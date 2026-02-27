Cât de mari vor fi bursele studenților în 2026. Anunțul Guvernului

Fondul de burse pentru studenţi va fi menţinut la nivelul anului 2025, conform unei ordonanţe de urgenţă adoptate vineri de Guvern.

„O altă modificare are în vedere menținerea fondului de burse pentru studenți la nivelul anului precedent. Astfel, în anul 2026, valoarea costului standard pentru fondul de burse și protecție socială și valoarea burselor se mențin la nivelul lunii decembrie 2025”, transmite Executivul.

Ordonanţa de urgenţă include mai multe modificări în domeniile fiscal şi energie, precum şi completări sau revizuiri ale unor acte normative.

Printre prevederile ordonanţei se numără reduceri ale impozitelor locale pentru clădirile vechi, precum şi diminuarea unor taxe şi impozite locale pentru persoanele cu dizabilităţi şi reprezentanţii legali ai acestora.

Editor : A.R.