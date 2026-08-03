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Când începe școala în septembrie. Cum este organizat anul de învățământ 2026-2027

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Când începe școala. Foto Getty Images
Când începe școala. Foto Getty Images
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Din articol
Prima zi de cursuri și structura noului an de învățământ Vacanțe în anul școlar 2026-2027 Ce zile libere mai au elevii în timpul anului

Elevii revin în bănci luni, 7 septembrie 2026, odată cu debutul noului an de învățământ, organizat în cinci module de învățare și cinci vacanțe. Calendarul aprobat de Ministerul Educației stabilește desfășurarea activității până în iunie 2027 și include un program diferit pentru clasele terminale și învățământul tehnologic și profesional.

Pe lângă structura anului de învățământ, elevii și părinții vor trebui să urmărească și calendarul examenelor naționale, al simulărilor și al etapelor de admitere, care este publicat separat de Ministerul Educației și stabilește datele pentru cele mai importante evaluări din 2027.

Prima zi de cursuri și structura noului an de învățământ

Noul an de învățământ începe luni, 7 septembrie 2026, iar pentru majoritatea elevilor se încheie vineri, 18 iunie 2027. Calendarul aprobat de Ministerul Educației este organizat în cinci module de învățare, despărțite de perioade de pauză, și cuprinde 36 de săptămâni pentru cele mai multe clase.

Singura excepție rămâne vacanța de schi, stabilită separat de fiecare inspectorat școlar județean și de Inspectoratul Școlar a Municipiului București.

Calendarul modulelor de învățare

Structura oficială este următoarea:

  • Modulul I: luni, 7 septembrie 2026 - vineri, 23 octombrie 2026;
  • Modulul II: luni, 2 noiembrie 2026 - marți, 22 decembrie 2026;
  • Modulul III: luni, 11 ianuarie 2027- vineri,12 februarie 2027, respectiv vineri, 19 februarie 2027, sau vineri, 26 februarie 2027, în funcție de vacanța stabilită în București și celelalte județe ale țării;
  • Modulul IV: luni, 22 februarie 2027, respectiv luni, 1 martie 2027 sau luni, 8 martie 2027, la decizia inspectoratelor școlare județene și a municipiului București, după caz, până vineri, 23 aprilie 2027;
  • Modulul V: miercuri, 5 mai - vineri, 18 iunie 2027.

Vacanțe în anul școlar 2026-2027

Prima vacanță este programată la sfârșitul lunii octombrie

După aproape șapte săptămâni de activitate, prima pauză din noul an școlar începe sâmbătă, 24 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie 2026. Cursurile sunt reluate luni, 2 noiembrie. Aceasta este vacanța de toamnă, introdusă în structura pe module și comună pentru toți elevii.

Cât durează vacanța de iarnă

Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027, urmând ca activitatea didactică să fie reluată luni, 11 ianuarie 2027.
Perioada include Crăciunul și Revelionul și reprezintă cea mai lungă întrerupere de la cursuri din prima parte a anului școlar.

Vacanța de schi se stabilește în fiecare județ

Spre deosebire de celelalte perioade de pauză, vacanța de schi nu are aceeași dată în întreaga țară. Inspectoratele școlare pot opta pentru una dintre următoarele variante:

  • 15 - 21 februarie 2027;
  • 22 - 28 februarie 2027;
  • 1 - 7 martie 2027.

Decizia este luată după consultarea profesorilor, părinților și reprezentanților elevilor. Ministerul Educației a cerut ca alegerea fiecărui județ să fie comunicată până la 1 aprilie 2026, pentru ca familiile să își poată planifica din timp programul. În funcție de perioada stabilită la nivel local, al treilea modul se încheie într-o zi de vineri cuprinsă între 12 februarie și 5 martie, iar următoarea etapă începe în prima zi de luni după încheierea vacanței.

Când începe vacanța de Paște

Pauza de primăvară este programată în perioada 24 aprilie - 4 mai 2027. Copiii se întorc la școală miercuri, 5 mai, odată cu debutul ultimului modul al anului. Calendarul a fost stabilit astfel încât să includă Paștele ortodox, sărbătorit în 2 mai 2027, iar perioada liberă are 11 zile calendaristice.

Când începe vacanța de vară în 2027

Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de curs este vineri, 18 iunie 2027, iar vacanța de vară începe sâmbătă, 19 iunie. Există însă excepții:

  • elevii din clasele a XII-a zi și a XIII-a seral/frecvență redusă încheie cursurile la 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni;
  • absolvenții clasei a VIII-a termină anul școlar la 11 iunie 2027, înaintea Evaluării Naționale;
  • elevii din învățământul tehnologic și profesional au 37 de săptămâni de cursuri, iar activitatea se încheie la 25 iunie 2027.

Aceste diferențe sunt stabilite pentru organizarea examenelor naționale și a stagiilor de pregătire practică, fără a modifica data începerii anului școlar.

Ce zile libere mai au elevii în timpul anului

Pe lângă vacanțele prevăzute în calendar, orele nu se desfășoară nici în zilele de sărbătoare legală care coincid cu perioada de studiu. În anul de învățământ 2026-2027, acestea sunt:

  • 30 noiembrie - Sfântul Andrei;
  • 1 decembrie - Ziua Națională a României;
  • 5 octombrie - Ziua Internațională a Educației;
  • 1 iunie - Ziua Copilului.

Totodată, 5 iunie - Ziua Învățătorului este zi nelucrătoare pentru personalul din învățământ. În 2027, aceasta este într-o zi de sâmbătă și nu produce modificări în programul elevilor. Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paște, precum și prima și a doua zi de Rusalii nu aduc zile libere suplimentare, deoarece se suprapun cu vacanța de primăvară sau cu cea de vară.

Editor : C.S.

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