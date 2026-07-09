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Calendar bacalaureat, sesiunea iulie-august 2026. Când încep înscrierile pentru examenul din toamnă

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Bacalaureat, sesiunea din toamnă 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat, sesiunea din toamnă 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Când au loc înscrierile pentru sesiunea de toamnă a bacalaureatului 2026 Cum se desfășoară probele de competențe Calendarul probelor scrise la bacalaureat 2026 - sesiunea de toamnă Când se afișează rezultatele 

Absolvenții care nu au promovat bacalaureatul în prima sesiune sau nu s-au prezentat la toate probele se pot înscrie, începând de marți, 14 iulie, pentru sesiunea de toamnă. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, înscrierile se încheie pe 21 iulie, iar în luna august vor avea loc evaluările competențelor, probele scrise și afișarea rezultatelor finale.

Când au loc înscrierile pentru sesiunea de toamnă a bacalaureatului 2026

Perioada de înscriere pentru a doua sesiune a Bacalaureatului 2026 este programată între 14 și 21 iulie. Dosarele pot fi depuse de absolvenții care nu au promovat în vară, precum și de cei care au trecut între timp examenele de corigență și îndeplinesc condițiile pentru susținerea Bacalaureatului. După încheierea acestei etape, calendarul continuă, la începutul lunii august, cu evaluarea competențelor, urmată de probele scrise.

Cum se desfășoară probele de competențe

Prima probă din sesiunea iulie-august este evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, programată în zilele de 3 și 4 august. Aceasta este urmată de evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă, destinată absolvenților care au studiat într-o limbă a minorităților naționale, organizată în 4 și 5 august.

Evaluarea competențelor digitale este organizată în 5 și 6 august, iar examenul de verificare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională va avea loc în 6 și 7 august. Aceste probe sunt obligatorii în cadrul examenului de bacalaureat, însă nu sunt notate cu calificative numerice și nu influențează media finală.

Calendarul probelor scrise la bacalaureat 2026 - sesiunea de toamnă

Probele scrise încep în 10 august, cu examenul la limba și literatura română. A doua zi, pe 11 august, este stabilită proba obligatorie a profilului, iar pe 12 august candidații susțin proba la alegere a profilului și specializării.

Ultima probă scrisă, cea la limba și literatura maternă, este prevăzută pentru 13 august, fiind susținută doar de absolvenții care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale.

Când se afișează rezultatele 

Primele rezultate ale probelor scrise vor fi afișate în 18 august, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații își vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații. Procesul de consultare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor continuă și în perioada 19-20 august, iar soluționarea acestora este programată în zilele de 20 și 21 august.

Rezultatele finale ale sesiunii iulie-august 2026 vor fi publicate în 24 august, odată cu încheierea celei de-a doua sesiuni a examenului național de bacalaureat.

Editor : C.S.

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