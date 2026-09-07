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Când ar urma să intre bursele școlare în 2026-2027. Cine poate beneficia și ce sume sunt prevăzute

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Burse școlare 2026-2027. Sursă Foto Getty Images
Burse școlare 2026-2027. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Burse școlare în anul educațional 2026-2027 Cine beneficiază de burse în anul școlar 2026-2027 și cât valorează Ce tipuri de burse primesc elevii și care sunt condițiile de acordare Când se plătesc bursele școlare în 2026-2027

Bursele școlare ar urma să fie acordate în 2026-2027 după regulile aplicate în anul precedent, potrivit unui răspuns oferit pe Facebook de ministrul Educației, Mihai Dimian. Acesta a scris că varianta transmisă Guvernului menține metodologia în vigoare, inclusiv perioada de acordare și cuantumul burselor sociale.

Acordarea burselor este condiționată, însă, de îndeplinirea criteriilor stabilite pentru fiecare categorie de beneficiari.

Burse școlare în anul educațional 2026-2027

„Metodologia de acordare a burselor din acest an școlar este la fel ca cea de anul trecut. Proiectul de HG va reconfirma cuantumurile minime lunare acordate și va fi supus aprobării în următoarea ședință de guvern.”, a transmis ministrul Educației pe pagina sa de Facebook.

Astfel, pentru anul școlar 2026-2027 sunt menținute regulile aplicate în anul precedent în ceea ce privește tipurile de burse, beneficiarii, condițiile de acordare și cumularea acestora.

Cine beneficiază de burse în anul școlar 2026-2027 și cât valorează

Elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu beneficiază de:

  • Bursă de merit (în cuantum de 450 de lei/lună);
  • Bursă socială (300 de lei/lună);
  • Bursă tehnologică (300 de lei/lună);
  • Bursa pentru sprijinirea reintegrării școlare a mamelor minore (conform legii).

Elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional beneficiază de:

  • Burse sociale, pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi, nivel primar, gimnazial şi liceal, dacă sunt şcolarizaţi fără taxe;
  • Burse tehnologice, pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul profesional, dacă se încadrează în specializările şi condiţiile stabilite prin metodologia-cadru.

Valoarea burselor poate fi suplimentată prin hotărârea consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, în funcție de sumele alocate de autoritățile administrației publice locale sau de alte venituri care pot fi utilizate în acest scop.

Ce tipuri de burse primesc elevii și care sunt condițiile de acordare

Bursa de merit: 450 de lei pe lună

Bursa de merit se acordă elevilor de gimnaziu, liceu și învățământ profesional. Printre beneficiari se numără:

  • Primii 15% dintre elevii fiecărei clase de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, care au medii generale pe anul şcolar anterior mai mari sau egale cu 9.00 (pentru elevii din clasa a V-a se va lua în considerare media primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent; pentru elevii de clasa a IX-a se va lua în considerare media de admitere în învățământul liceal și profesional);
  • Suplimentar față de cei 15%, elevii care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului (15%);
  • Suplimentar față de cei 15%, elevii din fiecare clasă a IX-a care au fost admiși la liceu fără susținerea examenului de evaluare națională, în baza obținerii, pe parcursul gimnaziului, a unui premiu I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau a unui premiu I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

Bursele se acordă în perioada cursurilor școlare, inclusiv în perioada pregătirii practice.

Bursa socială: 300 de lei pe lună

Bursa socială se acordă elevilor de nivel primar, gimnazial, liceal și profesional înscriși la cursurile cu frecvență de zi, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în „Școala din spital”.

Bursele sociale susțin participarea școlară a:

  • Elevilor proveniţi din familii care realizează un venit mediu net pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie;
  • Elevilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi şi elevilor asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenţă;
  • Elevilor cu deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, încadrate conform legislației în vigoare;
  • Elevilor cu afecţiuni oncologice şi/sau cronice şcolarizaţi, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Şcolii din spital” sau la domiciliu;
  • Elevilor care revin după şcolarizarea din cadrul „Şcolii din spital” în unitatea de învăţământ la care au fost înmatriculaţi anterior;
  • Elevilor proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Condiții pentru acordarea bursei sociale

Bursa socială se acordă în următoarele condiții:

  • Elevul să fi promovat la toate disciplinele şi să fi obţinut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare, la finalul anului şcolar anterior;
  • Se acordă şi în perioada vacanţelor şcolare (cu excepția: elevilor care nu au promovat anul școlar, a celor care sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 de absențe nemotivate/an, a elevilor care nu au fost admiși la liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență/a celor care repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale).

Cum se solicită bursa socială

Pentru obţinerea bursei sociale, elevii majori sau părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la secretariatul unității de învăţământ o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.

Cu ce alte burse se poate cumula bursa socială

Bursa socială se poate cumula cu bursa de merit. De asemenea, bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de merit şi cu bursa socială.

Când se plătesc bursele școlare în 2026-2027

În anul școlar 2025-2026, bursele au fost achitate lunar, pe data de 20, pentru luna precedentă. Atunci când termenul a coincis cu o zi de repaus săptămânal, o sărbătoare legală sau o zi liberă, plata a fost efectuată în ziua lucrătoare anterioară.

Potrivit anunțului ministrului educației, metodologia va rămâne neschimbată în 2026-2027. Calendarul plăților nu poate fi însă prezentat drept definitiv înainte de publicarea actului normativ aplicabil noului an școlar. Dacă regula anunțată va fi menținută în forma oficială, bursele vor continua să fie acordate pe 20 ale lunii pentru perioada precedentă, cu aceeași excepție pentru zilele nelucrătoare.

Editor : M.C.

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