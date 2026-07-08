Live TV

Când se afișează ierarhia pentru admiterea la liceu 2026. Ce trebuie să știe elevii înainte de repartizarea computerizată

Data actualizării: Data publicării:
Când se afișează ierarhia pentru admiterea la liceu 2026. Foto Getty Images
Când se afișează ierarhia pentru admiterea la liceu 2026. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ierarhia mediilor de admitere la liceu 2026 Cum se calculează media de admitere la liceu în 2026 Completarea fișelor de înscriere și repartizarea computerizată

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027, după publicarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională, Ministerul Educației va afișa, joi, 9 iulie, ierarhia județeană și cea a municipiului București. Documentul stabilește poziția fiecărui candidat în funcție de media obținută la examen și stă la baza completării opțiunilor pentru repartizarea computerizată în liceu.

Miercuri, 8 iulie 2026, au fost publicate rezultatele finale ale Evaluării Naționale, după soluționarea contestațiilor, marcând încheierea examenului susținut de absolvenții de gimnaziu.

Ierarhia mediilor de admitere la liceu 2026

Miercuri, 8 iulie 2026, absolvenții clasei a VIII-a au aflat rezultatele finale ale Evaluării Naționale, după soluționarea contestațiilor. Odată cu încheierea acestei etape, începe oficial procesul de admitere la liceu.

Potrivit calendarului oficial, joi, 9 iulie 2026, pe platforma admitere.edu.ro va fi publicată ierarhia mediilor de admitere la nivelul fiecărui județ și al municipiului București. Clasamentul este întocmit exclusiv pe baza mediilor obținute la Evaluarea Națională, iar elevii sunt poziționați în ordine descrescătoare, de la cea mai mare la cea mai mică medie.

Locul ocupat în această ierarhie reprezintă un reper important înainte de completarea fișelor de opțiuni, deoarece le oferă candidaților și părinților o imagine mai clară asupra șanselor de a fi repartizați la liceul, profilul sau specializarea dorită.

Cum sunt departajați elevii care au aceeași medie la admiterea la liceu

În situația în care doi sau mai mulți elevi au aceeași medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii:

  • nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale;
  • nota obținută la proba de matematică;
  • nota obținută la proba de limba și literatura maternă, pentru elevii care au susținut această probă;
  • media generală de absolvire a claselor V-VIII.

Cum se calculează media de admitere la liceu în 2026

Potrivit Ordinului ministrului Educației nr. 6060/2025 (Anexa 2) care reglementează admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027, criteriul de repartizare îl reprezintă rezultatul obținut la Evaluarea Națională, calculat ca medie aritmetică a notelor de la probele examenului, cu două zecimale și fără rotunjire.

Media rezultată reprezintă punctajul cu care elevul intră în procesul de repartizare computerizată și stabilește poziția acestuia în ierarhia județeană sau în cea a municipiului București.

  • Metodologia prevede o excepție pentru absolvenții care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut Evaluarea Națională și la această disciplină.Aceștia pot solicita ca nota de la proba de limbă și literatură maternă să nu fie inclusă în calculul mediei generale. Opțiunea trebuie exprimată printr-o declarație depusă la unitatea de învățământ de proveniență, în perioada stabilită prin calendarul admiterii.

Exemplu de calcul: Dacă un candidat obține nota 8,60 la Limba și literatura română și 9,40 la Matematică, media de admitere va fi 9,00, calculată astfel: (8,60 + 9,40) : 2 = 9,00. Cu această medie, elevul va participa la repartizarea computerizată pentru admiterea la liceu.

Completarea fișelor de înscriere și repartizarea computerizată

În prima etapă a admiterii, completarea fișelor de înscriere se va desfășura în perioada 13-20 iulie 2026. În acest interval, absolvenții clasei a VIII-a, împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților, vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși. Tot în această perioadă vor fi completate și transmise fișele elevilor care optează pentru admiterea într-un alt județ.

Repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie 2026, când candidații vor fi repartizați în funcție de media de admitere, ordinea opțiunilor completate și locurile disponibile la fiecare unitate de învățământ. Procesul îi vizează atât pe absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă, cât și pe candidații din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la începerea anului școlar 2026-2027.

După repartizarea computerizată urmează înscrierea la liceu

În perioada 23-28 iulie, elevii repartizați vor depune dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși. Situațiile speciale apărute după repartizare vor fi soluționate de comisiile județene de admitere și de Comisia de Admitere a Municipiului București în intervalul 29-31 iulie.

