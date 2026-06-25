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Când se afișează rezultatele la Evaluarea Națională 2026. Unde le pot consulta elevii și în ce perioadă se depun contestațiile

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Rezultate Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Rezultate Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Când și unde se afișează primele rezultate la Evaluarea Națională 2026 Când și unde se depun contestațiile la Evaluarea Națională Când se afișează notele finale la Evaluarea Națională 2026

Elevii care au susținut Evaluarea Națională 2026 vor afla rezultatele inițiale ale examenului pe 1 iulie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. După publicarea notelor, candidații care consideră că punctajul obținut nu reflectă nivelul real al lucrării au posibilitatea de a solicita reevaluarea acesteia. Cererile de contestație vor putea fi depuse în perioada 1-3 iulie, iar notele finale vor fi afișate după încheierea procesului de recorectare.

Evaluarea Națională rămâne principalul examen susținut la finalul gimnaziului, iar rezultatele obținute influențează traseul educațional al fiecărui absolvent.

Când și unde se afișează primele rezultate la Evaluarea Națională 2026

Primele rezultate ale Evaluării Naționale 2026 vor fi publicate pe 1 iulie, la ora 12:00. Notele vor putea fi consultate atât la centrele de examen, cât și online, pe platforma dedicată examenelor naționale - evaluare.edu.ro

Afișarea se va face anonimizat, prin coduri individuale atribuite fiecărui candidat la prima probă scrisă, măsură menită să asigure protecția datelor cu caracter personal. După publicarea notelor, elevii și părinții acestora vor putea analiza rezultatele și vor decide dacă solicită sau nu reevaluarea lucrărilor.

Când și unde se depun contestațiile la Evaluarea Națională

Candidații nemulțumiți de punctajul obținut la una dintre probele examenului pot solicita recorectarea lucrării. Potrivit calendarului oficial, contestațiile pot fi depuse în perioada 1-3 iulie 2026.

În ziua afișării rezultatelor, respectiv pe 1 iulie, cererile pot fi înregistrate între orele 14:00 și 18:00. Procedura continuă și în zilele de 2 și 3 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen.

Solicitările se depun la unitatea unde a fost susținut examenul. În funcție de procedura comunicată de școală, documentele pot fi transmise și în format electronic, la adresa indicată de centrul de examen.

Înainte de a decide dacă formulează o contestație, elevii au dreptul să își vizualizeze lucrarea evaluată. Ministerul Educației precizează că vizualizarea tezei și depunerea unei cereri de reevaluare sunt două proceduri distincte. Astfel, un candidat poate solicita recorectarea fără să consulte lucrarea în prealabil, după cum simpla analizare a acesteia nu presupune automat formularea unei contestații.

  • Lucrările pentru care au fost depuse solicitări de reevaluare vor fi recorectate în perioada 4-7 iulie.

Cine poate solicita recorectarea lucrărilor

Dreptul de a contesta rezultatul aparține fiecărui candidat care a participat la Evaluarea Națională 2026. În cazul elevilor minori, procedura poate fi realizată împreună cu părintele sau reprezentantul legal.

Pentru înregistrarea solicitării este necesară completarea unei declarații prin care candidatul confirmă că a luat la cunoștință faptul că nota acordată după reevaluare poate fi mai mare, mai mică sau egală cu cea obținută inițial. Punctajul stabilit în urma soluționării contestației devine definitiv și va fi luat în calcul la repartizarea computerizată în învățământul liceal.

Când se afișează notele finale la Evaluarea Națională 2026

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi publicate pe 8 iulie, după încheierea procesului de recorectare a lucrărilor pentru care au fost depuse contestații.

Editor : C.S.

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