Video Cât de greu își găsesc tinerii un loc de muncă și care sunt absolvenții cu șanse mici de angajare. „Sunt domenii care încet, încet mor”

Data publicării:
tineri targ de joburi
Cât de greu își găsesc tinerii un loc de muncă și care sunt absolvenții cu șanse mici de angajare. Foto: Captură video

Jumătate dintre tinerii români absolvenți de studii superioare își găsesc cu greu un loc de muncă în domeniul pentru care s-au pregătit. Cei mai afectați sunt cei cu diplome în științe umaniste. La polul opus, cele mai mari șanse de angajare au absolvenții de Medicină, IT sau cei care își doresc o carieră în Educație.


Studentă: E în general greu să găsești un job, nu doar pe profilul tău. Eu, spre exemplu, am căutat un job timp de o lună jumătate și abia acum am găsit.

Loredana este studentă la Arte și lucrează la o tarabă cu vin fiert din centrul Iașului. Visează să devină profesoară, dar știe că locurile de muncă în domeniu sunt puține.

Studentă: Sunt unele domenii care acum încet, încet mor. Nu se mai angajează, nu se mai caută sau sunt înlocuite cu inteligența artificială. Din fericire, jobul meu nu are cum să-l fure, că nu poți să înlocuiești un profesor fizic cu un robot.

Cele mai recente date Eurostat arată că doar jumătate dintre absolvenții de Arte și Științe umaniste își găsesc un loc de muncă în domeniu.

- Cum să ai experiență dacă nu te angajează nicăieri?
- Ai încercat să te angajezi?
- Da!
- Și ai reușit?
- Nu! Doar în alt domeniu, care nu e nici pe-aproape ceea ce doream.

-Nu e atât de ușor pentru că... oricât de multe studii ai avea tot trebuie să ai, părerea mea, anumite relații ca să intri să ajungi la un nivel mai înalt, nu vorbesc de un nivel mediu aici.

Specialiștii spun că tinerii care urmează un profil umanist dobândesc, totuși, abilități care le permit să încerce o gamă mai largă de locuri de muncă, prin comparație cu disciplinele tehnice, unde opțiunile sunt limitate.

Ciprian Iftimoaei - sociolog: Gândire critică, lucru în echipă, comunicare, relaționare, evident și competențe digitale, care mai nou intră tot în această zonă, nu neapărat tehnică, și acești absolvenți pot accesa o paletă mai largă de locuri de muncă.

În cazul absolvenților care vor o carieră în Educație sau IT, șansele să-și găsească repede de lucru sunt ceva mai mari. La fel și în cazul Medicinei: 8 din 10 studenți reusesc să se angajeze imediat după absolvire.

Potrivit cifrelor, 14% dintre tinerii de până în 34 de ani care lucrează admit că nu există nicio legătură între pregătirea lor și domeniul în care lucrează.

Editor : A.P.

