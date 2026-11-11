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Când se plătesc primele burse școlare în 2026. Elevii primesc în noiembrie banii pentru două luni

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Burse școlare 2026. Foto Getty Images
Burse școlare 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Burse școlare în 2026 Ce sume sunt prevăzute și cum se calculează prima tranșă Cine poate primi bursă și când este necesară o cerere Când primesc elevii din clasa a V-a prima bursă de merit

Primele burse din anul școlar 2026-2027 se plătesc vineri, 20 noiembrie 2026. Școlile vor achita într-o singură tranșă drepturile aferente lunilor septembrie și octombrie. Suma pe care o va primi fiecare elev depinde de tipul bursei și de îndeplinirea condițiilor de acordare în fiecare dintre cele două luni.

Bursele pot fi încasate prin transfer bancar sau în numerar, după caz. Dacă plata se face prin virament, școala nu poate impune deschiderea unui cont la o anumită bancă.

Burse școlare în 2026

La începutul fiecărui an școlar, unitățile de învățământ transmit inspectoratelor, până la 20 octombrie, prima listă a beneficiarilor. Inspectoratele comunică apoi Ministerului Educației și Cercetării, până la 25 octombrie, numărul elevilor pe categorii de burse și sumele estimate pentru septembrie și octombrie. Pentru aceste două luni, metodologia stabilește un termen comun de plată, pe 20 noiembrie.

După prima tranșă, bursele se achită pe data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă. Dacă termenul este într-o zi nelucrătoare, plata se face în ziua lucrătoare anterioară. În decembrie 2026, data de 20 va fi duminică, astfel că bursele aferente lunii noiembrie pot fi programate pentru vineri, 18 decembrie.

Ce sume sunt prevăzute și cum se calculează prima tranșă

Bursa de merit are un cuantum de 450 de lei pe lună, iar bursa socială și cea tehnologică au fiecare un cuantum de 300 de lei pe lună. Valorile pentru anul școlar 2026-2027 sunt prevăzute la art. 6 alin. (1) din metodologie, modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 738/2026.

Bursa socială se acordă și în vacanțe, deoarece Guvernul a renunțat la modificarea propusă în vară. Un elev care a avut dreptul la ea în ambele luni primește, așadar, 600 de lei.

În cazul burselor de merit și al celor tehnologice, care se acordă în perioada cursurilor, suma se calculează separat pentru fiecare lună. Cuantumul lunar se împarte la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar valoarea pe zi se înmulțește cu numărul de zile eligibile pentru plată. Cele două sume se adună apoi pentru a stabili valoarea primei tranșe.

  • (Regula de acordare și formula aplicabilă lunilor cu vacanță sunt prevăzute la art. 5 alin. (1) și art. 21 alin. (2) și (3) din metodologie.)

Exemplu de calcul

Septembrie și octombrie au câte 22 de zile lucrătoare. Pentru septembrie sunt luate în calcul 18 zile, deoarece cursurile au început luni, 7 septembrie, după primele patru zile lucrătoare ale lunii. Pentru octombrie rămân 17 zile după scăderea celor cinci zile lucrătoare din vacanța de toamnă, din intervalul 26-30 octombrie.

Pentru bursa de merit, cuantumul de 450 de lei se împarte la 22, iar rezultatul se înmulțește cu 18 pentru septembrie și cu 17 pentru octombrie. Sumele rezultate sunt de aproximativ 369 de lei pentru septembrie și 348 de lei pentru octombrie, astfel că prima tranșă este estimată la 717 lei.

Prin aplicarea aceleiași formule la cuantumul de 300 de lei, bursa tehnologică este estimată la 245 de lei pentru septembrie și 232 de lei pentru octombrie, în total 477 de lei. Estimările presupun că elevul a îndeplinit condițiile de acordare în ambele luni.

Dreptul la bursă se verifică pentru fiecare lună în parte. Un elev care a acumulat cel puțin 10 absențe nemotivate în octombrie poate primi în prima tranșă doar suma pentru septembrie, dacă a îndeplinit condițiile în acea lună.

Regula se aplică burselor de merit, sociale și tehnologice. Dacă absențele au avut cauze medicale, dreptul la bursă poate fi restabilit prin prezentarea documentelor necesare pentru motivarea lor, în termen de șapte zile de la reluarea activității elevului.

Cine poate primi bursă și când este necesară o cerere

Bursa de merit se acordă elevilor de gimnaziu și liceu cu o medie de cel puțin 9,00. Numărul beneficiarilor se stabilește, ca regulă generală, prin aplicarea procentului de 15% la efectivul fiecărei clase, cu rotunjire în sus. Sunt incluși și elevii care au aceeași medie ca ultimul beneficiar stabilit astfel. Pentru clasa a IX-a se folosește media de admitere. Metodologia cere și media 10 sau calificativul „foarte bine” la purtare la finalul anului școlar anterior. Bursa se acordă la propunerea dirigintelui, fără cerere.

Bursa socială se acordă, între altele, elevilor din familii cu venituri sub plafonul legal, celor cu unul sau ambii părinți decedați, copiilor aflați în plasament și celor care îndeplinesc criteriile medicale prevăzute de metodologie. În general, cererea și actele justificative se depun în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor. Pentru elevii din familii beneficiare de ajutor de incluziune, acordarea se face pe baza listelor transmise inspectoratelor de agențiile pentru plăți și inspecție socială.

Bursa tehnologică este destinată elevilor înscriși în învățământul profesional, la calificări de nivel 3, în condițiile stabilite de metodologie. Dirigintele propune beneficiarii, fără să fie necesară o cerere din partea familiei.

Când primesc elevii din clasa a V-a prima bursă de merit

Pentru elevii din clasa a V-a, lista beneficiarilor bursei de merit se stabilește în ianuarie 2027, pe baza rezultatelor din primele două intervale de cursuri. Prima plată acoperă drepturile aferente lunii ianuarie și este programată vineri, 19 februarie 2027, deoarece data de 20 va fi sâmbătă. Elevii din clasa a V-a care beneficiază de bursă socială urmează calendarul general de plată.

Editor : C.S.

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