Pentru elevii care nu au fost repartizați în prima etapă sau care participă ulterior la admitere, a doua etapă se va desfășura în perioada 31 iulie - 18 august 2026, la nivelul comisiilor județene și al Comisiei de Admitere a Municipiului București.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
nicusor dan
2
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
3
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
explozii in ucraina
4
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a transformat într-un „război...
Stindardul Hamas, pictat pe un zid. Imagine cu caracter ilustrativ.
5
Hamas anunță desființarea administrației care conduce Gaza de 20 de ani, deschizând calea...
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
Digi Sport
S-a terminat! A venit cel mai dureros anunț în privința lui Leo Messi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ce note trebuie să obții la Evaluarea Națională pentru a fi admis la liceu. Foto Getty Images
Ce se întâmplă după Evaluarea Națională 2026: Există sau nu o notă minimă pentru repartizarea la liceu?
Cum să îți gestionezi emoțiile înainte de examenele naționale. Foto Getty Images
Cum să îți gestionezi emoțiile înainte de examenele naționale. Recomandările psihologilor pentru elevi
Începe vacanța de vară 2026. Foto Getty Images
Începe vacanța de vară 2026: Categoriile de elevi care termină școala din 13 iunie
Admitere la liceu fără examen. Foto Getty Images
Admiterea la liceu 2026 pentru elevii olimpici: Când încep înscrierile și ce acte sunt necesare
Subiecte limba și literatura maternă, Simulare Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
S-a încheiat simularea Evaluării Naționale 2026: Subiecte și barem de corectare la limba maternă. Când se afișează notele finale
Recomandările redacţiei
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic...
militari americani se antreneaza in romania
Nicușor Dan, întrebat dacă a vorbit cu Donald Trump despre prezența...
nori de furtuna
HARTĂ Cod galben de furtuni în aproape toată țara. ANM: De mâine...
Imagine difuzată de CENTCOM
Trump spune că armistițiul cu Iranul „s-a terminat”. „Este o țară...
Ultimele știri
România, Bulgaria şi Turcia își extind misiunile de combatere a minelor marine din Marea Neagră. Anunțul MApN
O țeavă spartă sau o furtună pot aduce pagube de sute de mii de lei. Cât au plătit asigurătorii în doar trei luni
Nicușor Dan, după întâlnirea cu premierul Mark Carney: L-am invitat la București și am acceptat invitația de a vizita Canada
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Reacția savuroasă a lui Kate Middleton, după ce un copil a întrebat-o dacă este fiica reginei. Ce i-a răspuns...
Cancan
Pensionarii primesc o veste proastă. Pensiile nu pot fi indexate
Fanatik.ro
ML Vitebsk – U Craiova, meci decisiv pentru cariera lui Ștefan Baiaram. Ce club mare din Europa vine să-l...
editiadedimineata.ro
Atacul comis de doi români asupra unui jurnalist provoacă un conflict diplomatic între Marea Britanie și Iran
Fanatik.ro
Soluția prin care România ar deveni o adevărată forță în fotbalul mondial. Pașii simpli care ar duce...
Adevărul
Eșec grandios: Rusia a încercat să copieze drona ucraineană „Baba Iaga”. Șeful companiei care a dezvoltat-o...
Playtech
Harta orașelor din România vitale în caz de război. Sunt mici, dar importante pentru strategia militară
Digi FM
Cine este Paul Itu, singurul absolvent din Sibiu care a obținut media 10 la Bac 2026. Unde va studia din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Nu-mi face faze d-astea!" Anca Surdu "rupe" tăcerea după scenele din parcare cu Denis Alibec
Pro FM
Jennifer Lopez, ironizată după ce a vorbit despre viața sa amoroasă: „S-a întâlnit cu fiecare bărbat de la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Pentru 35 de bani, un cunoscut supermarket a primit o amendă usturătoare. Totul a pornit de la prețul unei...
Newsweek
Veste proastă pentru pensionari: „Pensiile nu pot fi indexate. Austeritatea continuă și în 2027”
Digi FM
FOTO Emmanuel Macron, jogging pe străzile din Ankara, înainte de summitul NATO. Președintele Franței și-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Fenomenul din cinematografe: un film care a costat doar 750.000 de dolari a depășit „Rocky” și a încasat...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...