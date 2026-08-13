Calendar Evaluarea Națională și bacalaureat 2027: Datele propuse de Ministerul Educației. Cum s-ar putea schimba evaluarea lucrărilor

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectele care stabilesc organizarea Evaluării Naționale și a examenului de bacalaureat din 2027. Potrivit calendarelor propuse, absolvenții clasei a VIII-a ar urma să susțină probele scrise în perioada 22-25 iunie, iar testările din prima sesiune a bacalaureatului sunt programate între 14 și 18 iunie. Documentele prevăd și noi etape pentru verificarea diferențelor dintre notele acordate de profesori.

Calendarele și modificările anunțate reprezintă, în această etapă, propuneri aflate în consultare publică. Forma finală va fi aprobată prin ordin de ministru după analizarea observațiilor primite și după ședința Comisiei de Dialog Social, precizează Ministerul Educației și Cercetării.

Calendar Evaluarea Națională 2027: Când sunt programate probele scrise

Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a la Evaluarea Națională ar urma să se desfășoare în perioada 7-11 iunie 2027, potrivit proiectului publicat de Ministerul Educației și Cercetării. Cursurile pentru elevii din ultimul an de gimnaziu se vor încheia pe 11 iunie.

Prima probă scrisă, cea la limba și literatura română, este programată pentru 22 iunie 2027. Examenul la matematică ar urma să aibă loc pe 24 iunie, iar elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor susține testarea la limba și literatura maternă în 25 iunie.

Rezultatele inițiale sunt programate să fie afișate pe 30 iunie, până la ora 12:00. În aceeași zi va începe etapa de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor, care va continua în perioada 1-2 iulie. Contestațiile ar urma să fie soluționate între 3 și 6 iulie, iar notele finale vor fi publicate pe 7 iulie 2027.

Simularea Evaluării Naționale 2027

Elevii claselor a VIII-a ar urma să susțină simularea Evaluării Naționale în perioada 16-18 martie 2027. Proba la limba și literatura română este prevăzută pentru 16 martie, iar cea la matematică, pentru ziua următoare, 17 martie.

Testarea la limba și literatura maternă este programată pe 18 martie. Rezultatele obținute de elevi la simulare ar urma să fie comunicate pe 30 martie 2027. Calendarul are rolul de a-i familiariza pe candidați cu structura subiectelor, condițiile de examen și regulile pe care trebuie să le respecte în timpul probelor.

Bacalaureat 2027: Probele de competențe

Ministerul propune ca evaluarea competențelor lingvistice și digitale din cadrul primei sesiuni a bacalaureatului să se desfășoare în perioada 12-23 aprilie 2027.

Proba orală la limba română este programată între 12 și 14 aprilie, iar evaluarea competențelor de comunicare în limba maternă, în intervalul 14-16 aprilie.

Examinarea cunoștințelor într-o limbă de circulație internațională ar urma să aibă loc în perioada 19-21 aprilie, în timp ce competențele digitale vor fi evaluate între 21 și 23 aprilie.

Înscrierea candidaților pentru probele scrise este prevăzută în intervalul 31 mai-4 iunie, ultima zi de curs pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a fiind 4 iunie 2027.

Când vor avea loc probele scrise la bacalaureat 2027

Prima sesiune a examenului va continua cu testările scrise programate în perioada 14-18 iunie. Absolvenții de liceu ar urma să susțină proba la limba și literatura română pe 14 iunie, urmată, în 15 iunie, de cea obligatorie a profilului, respectiv matematică sau istorie. Proba la alegere a profilului și specializării este prevăzută pentru 17 iunie, iar examenul la Limba și literatura maternă, pentru 18 iunie 2027.

Primele rezultate ar urma să fie publicate pe 23 iunie, până la ora 12:00. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor sunt programate în aceeași zi, precum și în intervalul 24-25 iunie. Corectarea lucrărilor contestate se va desfășura între 28 și 30 iunie, iar notele finale vor fi afișate pe 1 iulie.

Ministerul explică alegerea perioadei prin necesitatea evitării temperaturilor extreme din timpul verii, asigurarea timpului necesar candidaților care se înscriu la facultate și dozarea efortului elevilor care se pregătesc și pentru admiterea în învățământul superior.

Simularea bacalaureatului 2027: Calendarul propus pentru probe

Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat este programată în perioada 22-25 martie 2027. Elevii ar urma să susțină testarea la limba și literatura română pe 22 martie, iar proba obligatorie a profilului, pe 23 martie.

Examenul la alegere este prevăzut pentru 24 martie, în timp ce evaluarea la limba și literatura maternă va avea loc pe 25 martie. Rezultatele simulării ar urma să fie comunicate pe 9 aprilie.

Calendarul celei de-a doua sesiuni a bacalaureatului 2027

Înscrierea candidaților la sesiunea din vară-toamnă este propusă pentru perioada 12-19 iulie 2027. Evaluarea competențelor lingvistice și digitale ar urma să se desfășoare între 2 și 6 august.

Probele scrise sunt programate în intervalul 9-12 august. Examenul la limba și literatura română ar urma să aibă loc pe 9 august, cel obligatoriu al profilului, pe 10 august, iar disciplina la alegere va fi susținută pe 11 august. Candidații aparținând minorităților naționale vor da proba la limba și literatura maternă în 12 august.

Rezultatele inițiale sunt prevăzute pentru 17 august, iar cele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe 23 august 2027.

Cum se poate modifica evaluarea lucrărilor scrise

Proiectele introduc o etapă suplimentară de verificare atunci când între notele celor doi profesori evaluatori există diferențe importante. Măsura urmărește, potrivit instituției, creșterea acurateții procesului de corectare.

La Evaluarea Națională, dacă diferența depășește un punct la limba română sau la limba maternă, respectiv 0,50 puncte la matematică, profesorii vor fi notificați automat pentru a reanaliza punctajele acordate. Pragul propus pentru proba de matematică scade astfel de la un punct la 0,50 puncte.

Dacă diferența se menține, lucrarea va fi transmisă automat și aleatoriu altor doi evaluatori. Nota finală va fi stabilită prin eliminarea celor două valori extreme și calcularea mediei aritmetice a celor două note centrale, cu două zecimale, fără rotunjire.

În cazul bacalaureatului, reanalizarea va fi declanșată atunci când platforma de evaluare digitalizată identifică o diferență mai mare de un punct între notele acordate inițial.

Reguli noi propuse și pentru soluționarea contestațiilor

La Evaluarea Națională, atunci când apare o diferență mai mare de un punct, în plus sau în minus, între rezultatul inițial și cel acordat la contestație, corectorii vor fi notificați automat pentru reanalizarea punctajelor. Dacă situația persistă, lucrarea va fi verificată de alți doi profesori, care vor avea acces la evaluările anterioare.

O procedură asemănătoare este prevăzută și pentru bacalaureat. Pragul de la care lucrarea va intra într-o nouă reevaluare după contestație ar urma să scadă de la 1,5 puncte la un punct.

Elevii își vor putea vedea lucrările înainte de contestații

Pentru ambele examene se menține posibilitatea vizualizării lucrărilor scrise după publicarea rezultatelor inițiale și înainte de contestarea notei. Consultarea tezei nu este însă obligatorie, iar candidatul poate depune contestație fără să solicite în prealabil accesul la lucrare.

Editor : C.S.