - 18.00);
  • 19-20 august 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 20-21 august 2026: Soluționarea contestațiilor;
  • 24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale.

