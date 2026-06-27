Când se înscriu la liceu elevii care au susținut Evaluarea Națională 2026. Calendarul complet al admiterii

Elevii care au susținut Evaluarea Națională 2026 vor intra, după afișarea rezultatelor finale, în etapa admiterii la liceu. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, completarea opțiunilor în fișele de înscriere începe la jumătatea lunii iulie, iar repartizarea computerizată va stabili unitatea de învățământ la care fiecare candidat va fi admis, în funcție de media obținută la examen și de opțiunile exprimate.

Pentru absolvenții clasei a VIII-a, admiterea la liceu marchează trecerea către o nouă etapă a parcursului educațional, în care alegerea specializării poate avea un rol important în conturarea viitoarelor opțiuni academice și profesionale.

Când începe înscrierea la liceu în 2026

Prima etapă a admiterii în învățământul liceal începe pe 9 iulie 2026, când secretariatele școlilor gimnaziale vor completa fișele de înscriere cu datele personale ale absolvenților, mediile generale și rezultatele obținute la Evaluarea Națională.

Tot în aceeași zi va fi publicată ierarhia absolvenților la nivelul fiecărui județ și al municipiului București. Clasamentul le permite elevilor să își evalueze șansele de admitere la specializările și liceele dorite înainte de completarea opțiunilor.

În ce perioadă se completează opțiunile pentru admiterea la liceu

În intervalul 13-20 iulie 2026, absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, asistați de diriginți, vor completa fișele de înscriere cu profilurile și specializările pentru care doresc să candideze.

Specialiștii în educație recomandă completarea unui număr cât mai mare de opțiuni, în ordinea reală a preferințelor. O listă prea scurtă poate reduce șansele de repartizare în prima etapă, în timp ce o alegere greșită poate conduce la alocarea unui loc nedorit.

Candidații care doresc să participe la admiterea computerizată într-un alt județ decât cel de proveniență trebuie să urmeze procedura stabilită de Comisia Națională de Admitere și să depună documentele prin intermediul unității de învățământ la care au absolvit gimnaziul.

Cum se face repartizarea la liceu

După publicarea rezultatelor finale de la Evaluarea Națională, Ministerul Educației întocmește ierarhia candidaților la nivel județean și în municipiul București.

Repartizarea computerizată reprezintă etapa centrală a procesului de admitere. Sistemul analizează, în ordine descrescătoare a mediilor, opțiunile completate de fiecare candidat și îl repartizează la prima variantă pentru care mai există locuri disponibile.

La această etapă participă exclusiv absolvenții care au susținut Evaluarea Națională.

În cazul elevilor care au candidat la licee vocaționale și nu au fost declarați admiși după susținerea probelor de aptitudini, fișele de înscriere vor fi returnate pentru completarea opțiunilor necesare participării la repartizarea computerizată.

Ce trebuie să facă elevii după repartizare

După afișarea rezultatelor admiterii, candidații declarați admiși trebuie să depună dosarele de înscriere la unitățile de învățământ unde au fost repartizați, în termenul stabilit de Ministerul Educației. Nedepunerea documentelor în perioada prevăzută poate conduce la pierderea locului obținut prin repartizare.

Pentru candidații care nu au fost repartizați sau care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, Ministerul Educației organizează o a doua etapă de admitere.

A doua etapă de admitere începe la finalul lunii iulie

A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027:

31 iulie 2026 - Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă;

- Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă; 3 august 2026 - Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale;

- Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale; 4-5 august 2026 - Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;

- Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă; 6-7 august 2026 - Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații.

10-12 august 2026 - Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat.

17-18 august 2026 - Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București;

- Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București; 18 august 2026 - Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Admiterea candidaților pentru învățământul seral

13 iulie 2026 - Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027;

- Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027; 23-24, 27-28 iulie 2026 - Înscrierea la învățământul seral a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027;

- Înscrierea la învățământul seral a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027; 29 -31 iulie 2026 - Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2026-2027 pe locurile de la învățământul seral.

Admiterea candidaților pentru învățământul cu frecvență redusă

13 iulie 2026 - Anunțarea calendarului admiterii la învățământ cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 20 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv;

- Anunțarea calendarului admiterii la învățământ cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 20 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv; 23-24, 27-28 iulie 2026 - Înscrierea la învățământul cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 20 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv;

- Înscrierea la învățământul cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 20 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv; 29 -31 iulie 2026 - Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 20 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv pe locurile pentru învățământul cu frecvență redusă. (Sursa: Ministerul Educației)

Cum se calculează media de admitere la liceu în 2026

Potrivit Ordinului ministrului Educației nr. 6060/2025 (Anexa 2) care reglementează admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027, criteriul de repartizare îl reprezintă rezultatul obținut la Evaluarea Națională, calculat ca medie aritmetică a notelor de la probele examenului, cu două zecimale și fără rotunjire.

Media rezultată reprezintă punctajul cu care elevul intră în procesul de repartizare computerizată și stabilește poziția acestuia în ierarhia județeană sau în cea a municipiului București.

Metodologia prevede o excepție pentru absolvenții care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut Evaluarea Națională și la această disciplină. Aceștia pot solicita ca nota de la proba de limbă și literatură maternă să nu fie inclusă în calculul mediei generale. Opțiunea trebuie exprimată printr-o declarație depusă la unitatea de învățământ de proveniență, în perioada stabilită prin calendarul admiterii.

Exemplu teoretic de calcul: Dacă un candidat obține nota 8,60 la limba și literatura română și nota 9,40 la matematică, media de admitere va fi: (8,60 + 9,40) : 2 = 9,00. În acest caz, elevul va participa la repartizarea computerizată cu media 9,00.

Când contează media claselor V-VIII

Deși media generală din gimnaziu nu mai intră în calculul notei de admitere, aceasta nu a dispărut complet din procedură. Rezultatele obținute în clasele V-VIII sunt utilizate doar în situațiile de egalitate între candidați.

Dacă doi sau mai mulți elevi au aceeași medie de admitere și concurează pentru ultimul loc disponibil la o anumită specializare, primul criteriu de departajare este media generală de absolvire a claselor gimnaziale. Astfel, elevul care are o medie mai mare în cei patru ani de studiu va avea prioritate la ocuparea locului respectiv.

Editor : C.S.