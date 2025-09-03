Live TV

Calendarul vacanțelor și al examenelor din anul școlar 2025-2026. Când încep și pe ce dată se încheie cursurile

Data publicării:
Structura anului școlar 2025-2026. Foto Getty Images
Structura anului școlar 2025-2026. Foto Getty Images
Din articol
Structura anului școlar 2025-2026: Intervale de cursuri Calendarul vacanțelor în anul școlar 2025-2026 Când sunt programate examenele în anul educațional 2025-2026

Elevii vor începe cursurile luni, 8 septembrie 2025, iar anul școlar se va încheia vineri, 19 iunie 2026, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației. Structura anului rămâne modulară, alternând perioade de cursuri cu intervale de vacanță, un model introdus în ultimii ani pentru a oferi copiilor un ritm mai echilibrat între învățare și odihnă. Elevii din învățământul preșcolar și primar vor beneficia, ca și până acum, de o vacanță suplimentară în luna februarie.

Calendarul noului an școlar include și datele oficiale pentru Evaluarea Națională și Examenul de Bacalaureat din 2026, două repere majore pentru elevii care termină ciclurile gimnazial și liceal. Aceste examene, ce marchează trecerea spre liceu sau spre facultate, vor fi organizate în perioade distincte: cu etape de înscriere, probe de competențe și probe scrise.

Structura anului școlar 2025-2026: Intervale de cursuri

Anul şcolar 2025-2026 începe la data de 1 septembrie 2025 și se încheie la data de 19 iunie 2026. Cursurile noului an şcolar încep la data de 8 septembrie 2025.

Cursurile se vor desfășura în perioadele:

  • de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025;
  • de luni, 3 noiembrie 2025 până vineri, 19 decembrie 2025;
  • de joi, 8 ianuarie 2026 - până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;
  • de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;
  • de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026.

Programul naţional „Şcoala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 8 septembrie 2025 - 3 aprilie 2026, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.

În ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Elevii care au de susținut examenele naționale vor încheia anul școlar mai devreme

  • Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă -  anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026;
  • Pentru clasa a VIII-a - anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026;
  • Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional - anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie 2026;
  • Pentru clasele din învăţământul postliceal - durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Calendarul vacanțelor în anul școlar 2025-2026

  • Vacanța de toamnă pentru elevi va începe sâmbătă, 25 octombrie și va dura până duminică, 2 noiembrie 2025;
  • Vacanța de iarnă va începe sâmbătă, 20 decembrie 2025 și va dura până miercuri, 7 ianuarie 2026;
  • Vacanța de schi/vacanța mobilă - o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026;

(Fiecare unitate de învățământ comunică beneficiarilor primari ai educației și părinților/reprezentanților legali ai acestora, până la data de 1 octombrie 2025, structura detaliată a anului școlar, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia).

  • Vacanța de Paște/de primăvară va începe sâmbătă, 4 aprilie 2026 și va dura până marți, 14 aprilie 2026;
  • Vacanța de vară va începe sâmbătă, 20 iunie 2026 și va dura până duminică, 6 septembrie 2026.

Când sunt programate examenele în anul educațional 2025-2026

Calendar Evaluare Națională 2025

  • 8 - 12 iunie 2026: Înscrierea la evaluarea națională;
  • 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;
  • 22 iunie 2026 - Limba și literatura română - probă scrisă;
  • 24 iunie 2026 - Matematica - probă scrisă;
  • 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă - probă scrisă;
  • 2 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12,00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14,00-18,00);
  • 3 - 4 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 5 iulie - 8 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;
  • 9 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2026

  • 23 martie: Limba și literatura română (E.a);
  • 24 martie: Proba obligatorie a profilului (E.c);
  • 25 martie: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d);
  • 26 martie: Limba și literatura maternă (E.b);
  • 16 aprilie: Comunicarea rezultatelor.

Bacalaureat 2026: Probele de competențe

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen va avea loc între 2 și 4 iunie 2026. Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a este programată pentru data de 4 iunie 2026.

  • 8 - 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);
  • 10 - 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);
  • 11 - 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C);
  • 15 - 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale (proba D).

