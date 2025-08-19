Calendarul anului universitar 2025-2026. Când încep cursurile la facultate și când sunt programate vacanțele studenților

La sfârșitul lunii septembrie 2025, mulți dintre studenții din România vor începe noul an universitar. Calendarul academic 2025-2026 diferă de la o instituție de învățământ superior la alta, fiecare universitate stabilindu-și propriile perioade, în funcție de profil și de structura programelor oferite. Mai multe facultăți din țară au anunțat deja organizarea anului educațional și perioadele de vacanță dintre semestre.

Când este prima zi a cursurilor de la facultate și care este calendarul anului universitar 2025-2026.

Când încep cursurile la cele mai mari universități din România

În general, universitățile de stat din țară respectă aceeași structură a anului universitar, iar cursurile încep la sfârșitul lunii septembrie 2025. În cazul facultăților private, adică al instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, începutul anului academic poate fi cu aproximativ o săptămână mai devreme sau mai târziu față de 29 septembrie, în funcție de regulamentele interne ale fiecărei instituții.

Când încep cursurile la Universitatea din București (UB)

Studenții, masteranzii și doctoranzii de la Universitatea din București vor începe noul an universitar pe 1 octombrie 2025. Primul semestru se va desfășura în perioada: 1.10.2025 - 23.12.2025. De Ziua Națională a României, studenții vor avea zi liberă de la cursuri.

Potrivit structurii aprobate în senatul universitar, prima pauză de la cursuri va fi în perioada 24.12.2025 - 04.01.2026, atunci când este programată vacanța de iarnă.

Când încep cursurile la Universitatea Politehnica București (UNSTPB)

La Universitatea Națională de Științe și Tehnologie Politehnica București (structura UNSTPB) vor începe cursurile noului an universitar 2025-2026 pe data de 29 septembrie. Primul semestru se va desfășura în perioada 29.09.2025 - 19.12.2025, iar prima vacanță din anul de studiu este programată pentru perioada: 20.12.2025 - 11.01.2026

Calendar 2025-2026 pentru Universitatea Politehnica Timișoara (UPT)

Pentru toți anii de studiu, cursurile la Universitatea Politehnica Timișoara (structura UPT) vor începe luni, 29 septembrie 2025. Primul semestru se va desfășura până la data de 19.12.2025, iar în perioada 22.12.2025 - 11.01.2026 va fi vacanța de iarnă.

Calendar 2025-2026 Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca (UBB)

Potrivit structurii aprobate, pregătirea anului universitar are loc în perioada 25.09.2025 - 26.09.2025, iar studenții vor începe cursurile de luni, 29.09.2025. Primul semestru se va desfășura până la data de 21.12.2025, urmând ca în perioada 22.12.2025 - 04.01.2025 să se desfășoare vacanța de iarnă.

Structura educațională 2025-2026 Universitatea „Transilvania” Brașov (UNITBV)

Potrivit structurii anului universitar 2025, studenții de la Universitatea „Transilvania” vor începe cursurile vor începe pe 1.10.2025. În intervalul 22.12.2025 – 04.01.2026 este programată vacanța de iarnă.

Când încep cursurile în 2025 la Universitatea de Vest Timișoara (UVT)

La Universitatea de Vest din Timișoara (structura an academic UVT), în perioada 22.09.2025 - 28.09.2025 se desfășoară săptămâna de inițiere „Bun venit la UVT”. Festivitatea de deschidere a anului universitar & Univibes este programată pentru data de 26.09.2025, iar cursurile încep pe 29.09.2025. Primul semestru se încheie pe 19.12.2025.

Vacanța de iarnă este programată pentru perioada 20.12.2025 - 07.01.2026.

Calendar 2025-2026 pentru Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași (UAIC)

Studenții de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (structura UAIC) vor începe cursurile tot pe 29 septembrie. Primul semestru durează până pe data de 21.12.2025, iar vacanța de iarnă este programată pentru perioada 22.12.2025 - 04.01.2026

Calendar didactic 2025-2026 Universitatea din Oradea (UO)

Cursurile Universității din Oradea (structura UO) din anul universitar 2025-2026 încep miercuri, 1 octombrie 2025. Primul semestru se întinde pe o perioadă de 12 săptămâni, până la data de 23.12.2025. Vacanța de iarnă este programată pentru perioada: 24.12.2025 - 04.01.2026.

Calendar 2025-2026 Universitatea „Ovidius” Constanța (UOC)

Studenții vor începe cursurile primului semestru la Universitatea „Ovidus” (structura UOC) de luni, 29.12.2025. Activitatea didactică este programată până pe data de 21.12.2025, iar prima vacanță a anului de curs este stabilită în perioada: 22.12.2025 - 11.01.2026.

Când încep cursurile la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu (ULBS)

Studenții de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (structura ULBS) vor începe noul an universitar miercuri, 1 octombrie, potrivit structurii aprobate de senatul universitar. Vacanța de iarnă este programată pentru perioada: 23.12.2025 - 05.01.2026.

Editor : C.S.