Live TV

Când se fac înscrierile pentru programul „Școala după școală”. Lista unităților de învățământ care vor funcționa în București

Data publicării:
Școală după școală pentru anul 2025-2026. Foto Getty Images
Școală după școală pentru anul 2025-2026. Foto Getty Images
Din articol
Ce înseamnă programul „Școala după școală” Care este mecanismul de înscriere în programul „Școala după școală” Programul „Școala după școală” pentru anul educational 2025 - 2026

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a făcut publică lista unităților de învățământ din Capitală care vor derula, în anul educațional 2025 - 2026, programul „Școala după școală”. Conform documentului, 101 școli și licee au primit aviz de funcționare, începând cu luna septembrie 2025.

Programul „Școala după școală” oferă elevilor din învățământul primar și secundar oportunități de învățare formală și nonformală, vizând consolidarea competențelor și accelerarea procesului educațional, prin activități educative și recreative. Programul se derulează pe grupe de elevi, constituite după opţiunile şi nevoile identificate.

Ce înseamnă programul „Școala după școală”

Programul „Școala pentru școală” (SDS) este complementar celui școlar obligatoriu și oferă oportunități de învățare formală și nonformală, învățare remedială, activități educative, recreative și de timp liber. Este destinat elevilor din învățământul primar și secundar și se poate desfășura înainte sau după orele obișnuite, în orice școală care dispune de resursele necesare organizării.

În învăţământul primar, programul SDS cuprinde:

  • activităţi cu sprijin specializat (supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale;
  • consiliere, logopedice;
  • activităţi de încurajare a lecturii independente etc.);
  • ateliere/activităţi tematice şi alte activităţi de tip recreativ.

În învăţământul secundar, programul SDS cuprinde:

  • pachetul de activităţi pentru accelerarea învăţării şi performanţă (pregătirea pentru participarea la competiţii şi olimpiade şcolare, concursuri sportive, artistice, pe discipline, participarea/organizarea de festivaluri, expoziţii, realizarea de publicaţii şcolare, participarea la activităţi de cooperare europeană);
  • pachetul de activităţi de sprijin (asigurarea de asistenţă psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învăţare,  activităţi de suport pentru efectuarea temelor, activităţi remediale, consiliere psihologică);
  • pachetul de pregătire pentru viaţă (organizarea de activităţi de dezvoltare personală, activităţi care vizează dezvoltarea atitudinii active şi implicarea elevului, stil de viaţă sănătos, educaţie pentru carieră etc.

Programul se poate organiza modular, pe unităţi de timp stabilite la nivelul unităţii de învăţământ în funcţie de grupul ţintă şi nevoile identificate, prin combinarea pachetelor de activităţi orientate spre dezvoltarea competenţelor transferabile. 

Activităţile sunt proiectate, organizate şi susţinute de cadrele didactice din învăţământul primar şi secundar, consilieri, profesori de sprijin, bibliotecari, logopezi, laboranţi, pedagogi, antrenori, mediatori şcolari, voluntari din şcoală, din instituţii şi organizaţii partenere abilitate. (Sursa: Edu.ro

Care este mecanismul de înscriere în programul „Școala după școală”

Înscrierea în programul „Școala după școală” 2025-2026 se face pe tot parcursul anului școlar pentru un program care funcționează deja și la începerea anului școlar pentru unul nou.

Fiecare școală anunță perioada exactă în care se primesc cereri pentru derularea programului. De exemplu, pentru Școala Gimnazială 126, înscrierile în programul „Şcoala după şcoală” se vor desfăşura în perioada 01 - 05 septembrie 2025, în intervalul orar 9.00 - 16.00.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

  • Cerere de înscriere (se obține de la secretarialul școlii);
  • Adeverințe de salariat pentru ambii părinți;
  • Copie a certificatului de naștere al elevului;
  • Cartea de identitate a părinților (copie).

Programul „Școala după școală” pentru anul educational 2025 - 2026

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a publicat lista școlilor care au obținut aviz de funcționare al programului „Școala după Școală” în anul educațional 2025-2026. Potrivit datelor transmise de ISMB, numărul unităților de învățământ care vor organiza programul în Capitală este împărțit astfel:

  • Sector 1: 2 unități de învățământ;
  • Sector 2:16 unități de învățământ;
  • Sector 3: 28 unități de învățământ;
  • Sector 4:12 unități de învățământ;
  • Sector 5: 17 unități de învățământ;
  • Sector 6: 26 unități de învățământ.

În total, 101 școli și licee din București pot organiza programul în anul școlar 2025-2026.

