Live TV

Cât de mari vor fi bursele studenților în 2026. Anunțul Guvernului

Data publicării:
Prima zi de cursuri pentru studenți. Foto Getty Images
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Getty Images

Fondul de burse pentru studenţi va fi menţinut la nivelul anului 2025, conform unei ordonanţe de urgenţă adoptate vineri de Guvern.

„O altă modificare are în vedere menținerea fondului de burse pentru studenți la nivelul anului precedent. Astfel, în anul 2026, valoarea costului standard pentru fondul de burse și protecție socială și valoarea burselor se mențin la nivelul lunii decembrie 2025”, transmite Executivul.

Ordonanţa de urgenţă include mai multe modificări în domeniile fiscal şi energie, precum şi completări sau revizuiri ale unor acte normative.

Printre prevederile ordonanţei se numără reduceri ale impozitelor locale pentru clădirile vechi, precum şi diminuarea unor taxe şi impozite locale pentru persoanele cu dizabilităţi şi reprezentanţii legali ai acestora.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
firma anaf la intrarea in institutie
1
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
steagurile sua si cuba
2
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi
3
Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o...
Starlink elon musk
4
Ce s-a întâmplat după ce Elon Musk a deconectat armata rusă de la rețeaua Starlink
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
5
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea...
Marea "telenovelă" s-a încheiat: Messi i-a informat oficial pe cei din Barcelona!
Digi Sport
Marea "telenovelă" s-a încheiat: Messi i-a informat oficial pe cei din Barcelona!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan guvern
DOCUMENT. Varianta finală a proiectului care reduce unele taxe locale: modificări pentru locuințe și persoane cu handicap
ilie bolojan guvern
Proiectul de OUG privind modificări în domeniul fiscal-bugetar a fost scos de pe agenda ședinței de guvern
ID313402_INQUAM_Photos_George_Calin-scaled
Grindeanu avertizează: Bugetul nu va fi votat fără propunerile PSD. În coaliție, viziunea nu poate fi doar de pe zona de dreapta
sorin grindeanu
Grindeanu: România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă. „Suntem la guvernare atâta timp cât avem un cuvânt real de spus”
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Bolojan, reacție de la Bruxelles după atacul lui Grindeanu: „Nu am avut telefonul la mine”
Recomandările redacţiei
Russia Nemtsov Anniversary
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus...
Statue of justice,law concept
Când intră în vigoare legea pensiilor magistraţilor. Guvernul face...
stefan cel mare, judetul olt
Comună fără canalizare și asfalt, dar cu cheltuieli de 60% din buget...
Portavionul francez Charles de Gaulle
Incident militar în Malmo: Suedia a interceptat o dronă rusă în...
Ultimele știri
66 de organizații cer Parlamentului adoptarea parteneriatului civil. Apel după declarațiile lui Sorin Grindeanu privind hotărârea CEDO
Amenzi pentru cei care au absentat nemotivat de la ședința Prefecturii București. Anunțul Prefectului
Întâlnire crucială săptămâna viitoare la Casa Albă. Mesajul pe care Merz i-l duce lui Trump despre tarifele vamale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O avocată a promis 5.000 $ oricui îi va face cunoștință cu bărbatul vieții ei. Ce s-a petrecut la scurt timp...
Cancan
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de...
Fanatik.ro
Conducerea lui U Cluj îl taxează pe Gino Iorgulescu pentru vorbele pro FCSB: “O declaraţie neinspirată şi...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
O putere nucleară anunță că e în război cu țara vecină și i-a bombardat masiv capitala. Lumea este zguduită...
Adevărul
Bulgării uriași de aur din Apuseni, irezistibili pentru mineri. Femeia care a ascuns aproape un kilogram de...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Părinții care au călătorit cu fiica lor în 17 țări înainte ca ea să împlinească un an. „Cu cât începi mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Irina Deleanu s-a săturat și pleacă din România: "Am fost jignită în fel și chip! Totul are o limită"
Pro FM
Pink, reacție după presa americană i-a pus divorțul pe prima pagină: „Le spuneți voi și copiilor noștri?”
Film Now
Când ar putea începe filmările la viitoarea peliculă cu James Bond. Noul favorit pentru rolul agentului 007
Adevarul
Cine este Vlad Marinescu, actorul reținut în ancheta care vizează clubul „The Buddhist” din Capitală, într-un...
Newsweek
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
Digi FM
Casa pe care Macaulay Culkin a cumpărat-o de la Kiefer Sutherland, vândută pentru o sumă impresionantă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...