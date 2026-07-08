Când se afișează ierarhia pentru admiterea la liceu 2026. Ce trebuie să știe elevii înainte de repartizarea computerizată

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027, după publicarea rezultatelor finale la Evaluarea Națională, Ministerul Educației va afișa, joi, 9 iulie, ierarhia județeană și cea a municipiului București. Documentul stabilește poziția fiecărui candidat în funcție de media obținută la examen și stă la baza completării opțiunilor pentru repartizarea computerizată în liceu.

Miercuri, 8 iulie 2026, au fost publicate rezultatele finale ale Evaluării Naționale, după soluționarea contestațiilor, marcând încheierea examenului susținut de absolvenții de gimnaziu.

Ierarhia mediilor de admitere la liceu 2026

Miercuri, 8 iulie 2026, absolvenții clasei a VIII-a au aflat rezultatele finale ale Evaluării Naționale, după soluționarea contestațiilor. Odată cu încheierea acestei etape, începe oficial procesul de admitere la liceu.

Potrivit calendarului oficial, joi, 9 iulie 2026, pe platforma admitere.edu.ro va fi publicată ierarhia mediilor de admitere la nivelul fiecărui județ și al municipiului București. Clasamentul este întocmit exclusiv pe baza mediilor obținute la Evaluarea Națională, iar elevii sunt poziționați în ordine descrescătoare, de la cea mai mare la cea mai mică medie.

Locul ocupat în această ierarhie reprezintă un reper important înainte de completarea fișelor de opțiuni, deoarece le oferă candidaților și părinților o imagine mai clară asupra șanselor de a fi repartizați la liceul, profilul sau specializarea dorită.

Cum sunt departajați elevii care au aceeași medie la admiterea la liceu

În situația în care doi sau mai mulți elevi au aceeași medie de admitere, departajarea se face prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii:

nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale;

nota obținută la proba de matematică;

nota obținută la proba de limba și literatura maternă, pentru elevii care au susținut această probă;

media generală de absolvire a claselor V-VIII.

Cum se calculează media de admitere la liceu în 2026

Potrivit Ordinului ministrului Educației nr. 6060/2025 (Anexa 2) care reglementează admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027, criteriul de repartizare îl reprezintă rezultatul obținut la Evaluarea Națională, calculat ca medie aritmetică a notelor de la probele examenului, cu două zecimale și fără rotunjire.

Media rezultată reprezintă punctajul cu care elevul intră în procesul de repartizare computerizată și stabilește poziția acestuia în ierarhia județeană sau în cea a municipiului București.

Metodologia prevede o excepție pentru absolvenții care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut Evaluarea Națională și la această disciplină.Aceștia pot solicita ca nota de la proba de limbă și literatură maternă să nu fie inclusă în calculul mediei generale. Opțiunea trebuie exprimată printr-o declarație depusă la unitatea de învățământ de proveniență, în perioada stabilită prin calendarul admiterii.

Exemplu de calcul: Dacă un candidat obține nota 8,60 la Limba și literatura română și 9,40 la Matematică, media de admitere va fi 9,00, calculată astfel: (8,60 + 9,40) : 2 = 9,00. Cu această medie, elevul va participa la repartizarea computerizată pentru admiterea la liceu.

Completarea fișelor de înscriere și repartizarea computerizată

În prima etapă a admiterii, completarea fișelor de înscriere se va desfășura în perioada 13-20 iulie 2026. În acest interval, absolvenții clasei a VIII-a, împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților, vor completa opțiunile pentru liceele, profilurile și specializările la care doresc să fie admiși. Tot în această perioadă vor fi completate și transmise fișele elevilor care optează pentru admiterea într-un alt județ.

Repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie 2026, când candidații vor fi repartizați în funcție de media de admitere, ordinea opțiunilor completate și locurile disponibile la fiecare unitate de învățământ. Procesul îi vizează atât pe absolvenții clasei a VIII-a din seria curentă, cât și pe candidații din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la începerea anului școlar 2026-2027.

După repartizarea computerizată urmează înscrierea la liceu

În perioada 23-28 iulie, elevii repartizați vor depune dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși. Situațiile speciale apărute după repartizare vor fi soluționate de comisiile județene de admitere și de Comisia de Admitere a Municipiului București în intervalul 29-31 iulie.

Pentru elevii care nu au fost repartizați în prima etapă sau care participă ulterior la admitere, a doua etapă se va desfășura în perioada 31 iulie - 18 august 2026, la nivelul comisiilor județene și al Comisiei de Admitere a Municipiului București.

Editor : M.C.