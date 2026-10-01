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Când începe vacanța de toamnă 2026: Câte zile libere vor avea elevii. Calendarul următoarelor pauze școlare

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Vacanța de toamnă 2026. Foto Getty Images
Vacanța de toamnă 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Când începe vacanța de toamnă și câte zile durează Când se reiau cursurile și cât durează vacanța de iarnă Ce zile libere au elevii în afara vacanțelor Cum sunt programate vacanțele din 2027 Ce trebuie să știe părinții despre „Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Elevii vor intra în vacanța de toamnă pe 24 octombrie 2026, după încheierea primului interval de cursuri din acest an școlar. Pauza va dura nouă zile consecutive, cu weekendurile incluse, iar revenirea în clase este programată pentru 2 noiembrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Următoarea vacanță, cea de iarnă, va începe în decembrie și se va prelungi până după sărbătorile de la începutul lui ianuarie.

Structura anului școlar 2026-2027 cuprinde cinci intervale de cursuri, separate de vacanțe. Majoritatea pauzelor sunt stabilite la nivel național, însă perioada de odihnă din februarie sau martie este decisă de inspectoratele școlare, astfel că datele diferă de la un județ la altul.

Când începe vacanța de toamnă și câte zile durează

Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 se desfășoară între sâmbătă, 24 octombrie, și duminică, 1 noiembrie, inclusiv. Ultima zi de cursuri înaintea acestei pauze este vineri, 23 octombrie, când se încheie intervalul de studiu început pe 7 septembrie. Datele sunt stabilite prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.194 din 9 februarie 2026.

Când se reiau cursurile și cât durează vacanța de iarnă

Elevii se întorc la școală luni, 2 noiembrie 2026. Al doilea interval de cursuri continuă până marți, 22 decembrie, inclusiv, urmând ca apoi să înceapă vacanța de iarnă. Aceasta este programată între miercuri, 23 decembrie 2026, și duminică, 10 ianuarie 2027. Prin numărarea zilelor din calendar, rezultă o pauză de 19 zile consecutive, care cuprinde Crăciunul, Anul Nou și sărbătorile de la începutul lui ianuarie. Activitatea la clasă se reia luni, 11 ianuarie.

Ce zile libere au elevii în afara vacanțelor

Până la pauza de la sfârșitul lui octombrie, o altă zi fără cursuri este luni, 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației. Prevederea apare explicit în articolul 3 al ordinului privind structura anului școlar. Alături de weekendul din 3-4 octombrie, aceasta formează un interval de trei zile consecutive fără activitate la clasă.

După revenirea din vacanța de toamnă, următoarele sărbători legale care întrerup programul obișnuit sunt 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, și 1 decembrie, de Ziua Națională a României.

În 2026, acestea vor fi în zilele de luni și marți, astfel că, împreună cu weekendul precedent, elevii vor avea patru zile libere consecutive fără cursuri, între 28 noiembrie și 1 decembrie. Cele două date sunt prevăzute de articolul 139 din Codul muncii, iar ordinul Ministerului Educației stabilește că nu se organizează cursuri în zilele de sărbătoare legală.

Cum sunt programate vacanțele din 2027

După vacanța de iarnă, calendarul include o săptămână de pauză stabilită la nivelul fiecărui județ și al municipiului București. Inspectoratele școlare aleg perioada în intervalul 15 februarie-7 martie 2027, în urma consultărilor cu elevii, părinții și cadrele didactice, realizate în unitățile de învățământ. Prin urmare, această vacanță nu are aceeași dată în întreaga țară.

Următoarea pauză comună este cea de primăvară, programată între sâmbătă, 24 aprilie, și marți, 4 mai 2027, inclusiv. Intervalul însumează 11 zile calendaristice, iar întoarcerea în clase este prevăzută pentru miercuri, 5 mai.

Potrivit calendarului general, cursurile se încheie vineri, 18 iunie 2027, iar vacanța de vară începe pe 19 iunie. Există însă termene diferite pentru anumite clase: elevii de clasa a VIII-a termină pe 11 iunie, iar cei din clasele a XII-a zi și a XIII-a seral și cu frecvență redusă, pe 4 iunie. Pentru învățământul profesional și anumite clase din filiera tehnologică, data de încheiere este 25 iunie.

Ce trebuie să știe părinții despre „Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Pe lângă vacanțe, programul elevilor include activitățile din „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, care se desfășoară între 7 septembrie 2026 și 23 aprilie 2027. Fiecare program are o durată de cinci zile lucrătoare consecutive, iar perioadele sunt alese de școală, în intervale de cursuri diferite.

Aceste săptămâni fac parte din timpul alocat cursurilor și nu reprezintă vacanțe suplimentare. Pentru datele exacte ale activităților și pentru săptămâna de pauză din februarie sau martie, reperul este structura detaliată comunicată de fiecare unitate de învățământ elevilor și părinților.

Editor : C.S.

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