Calendarul vacanțelor și al examenelor din anul școlar 2025-2026. Când încep și pe ce dată se încheie cursurile

Elevii vor începe cursurile luni, 8 septembrie 2025, iar anul școlar se va încheia vineri, 19 iunie 2026, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației. Structura anului rămâne modulară, alternând perioade de cursuri cu intervale de vacanță, un model introdus în ultimii ani pentru a oferi copiilor un ritm mai echilibrat între învățare și odihnă. Elevii din învățământul preșcolar și primar vor beneficia, ca și până acum, de o vacanță suplimentară în luna februarie.

Calendarul noului an școlar include și datele oficiale pentru Evaluarea Națională și Examenul de Bacalaureat din 2026, două repere majore pentru elevii care termină ciclurile gimnazial și liceal. Aceste examene, ce marchează trecerea spre liceu sau spre facultate, vor fi organizate în perioade distincte: cu etape de înscriere, probe de competențe și probe scrise.

Structura anului școlar 2025-2026: Intervale de cursuri

Anul şcolar 2025-2026 începe la data de 1 septembrie 2025 și se încheie la data de 19 iunie 2026. Cursurile noului an şcolar încep la data de 8 septembrie 2025.

Cursurile se vor desfășura în perioadele:

de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025;

de luni, 3 noiembrie 2025 până vineri, 19 decembrie 2025;

de joi, 8 ianuarie 2026 - până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;

de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026.

Programul naţional „Şcoala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 8 septembrie 2025 - 3 aprilie 2026, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.

În ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Elevii care au de susținut examenele naționale vor încheia anul școlar mai devreme

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă - anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026 ;

; Pentru clasa a VIII-a - anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026 ;

; Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional - anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie 2026 ;

; Pentru clasele din învăţământul postliceal - durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Calendarul vacanțelor în anul școlar 2025-2026

Vacanța de toamnă pentru elevi va începe sâmbătă, 25 octombrie și va dura până duminică, 2 noiembrie 2025;

pentru elevi va începe sâmbătă, 25 octombrie și va dura până duminică, 2 noiembrie 2025; Vacanța de iarnă va începe sâmbătă, 20 decembrie 2025 și va dura până miercuri, 7 ianuarie 2026;

va începe sâmbătă, 20 decembrie 2025 și va dura până miercuri, 7 ianuarie 2026; Vacanța de schi/vacanța mobilă - o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026;

(Fiecare unitate de învățământ comunică beneficiarilor primari ai educației și părinților/reprezentanților legali ai acestora, până la data de 1 octombrie 2025, structura detaliată a anului școlar, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia).

Vacanța de Paște /de primăvară va începe sâmbătă, 4 aprilie 2026 și va dura până marți, 14 aprilie 2026;

/de primăvară va începe sâmbătă, 4 aprilie 2026 și va dura până marți, 14 aprilie 2026; Vacanța de vară va începe sâmbătă, 20 iunie 2026 și va dura până duminică, 6 septembrie 2026.

Când sunt programate examenele în anul educațional 2025-2026

Calendar Evaluare Națională 2025

8 - 12 iunie 2026: Înscrierea la evaluarea națională;

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;

22 iunie 2026 - Limba și literatura română - probă scrisă;

24 iunie 2026 - Matematica - probă scrisă;

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă - probă scrisă;

2 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12,00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14,00-18,00);

3 - 4 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

5 iulie - 8 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;

9 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2026

23 martie: Limba și literatura română (E.a);

24 martie: Proba obligatorie a profilului (E.c);

25 martie: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d);

26 martie: Limba și literatura maternă (E.b);

16 aprilie: Comunicarea rezultatelor.

Bacalaureat 2026: Probele de competențe

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen va avea loc între 2 și 4 iunie 2026. Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/ a XIII-a este programată pentru data de 4 iunie 2026.

8 - 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);

10 - 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);

11 - 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C);

15 - 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale (proba D).

Bacalaureat 2026: sesiunea iunie - iulie

29 iunie 2026: Limba și literatura română – proba E.a) - proba scrisă;

30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă;

2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) – proba scrisă;

3 iulie 2026: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;

7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00);

8 - 9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

9 - 10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;

13 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale.

Bacalaureat 2026: sesiunea iulie - august

14-21 iulie 2026: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;

3-4 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;

4 - 5 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;

6 - 7 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;

5 - 6 august 2026: Evaluarea competențelor digitale - proba D;

10 august 2026: Limba și literatura română – proba E.a) - proba scrisă;

11 august 2026: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) - proba scrisă;

12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) - proba scrisă;

13 august 2026: Limba și literatura maternă – proba E.b) - proba scrisă;

18 august 2026: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 - 18.00);

19-20 august 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

20-21 august 2026: Soluționarea contestațiilor;

24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale.

Editor : C.S.