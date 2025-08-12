Când se fac înscrierile pentru programul „Școala după școală”. Lista unităților de învățământ care vor funcționa în București

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a făcut publică lista unităților de învățământ din Capitală care vor derula, în anul educațional 2025 - 2026, programul „Școala după școală”. Conform documentului, 101 școli și licee au primit aviz de funcționare, începând cu luna septembrie 2025.

Programul „Școala după școală” oferă elevilor din învățământul primar și secundar oportunități de învățare formală și nonformală, vizând consolidarea competențelor și accelerarea procesului educațional, prin activități educative și recreative. Programul se derulează pe grupe de elevi, constituite după opţiunile şi nevoile identificate.

Ce înseamnă programul „Școala după școală”

Programul „Școala pentru școală” (SDS) este complementar celui școlar obligatoriu și oferă oportunități de învățare formală și nonformală, învățare remedială, activități educative, recreative și de timp liber. Este destinat elevilor din învățământul primar și secundar și se poate desfășura înainte sau după orele obișnuite, în orice școală care dispune de resursele necesare organizării.

În învăţământul primar, programul SDS cuprinde:

activităţi cu sprijin specializat (supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale;

consiliere, logopedice;

activităţi de încurajare a lecturii independente etc.);

ateliere/activităţi tematice şi alte activităţi de tip recreativ.

În învăţământul secundar, programul SDS cuprinde:

pachetul de activităţi pentru accelerarea învăţării şi performanţă (pregătirea pentru participarea la competiţii şi olimpiade şcolare, concursuri sportive, artistice, pe discipline, participarea/organizarea de festivaluri, expoziţii, realizarea de publicaţii şcolare, participarea la activităţi de cooperare europeană);

pachetul de activităţi de sprijin (asigurarea de asistenţă psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învăţare, activităţi de suport pentru efectuarea temelor, activităţi remediale, consiliere psihologică);

pachetul de pregătire pentru viaţă (organizarea de activităţi de dezvoltare personală, activităţi care vizează dezvoltarea atitudinii active şi implicarea elevului, stil de viaţă sănătos, educaţie pentru carieră etc.

Programul se poate organiza modular, pe unităţi de timp stabilite la nivelul unităţii de învăţământ în funcţie de grupul ţintă şi nevoile identificate, prin combinarea pachetelor de activităţi orientate spre dezvoltarea competenţelor transferabile.

Activităţile sunt proiectate, organizate şi susţinute de cadrele didactice din învăţământul primar şi secundar, consilieri, profesori de sprijin, bibliotecari, logopezi, laboranţi, pedagogi, antrenori, mediatori şcolari, voluntari din şcoală, din instituţii şi organizaţii partenere abilitate. (Sursa: Edu.ro)

Care este mecanismul de înscriere în programul „Școala după școală”

Înscrierea în programul „Școala după școală” 2025-2026 se face pe tot parcursul anului școlar pentru un program care funcționează deja și la începerea anului școlar pentru unul nou.

Fiecare școală anunță perioada exactă în care se primesc cereri pentru derularea programului. De exemplu, pentru Școala Gimnazială 126, înscrierile în programul „Şcoala după şcoală” se vor desfăşura în perioada 01 - 05 septembrie 2025, în intervalul orar 9.00 - 16.00.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

Cerere de înscriere (se obține de la secretarialul școlii);

Adeverințe de salariat pentru ambii părinți;

Copie a certificatului de naștere al elevului;

Cartea de identitate a părinților (copie).

Programul „Școala după școală” pentru anul educational 2025 - 2026

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a publicat lista școlilor care au obținut aviz de funcționare al programului „Școala după Școală” în anul educațional 2025-2026. Potrivit datelor transmise de ISMB, numărul unităților de învățământ care vor organiza programul în Capitală este împărțit astfel:

Sector 1: 2 unități de învățământ;

Sector 2:16 unități de învățământ;

Sector 3: 28 unități de învățământ;

Sector 4:12 unități de învățământ;

Sector 5: 17 unități de învățământ;

Sector 6: 26 unități de învățământ.

În total, 101 școli și licee din București pot organiza programul în anul școlar 2025-2026.

În conformitate cu prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoală după şcoală”, O.M.E.N. nr. 4802/31.08.2017 pentru modificarea Metodologiei de organizare a Programului,,Şcoală după şcoală" şi a Procedurii Operaționale a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 1885/03.02.2025, în anul şcolar 2025-2026, următoarele unități de învățământ au obținut avizarea funcționării Programului „Şcoală după şcoală”:

Directorul este responsabil de legalitatea desfășurării Programului „Școală după școală” ținând cont de precizările din:

Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare;

OME nr. 5.726/06.08.2024 - privind aprobarea Regulamentui - cadru de organizare şi funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

Codul Muncii, Legea 53/2003 - modificată şi completată 2017;

Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar;

OMECTS nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoală după şcoală”;

OMEN nr. 4802/31.08.2017 pentru modificarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoală după şcoală”;

Procedura Operațională a Inspectoratului Școlar al Municipiului Bucureşti nr. 1885/03.02.2025;

Ordinul privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învățământul preuniversitar de stat MEN, MI, MFP 4576/2011;

Legea nr. 153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Editor : C.S.