Cât de grea e școala online pentru elevii săraci. Pentru Robert, un telefon înseamnă șansa să învețe mai bine

Aproape 330.000 de elevi se pregătesc să dea examene importante vara aceasta în condiții cum nu au mai fost în România. 182.000 de copii mai au puțin până la evaluarea natională, iar puțin peste 150.000 examenul de bacalaureat. Printre cei de clasa a VIII-a se află și Robert, prietenul și vecinul lui Vasile, băiatul din Cătun, pe care l-am cunoscut zilele trecute. Este unul dintre copiii care se pregătesc de liceu fără să poată participa la cursurile online, tocmai acum când ar avea atât de multă nevoie. Și el vrea să plece din sat, măcar la Râmnicu Sărat. Cum arată pregătirea pentru cel mai important examen al lui, cu un telefon spart? Îi aflăm chiar acum povestea.

Printre cei 182.000 de elevi care se pregătesc de evaluarea națională se află și Robert. Locuiește la ultima casă din Cătun, Valea Salciei, județul Buzău, împreună cu frații lui, Gabi și Luca. I-am găsit ajutându-și mama prin gospodărie. Nu la orele online, așa cum ar fi fost normal.

Mama lui Robert: Are emoții pentru ce îl așteaptă, mai ales că temele sunt grele, fără ajutorul profesorilor.

Robert: Uitați aici acum mi-a trimis doamna să scriu, la română. Apoi trebuie să trimitem ce am scris. Uneori le scriu și trimit când am semnal la internet. Și ei la clasele lor au teme și rămân și ei în urmă. E greu. Trebuie să folosim toți trei același telefon. Într-o zi fac eu, dacă au și ei teme facem în aceeași zi și ne descurcăm. (Ce ar însemna pentru tine să primești un telefon?) Ar însemna să învăț mai bine. Am mai avut mici probleme. De exemplu acesta nu am putut să îl înțeleg de prima data... a fost greu și nu prea l-am înțeles.

Robert lucrează de pe telefonul mamei, care este spart și abia reușește să vadă lecțiile, așa că de multe ori e nevoit să își sune profesorii ca să îl lămurească.

Robert: (Ei țin ore în fiecare zi?) Da, în fiecare zi de la ora 10 dimineața. Când am semnal intru și eu cu ei, uneori mi se închide telefonul și nu prind semnal la internet și o întreb pe doamna și fac singur acasă și îi trimit poze. Rămân în urmă puțin, dar recuperez. Îi trimit pe număr... Mă gândesc mereu la ce va fi, cum va fi și e greu. Îmi doresc să reușesc să iau examenul și să merg mai departe la liceu, la Râmnicu Sărat. (La ce ai emoții?) La matematică este puțin mai greu și este foarte greu, nu prea înțeleg. Uneori nu reușesc foarte bine, chiar dacă îmi explică doamna. Nu înțeleg la fel ca în clasă. În primul rând mi-ar trebui un telefon ca să pot să îmi fac lecțiile. Atât, să pot să nu rămân în urmă.

O mamă și trei copii trebuie să se descurce cu 1.000 de lei pe lună

Tatăl lui Robert este cioban și nu îl vor vedea până în tomnă. Până atunci, mama lor trebuie să se descurce cu 1.000pe lună. Nici vorba de bani pentru o tabletă. De telefoane pentru toți nici nu se pune problema.

Violeta Stanciu Paulina, mama copiilor: E foarte scumpă din câte știu eu așa, din câte am auzit peste 10 milioane, 15 ceva bun. Ca să poată să lucreze. Ne-au promis că o să le dea, dar când... nu știm. Este o oră la care ei ar trebui să fie la școală și văd că nu fac ore online. Nu face, nu îi merge telefonul și nu poate să fie live cu doamna la școală. (Profesorii fac în fiecare zi?) Am înțeles că da, cu ceilalți copii de clasa a opta. 2-3 ore pe zi, dar el nu poate pentru că nu avem posibilitate să fie în fiecare zi. Face pe foaie și trimite poze la doamna. Ne vine greu, nu știm ce vom face, dar... cu Dumnezeu înainte.

20.000 de lei - costul pentru o educație mai bună în școală

Andreea Brașovean, jurnalist Digi24: Școala din Valea Salciei, la care învață și copiii din Cătun, și-a închis porțile, ca toate școlile din țară, în urmă cu mai bine de două luni. Aici studiază 60 de elevi și doar 20 la sută dintre ei au acasă atât internet cât și un dispozitiv de învățare, un telefon, o tabletă, un calculator, un laptop. Ceilalți se chinuie să își facă lecțiile folosindu-se de telefoanele părinților. Și de multe ori nici măcar nu au semnal. Asta înseamnă că în aceste două luni au rămas în urmă cu materia.

20.000 de lei prețul pentru ca acești 60 copii să poată învăța în această perioadă.

Marian Mușcel, primarul din Valea Salciei: „Este o situație care a apărut în cursul anului, noi nu am putut să o prevedem, nu avem fonduri disponibile. Bugetul se face la început de an, banii au fost alocați mai mult pentru investiții. Am înțeles că s-ar putea să fie bani alocați de la guvern bani ca să se cumpere tablete, ceea ce ar fi un lucru normal. O lege dată de guvern trebuie să fie urmată și de fonduri, nu să fie lăsate la nivel local să ne descurcăm la nivel local. Dacă nu se întâmplă acest lucru săptămâna aceasta o să încercăm să adunăm ce bani avem prin buget. Nu avem suficenți, poate găsim la o firmă înțelegere să plătim tabletele în rate. Am inițiat în SEAP procedura de achiziție și în momentul în care am auzit că s-ar putea să se dea bani de la guvern am retras.

La București nu se știe când vor ajunge tabletele la copiii care au nevoie

În ședința de guvern de săptămâna trecută au fost aprobate 150 de milioane de lei pentru achiziția de echipamente electronice necesare elevilor din zonele dezavantajate. La București întrebarea "când vor fi distrubuite" rămâne tot fără răspuns.



Reporter: Aceste dispozitive electronice vor ajunge la copii înaintea examenelor sau în vacanța de vară?

Cristian Tănase, purtător de cuvânt la Ministerul Educației: Obiectivul ministerului este acela de a asigura accesul copiilor la astfel de dispozitive.

Reporter: Dar vor fi asigurate, își ia Ministerul angajamentul că până la data examenului va reuși să distribuie?

Cristian Tănase, purtător de cuvânt la Ministerul Educației: În următoarea perioadă, după ce vor fi achiziționate tabletele putem să vă dăm exact dispozitivele electronice, vor fi făcute precizările aferente.

Reporter: Deci în momentul acesta ministerul are acest buget de 150 de milioane de lei și ministerul face achizițiile sau...?

Purtătorul de cuvânt nu a mai oferit un răspuns.

Această așteptare nelimitată, în care elevii simt lipsa dispozitivelor de învățare, se va reflecta, cel mai probabil, în rezultatele pe care le vor avea copiii din mediile defavorizate la examene. Fie că vorbim de evaluarea națională sau bacalaureat.