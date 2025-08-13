Live TV

Când începe școala în septembrie 2025. Data oficială la care elevii se întorc în bănci pentru primul modul de cursuri

Data publicării:
Când începe anul școlar 2025-2026. Foto Getty Images
Când începe anul școlar 2025-2026. Foto Getty Images
Din articol
Structura anului școlar 2025-2026: Când încep cursurile și când sunt programate vacanțele elevilor Programele "Școala Altfel" și "Săptămâna verde" în anul școlar 2025-2026

Cursurile anului școlar 2025 - 2026 vor începe în data de 8 septembrie 2025 și se vor încheia în data de 19 iunie 2026. Anul educational este împărțit în cinci module de învățare și tot cinci perioade de vacanțe. Programele„Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 8 septembrie 2025 - 3 aprilie 2026, în baza deciziilor luate de unitățile de învățământ.

Elevii aflați în ani terminali, care au de susținut Evaluarea Națională, respectiv examenul de Bacalaureat, vor încheia anul școlar 2025 - 2026 mai devreme.

Structura anului școlar 2025-2026: Când încep cursurile și când sunt programate vacanțele elevilor

Anul şcolar 2025 - 2026 se structurează, pe intervale de cursuri și intervale de vacanță, astfel:

Intervale de cursuri

  • Modulul 1: de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025;
  • Modulul 2: de luni, 3 noiembrie 2025 până vineri, 19 decembrie 2025;
  • Modulul 3: de joi, 8 ianuarie 2026 - până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ;
  • Modulul 4: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;
  • Modulul 5: de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026.

Intervale de vacanță

  • La finalul modulului 1 (vacanța de toamnă): de sâmbătă, 25 octombrie 2025 până duminică, 2 noiembrie 2025;
  • La finalul modului 2 (vacanța de iarnă): de sâmbătă, 20 decembrie 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026;
  • La finalul modului 3 (vacanța de schi/mobile): o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026;
  • La finalul modului 4 (vacanța de Paște): de sâmbătă, 4 aprilie 2026 până marți, 14 aprilie 2026;
  • La finalul modului 5 (vacanța de vară): de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Fiecare unitate de învățământ comunică beneficiarilor primari ai educației și părinților/reprezentanților legali ai acestora, până la data de 1 octombrie 2025.

Elevii și profesorii au zi liberă de Ziua Educației, pe 5 octombrie 2025

În ziua de 5 octombrie, de Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a/a XIII-a vor termina cursurile mai devreme

  • Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele: pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie 2026;
  • pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie 2026;
  • pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la litera a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie 2026;
  • pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Programele "Școala Altfel" și "Săptămâna verde" în anul școlar 2025-2026

Programul naţional „Şcoala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 8 septembrie 2025 - 3 aprilie 2026, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

La clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică și din învăţământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”, se organizează activităţi de instruire practică urmărind și scopul acestor programe.

La clasele din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”, se organizează activităţi de instruire practică.

