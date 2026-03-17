Calendar înscrieri grădiniță și creșă 2026: Perioadele anunțate de Ministerul Educației

Înscrieri grădiniță și creșă 2026-2027.
Informații importante pentru părinți Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în 2026 - 2027 

Ministerul Educației a pus în consultare publică, marți, 17 martie 2026, proiectul calendarului de înscriere la creșă, grădiniță și alte servicii de educație timpurie pentru anul 2026. Potrivit propunerii, etapa de reînscriere a copiilor care au mai frecventat aceste unități ar urma să se desfășoare în perioada 18-22 mai, iar înscrierile propriu-zise sunt programate între 25 mai și 18 iunie.

Forma finală a documentului va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice pentru acest proiect și după ședința Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.

În grupele de nivel antepreșcolar (creșă) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, în limita numărului de locuri disponibile după etapa de reînscrieri.

În grupele de nivel preșcolar (grădiniță) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 și 6 ani, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri.

În cererile-tip de înscriere părinții pot trece trei opțiuni, în ordinea preferințelor. Cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune. Etapa de reînscrieri este cea în care părinții copiilor care sunt acum la grădiniță/creșă își exprimă opțiunea privind frecventarea aceleiași grădinițe/creșe și în anul școlar următor.

Locurile pe care se vor face înscrieri pentru copiii care nu sunt acum la creșă/grădiniță sunt locurile rămase libere după această etapă.

Grupa mare și grupa mijlocie fac parte din învățământul obligatoriu.

Înscrierea la grădiniță se va face acordându-se prioritate cuprinderii în grădinițe a copiilor de 4 și 5 ani. (Sursa: Calendarul de înscriere la creșă/grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2026-2027/Ministerul Educației)

18 - 22 mai 2026: Etapa de reînscrieri

Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă.

22 mai 2026: Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri.

Etapa I din cadrul procesului de înscrieri

Copiii sunt înscriși pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/ reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

  • Perioada: 25 mai - 18 iunie 2026; 25 - 29 mai 2026 (colectare cereri); 2 - 8 iunie 2026 (procesare cereri Faza I - prima opțiune) - 9 - 12 iunie 2026 (procesare cereri Faza a II- a - a doua opțiune); 15 - 17 iunie 2026 (procesare cereri Faza a III-a - a treia opțiune)

18 iunie 2026 - Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri.

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

  • Perioada: 22 iunie - 9 iulie 2026; 22 - 26 iunie 2026 (colectare cereri); 29 iunie - 1 iulie 2026 (procesare cereri Faza I - prima opțiune); 2 - 6 iulie 2026 (procesare cereri Faza a IIa - a doua opțiune); 7 - 8 iulie 2026 (procesare cereri Faza a III-a - a treia opțiune).

9 iulie 2026 - Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri.

17 - 27 august 2026 - Etapa de ajustări

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri ori din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) și Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar.

La această etapă au acces următoarele categorii de copii:

  • copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;
  • copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
  • copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în grupa mică din învățământul preșcolar.

28 august 2026 - Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări.

4 septembrie 2026 - Introducerea în Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2026 – 2027, în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, repartizarea pe formațiuni de studiu.

S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Digi Sport
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Descarcă aplicația Digi Sport
