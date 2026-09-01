Calendar bacalaureat 2027: Când se desfășoară simularea, probele de competențe și examenele scrise

Ministerul Educației a publicat marți, 1 septembrie 2026, calendarul oficial al examenului național de bacalaureat din 2027. Documentul stabilește datele simulării, ale evaluării competențelor și ale probelor scrise, precum și termenele pentru afișarea rezultatelor.

Calendarul le oferă elevilor și cadrelor didactice repere clare privind principalele etape și facilitează organizarea pregătirii pe parcursul anului școlar.

Calendar bacalaureat 2027

Elevii care vor susține bacalaureatul în 2027 au la dispoziție principalele repere ale examenului. Ministerul Educației a anunțat marți, 1 septembrie 2026, datele simulării, ale evaluării competențelor și ale probelor scrise, precum și termenele stabilite pentru afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor.

Simularea probelor scrise

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației, simularea probelor scrise pentru bacalaureat 2027 este programată în perioada 22-25 martie 2027. Testările vor reprezenta o etapă de pregătire pentru examenul propriu-zis și le vor permite elevilor să își verifice nivelul de pregătire înaintea probelor din sesiunea iunie-iulie.

Rezultatele simulării vor fi comunicate în data de 9 aprilie 2027.

Calendarul probelor de competențe

12-14 aprilie 2027: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;

14-16 aprilie 2027: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;

19-21 aprilie 2027: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internaţională - proba C;

21-23 aprilie 2027: Evaluarea competențelor digitale - proba D;

Calendar probe scrise BAC 2027: sesiunea iunie - iulie

14 iunie 2027: Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă;

15 iunie 2027: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă;

17 iunie 2027: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă;

18 iunie 2027: Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă,

Rezultate şi contestații:

23 iunie 2027: Afişarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 -18.00);

24-25 iunie 2027: Vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestațiilor;

1 iulie 2027: Afişarea rezultatelor finale.

Editor : M.C.