Când se eliberează diploma de bacalaureat 2026. Ministerul Educației explică procedura pentru absolvenții care au depus contestații

Absolvenții care nu au depus contestație își pot ridica, din 10 iulie, diploma de bacalaureat necesară înscrierii la facultate, fără să mai aștepte afișarea rezultatelor finale. Pentru candidații care au cerut recorectarea lucrărilor, liceele sunt obligate să elibereze, la cerere, o adeverință de absolvire, astfel încât aceștia să nu piardă perioada de admitere. Reprezentanții Ministerului Educației au explicat pentru Digi24.ro cum se aplică această procedură și în ce condiții diploma poate fi eliberată înainte de 13 iulie.

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Cine poate ridica diploma de bacalaureat înainte de rezultatele finale

Potrivit explicațiilor transmise de Ministerul Educației pentru Digi24.ro, adresa nr. 2.832 din 7 iulie 2026, care completează nota nr. 27.748 din 27 mai 2026, se referă exclusiv la eliberarea diplomelor de bacalaureat pentru absolvenții care nu depun contestații și nu modifică în niciun fel procedura de depunere sau soluționare a acestora. În cazul acestor candidați, actele de studii pot fi eliberate după încheierea perioadei de depunere a contestațiilor, începând cu 10 iulie.

Concret, pentru absolvenții care nu depun contestație examenul se consideră încheiat își pot ridica diploma după încheierea perioadei de depunere a contestațiilor, adică începând cu 10 iulie, chiar înainte de afișarea rezultatelor finale de luni, 13 iulie. Măsura are rolul de a le permite celor care trebuie să se înscrie la facultate să intre în posesia actului de studii fără să mai aștepte finalizarea procesului de soluționare a contestațiilor, dacă nu este cazul.

În schimb, candidații care solicită recorectarea lucrărilor nu pierd niciun drept. Ministerul subliniază că depunerea unei contestații nu este condiționată de nimic și poate fi făcută în condițiile prevăzute de metodologie. În cazul acestora, diploma/adeverința care atestă promovarea examenului nu poate fi eliberată înainte ca rezultatele lor să devină definitive odată cu afișarea rezultatelor finale.

Dacă au nevoie de un document pentru înscrierea la facultate, unitățile de învățământ sunt obligate să elibereze candidaților care au promovat examenul, la cerere, o adeverință care să ateste acest lucru. Ulterior se va elibera și diploma. Reprezentanții ministerului au precizat pentru Digi24.ro că adeverința reprezintă un drept al candidatului și trebuie emisă după afișarea rezultatelor finale, în situația în care diploma nu este încă pregătită.

Astfel, un absolvent care a depus contestație și trebuie să se înscrie, de exemplu, la o facultate unde admiterea se încheie pe 15 iulie poate solicita adeverința imediat după publicarea rezultatelor finale. Dacă, între timp, liceul a finalizat completarea și semnarea diplomelor, candidatul poate primi direct actul de studii. Termenul efectiv de eliberare depinde însă de fiecare unitate de învățământ, de numărul de absolvenți și de finalizarea formalităților administrative.

Potrivit adresei transmise inspectoratelor școlare, diploma de bacalaureat poate fi eliberată, la cerere, absolvenților care au promovat examenul în sesiunea specială din mai, în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea iulie-august, numai după încheierea perioadei de depunere a contestațiilor, dacă nu au formulat contestație.

Diplomele de bacalaureat, adrsa nr.2832 Deschide galeria foto

În practică, momentul în care diploma ajunge la absolvenți diferă de la un liceu la altul, în funcție de timpul necesar pentru completarea documentelor și obținerea tuturor semnăturilor.

Pe scurt: