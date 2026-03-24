Când începe vacanța de vară 2026: Ce categorii de elevi încheie cursurile mai devreme

Vacanța de vară 2026.
Când se încheie cursurile în 2026 Cât durează vacanța de vară 2026 Când încep cursurile în anul educațional 2026-2027 Când începe vacanța de Paște în 2026

Vacanța de vară 2026 începe oficial pe 20 iunie, odată cu încheierea cursurilor pentru majoritatea copiilor din România, marcând finalul anului școlar 2025-2026. Totuși, calendarul nu este același pentru toți: elevii din clasele terminale, precum a VIII-a și a XII-a, finalizează cursurile mai devreme, în funcție de programul examenelor naționale.

Vacanța de vară, cea mai lungă din an, oferă timpul necesar pentru odihnă, dar și pentru activități recreative sau de dezvoltare personală.

Când se încheie cursurile în 2026

Conform structurii anului școlar în curs, stabilite de Ministerul Educației, cursurile se încheie vineri, 19 iunie 2026. Astfel, vacanța de vară începe sâmbătă, 20 iunie 2026, pentru majoritatea elevilor. Această dată marchează finalul celui de-al cincilea modul de învățare, ultimul din organizarea anului educațional pe intervale de studiu și perioade de vacanță.

Excepții: Cine intră mai devreme în vacanța de vară

Nu toți elevii vor începe vacanța în același timp. Există câteva categorii de copii pentru care anul școlar se încheie mai devreme:

Clasele a VIII-a: Cursurile se finalizează, de regulă, cu aproximativ o săptămână înainte, pentru a permite pregătirea și susținerea Evaluării Naționale - anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026;

Clasele a XII-a și a XIII-a: termină școala mai devreme, la începutului lunii iunie, pentru pregătirea examenului de Bacalaureat - anul educațional are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026;

Învățământul profesional și tehnic: poate avea un calendar diferit, adaptat specificului practicii - pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional - anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie 2026

Cât durează vacanța de vară 2026

Vacanța de vară din 2026 se întinde pe o perioadă de aproximativ 11 săptămâni, oferind elevilor cel mai lung interval de pauză din întregul an școlar. Aceasta începe la finalul lunii iunie și se încheie la începutul lunii septembrie, odată cu debutul noului an de studiu.

Durata generoasă permite nu numai recuperarea după un an școlar intens, ci și implicarea în activități recreative, educative sau de dezvoltare personală. În același timp, această perioadă este esențială pentru reechilibrarea ritmului zilnic și pregătirea pentru reluarea cursurilor în toamnă.

Când încep cursurile în anul educațional 2026-2027

Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul de studiu va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

  • Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2027;
  • Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027;
  • Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 7 septembrie 2026 - 23 aprilie 2027.

Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București va fi planificată în perioada 15 februarie - 7 martie 2027. Decizia privind perioada se ia în urma consultărilor cu elevii, cu părinții acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ. Pentru predictibilitate, până la data de 1 aprilie 2026, fiecare unitate de învățământ va comunica elevilor și părinților structura detaliată a anului școlar viitor, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia.

Când începe vacanța de Paște în 2026

Conform calendarului școlar, cursurile se desfășoară până vineri, 3 aprilie 2026, inclusiv. Începând de sâmbătă, 4 aprilie 2026, elevii intră oficial în vacanța de primăvară. În acest an, Paștele ortodox va fi celebrat la data de 12 aprilie, iar structura anului școlar a fost stabilită astfel încât elevii să poată petrece această perioadă alături de familie.

Vacanța de Paște se încheie marți, 14 aprilie 2026. Elevii revin la cursuri miercuri, 15 aprilie 2026, dată la care începe ultimul modul de învățare din anul școlar în curs. Acest ultim interval de învățare se va desfășura până la începutul vacanței de vară, programată să înceapă la 19 iunie 2026 pentru majoritatea elevilor.

Zile libere de Paște 2026: Cât durează minivacanța angajaților din România

