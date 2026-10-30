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Când începe școala după vacanța de toamnă 2026. Cum sunt programate cursurile până la finalul anului

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Când se întorc elevii la școală. Getty Images
Când se întorc elevii la școală. Getty Images
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Din articol
Când se încheie vacanța de toamnă 2026 Când începe vacanța de iarnă și cât durează Cum se stabilește vacanța din februarie 2027

Elevii revin la cursuri luni, 2 noiembrie, după vacanța de toamnă din anul școlar 2026-2027. Următoarea pauză din calendarul național este programată în decembrie, însă până atunci copiii vor mai avea patru zile libere consecutive, cu prilejul sărbătorilor de Sfântul Andrei și Ziua Națională.

Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării stabilește atât perioadele de studiu, cât și pauzele dintre acestea, cu un singur interval de vacanță a cărui programare este decisă la nivelul inspectoratelor școlare.

Când se încheie vacanța de toamnă 2026

Vacanța de toamnă se încheie duminică, 1 noiembrie 2026. Începută pe 24 octombrie, pauza dintre primele două module durează nouă zile calendaristice, luând în calcul și cele două weekenduri.

Cursurile se reiau luni, 2 noiembrie, odată cu începerea celui de-al doilea modul. Potrivit Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.194/2026, acesta se va încheia marți, 22 decembrie, în ultima zi de școală înaintea vacanței de iarnă.

Minivacanță de patru zile pentru elevi și profesori

Înaintea vacanței de iarnă, elevii vor avea patru zile libere consecutive, între 28 noiembrie și 1 decembrie inclusiv. În 2026, Sfântul Andrei este sărbătorit luni, pe 30 noiembrie, iar Ziua Națională a României, marți, pe 1 decembrie. Cele două sărbători legale prelungesc astfel weekendul de la sfârșitul lunii.

Potrivit Codului muncii, ambele date sunt zile nelucrătoare, iar ordinul privind structura anului școlar prevede că în aceste zile nu se organizează cursuri. Elevii vor reveni la școală miercuri, 2 decembrie.

Când începe vacanța de iarnă și cât durează

Ultima zi de cursuri înainte de sărbători este marți, 22 decembrie. Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027. Intervalul însumează 19 zile calendaristice, iar întoarcerea la școală este programată luni, 11 ianuarie.

Cum se stabilește vacanța din februarie 2027

După reluarea activității în ianuarie, următoarea întrerupere va dura o săptămână. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că aceasta va fi planificată în perioada 15 februarie-7 martie 2027, la decizia inspectoratelor școlare județene și a municipiului București.

Alegerea se face în urma consultărilor cu elevii, părinții și cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ. Data exactă trebuie verificată în structura detaliată comunicată de fiecare școală.

Editor : C.S.

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