Bacalaureat 2026: sesiunea iunie - iulie

  • 29 iunie 2026: Limba și literatura română – proba E.a) - proba scrisă;
  • 30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă;
  • 2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) – proba scrisă;
  • 3 iulie 2026: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;
  • 7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00);
  • 8 - 9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 9 - 10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;
  • 13 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale.

Bacalaureat 2026: sesiunea iulie - august

  • 14-21 iulie 2026: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;
  • 3-4 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;
  • 4 - 5 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;
  • 6 - 7 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;
  • 5 - 6 august 2026: Evaluarea competențelor digitale - proba D;
  • 10 august 2026: Limba și literatura română – proba E.a) - proba scrisă;
  • 11 august 2026: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) - proba scrisă;
  • 12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) - proba scrisă;
  • 13 august 2026: Limba și literatura maternă – proba E.b) - proba scrisă;
  • 18 august 2026: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 - 18.00);
  • 19-20 august 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 20-21 august 2026: Soluționarea contestațiilor;
  • 24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
avion
2
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
trenul lui kim jong un
3
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
Ambulanta-1-scaled
4
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
5
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB
Digi Sport
Unde a plecat Vlad Chiricheș, după ce Gigi Becali l-a anunțat că nu va mai juca la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
EDITIE SPECIALA ORA 19 CF 020925_03918
Ilie Bolojan: Reducerea cheltuielilor, testul coaliției. „Îmi doresc...
Gz3UCTCWEAExsz2
Donald Trump: Armata SUA a deschis focul asupra unei „nave care...
fisicuri de monede cu procente deasupra - imagine sugereaza crestere economica
Ce ar putea conține pachetul de relansare economică. Kelemen Hunor...
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Cum a ajutat România Ucraina: gloanţe, bani şi un sistem Patriot...
Ultimele știri
O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI) vine miercuri la București. Care este scopul vizitei
DNA are 90% dintre dosare „întârziate” în camera preliminară. O judecătoare explică „modul de operare pe dosarele cu miză”
Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026. Cât durează vacanța de iarnă a angajaților din România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
copii kiev
Viața de elev sub bombele lui Putin. Copii ucraineni sunt nevoiți să se adăpostească în drum spre școală
Ce facilități vor avea elevii la călătoria cu trenul. Foto Getty Images
Ce facilități vor avea elevii la călătoria cu trenul în anul școlar 2025-2026. Până la ce dată pot fi folosite legitimațiile actuale
ursi pe transfagarasan
Urșii din România au ajuns în presa internațională. Ce scrie New York Times despre animalele care seamănă teroare în satele de munte
rechizite scolare
Recomandările ANPC pentru părinții și elevii care cumpără rechizite pentru noul an școlar. La ce trebuie să fie atenți
profesor sterge tabla cu buretele
Haosul din Educație, în prag de an școlar. Profesorii rămași fără ore se chinuie să-și completeze normele: „Am venit val-vârtej”
Partenerii noștri
Pe Roz
Jamie Lee Curtis a ratat o întâlnire cu prințesa Diana pentru că a trebuit să folosească baia: "Nu m-am...
Cancan
A fost găsită ascunzătoarea lui Emil Gânj. IREAL unde și-a improvizat un 'adăpost' criminalul Andei
Fanatik.ro
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
David Popovici l-a găsit în sfârșit pe omul pe care îl căuta de aproape o lună și despre care spunea: „Vreau...
Adevărul
Expert în securitate: România trebuie să urmeze exemplul Franței în pregătirea sistemului medical pentru un...
Playtech
Secretul japonez pentru o mașină de spălat curată și rezistentă. Ce să faci după fiecare utilizare
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
Surpriză de proporții! Unde s-a dus vedeta care și-a înșelat soția în România
Pro FM
Oana Radu și colegul ei din formație, Șerban Balaban, se căsătoresc. Artista, în culmea fericirii: „Va fi cum...
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
Adevarul
Mărturia primarului din România ai cărui angajați nu au intrat în grevă: „Prefer să se facă ordine acum...
Newsweek
PSD depune proiect de eliminare a CASS la pensie pentru 500.000 pensionari și persoane cu handicap
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Ridley Scott este „mândru” că a refuzat 20 de milioane de dolari pentru a regiza „Terminator 3”: „Nu pot fi...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...