În conformitate cu prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoală după şcoală”, O.M.E.N. nr. 4802/31.08.2017 pentru modificarea Metodologiei de organizare a Programului,,Şcoală după şcoală" şi a Procedurii Operaționale a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti nr. 1885/03.02.2025, în anul şcolar 2025-2026, următoarele unități de învățământ au obținut avizarea funcționării Programului „Şcoală după şcoală”:

Școală după școală, pag 1
Școală după școală, pag 1
Deschide galeria foto

Școală după școală, pag 1 | Poza 1 din 6
Școală după școală, pag 1
Școală după școală, pag 2 | Poza 2 din 6
Școală după școală, pag 2
Școală după școală, pag 3 | Poza 3 din 6
Școală după școală, pag 3
Școală după școală, pag 4 | Poza 4 din 6
Școală după școală, pag 4
Școală după școală, pag 5 | Poza 5 din 6
Școală după școală, pag 5
Școală după școală, pag 6 | Poza 6 din 6
Școală după școală, pag 6
,

Directorul este responsabil de legalitatea desfășurării Programului „Școală după școală” ținând cont de precizările din:

  • Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare;
  • OME nr. 5.726/06.08.2024 - privind aprobarea Regulamentui - cadru de organizare şi funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
  • Codul Muncii, Legea 53/2003 - modificată şi completată 2017;
  • Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar;
  • OMECTS nr. 5349/07.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoală după şcoală”;
  • OMEN nr. 4802/31.08.2017 pentru modificarea Metodologiei de organizare a Programului „Şcoală după şcoală”;
  • Procedura Operațională a Inspectoratului Școlar al Municipiului Bucureşti nr. 1885/03.02.2025;
  • Ordinul privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învățământul preuniversitar de stat MEN, MI, MFP 4576/2011;
  • Legea nr. 153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
2
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
4
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
5
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Ianis Hagi s-a decis, după ce a primit o nouă ofertă din România
Digi Sport
Ianis Hagi s-a decis, după ce a primit o nouă ofertă din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ceausescu si nixon 1969
Miturile „raiului” comunist (4): „Ceaușescu a fost un lider bun”...
Serghei Kirienko și Vladimir Putin
„Soldatul lui Putin”: Cine este tehnocratul din umbră care transformă...
Balastiera
Ministra Mediului critică Apele Române pentru neimplementarea...
case distruse în Haga după o explozie provocată intenționat
O mică țară din Europa a ajuns să fie zguduită de explozii în fiecare...
Ultimele știri
Reorganizarea școlilor: Care este procedura pentru comasarea unităților de învățământ în anul educațional 2025-2026
Donald Trump l-a numit pe economistul conservator E.J. Antoni la șefia Biroului de Statistică a ocupării forței de muncă
Ungaria critică poziția UE privind summitul Putin-Trump. Ministrul de externe s-a consultat cu Moscova pe tema războiului din Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
WhatsApp Image 2025-07-24 at 09.01.46
O învățătoare de 19 ani a obținut cea mai mare notă din București la Definitivat: „Am primit critici de la părinți. La început e greu”
student in sala de clasa
Școli de vară pentru viitorii absolvenți de liceu. Cum arată viața de student de probă. „Te ajută să înțelegi mai bine ce îți place”
Russian combat drones
Rusia recrutează elevi de 14 ani pentru a munci în fabrica de drone kamikaze folosite în atacurile din Ucraina
tanar in sera cu rosii
Vacanță la cules de roșii, în solariile liceelor agricole. Ce profit anual ajung să obțină școlile din vânzarea propriilor legume
stuenti cu ghiozan in spate
Au început înscrierile la facultate. Care sunt cele mai căutate specializări anul acesta de viitorii studenți
Partenerii noștri
Pe Roz
Luiza, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, atac subtil: „Bărbatul care a luat milioane de vieți și a...
Cancan
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Fanatik.ro
Primul român condamnat pentru terorism a solicitat statului să-i plătească peste un miliard de lire sterline...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”...
Adevărul
Vacanță cu sfârșit tragic: un copil român a murit dupa ce a fost găsit de părinți în mașina parcată la soare...
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
E oficial! Cine va modera prima emisiune, după plecarea celui mai bine plătit prezentator
Pro FM
Jennifer Lopez, „atacată” de un greier uriaș pe scenă în Kazahstan. Reacția artistei a devenit virală: „Mă...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
1.300 de microbuze cumpărate la preț dublu cu fonduri PNRR, printr-o firmă apropiată de PNL. De la 90.000 la...
Newsweek
Șocul vieții pentru un pensionar. La o pensie de 598 lei i-au oprit 60 lei CASS. Sunt 400.000 cazuri
Digi FM
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
David Justice, primul soț al lui Halle Berry, dezvăluie motivul pentru care a decis să o părăsească pe...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”