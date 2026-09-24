Peste un an, catalogul electronic devine obligatoriu în toate școlile din România. Cele care își permit folosesc aplicații dezvoltate de firme private. Platforma publică, care va susține toate informațiile despre situația școlară a elevilor este în întârziere. Ministerul Educației abia acum începe să lucreze la ea, cu termen de finalizare peste trei ani.

„Marker avem, telecomandă videoproiector avem, burete tablă avem, stilou tablă smart avem. Cam ce lipsește de pe catedra unui profesor în 2026? Catalogul. Însă acesta nu mai este fizic. În mii de școli din România, inclusiv din Timiș, acesta poate să fie accesat de pe orice dispozitiv tabletă, telefon sau computer”, relatează reporterul Digi24 Mihai Vălușescu.

La Colegiul Național Bănățean Timișoara, catalogul electronic este folosit deja de câțiva ani. Profesorii introduc notele și absențele direct în aplicație, care poate fi instalată pe orice telefon sau tabletă. Schimbarea a adus beneficii majore pentru profesori, părinți și elevi.

„Ca profesor am acces la catalogul clasei. Aici am lista elevilor”, prezintă unul dintre dascăli acest catalog online.

„Ai toți elevii. Poți să pui notele în timp real, situații, statistici, motivări de absențe, dar și părintele află în timp real”, mai spune o profesoară.

Elevii s-au schimbat după ce și-au dat seama că părinții pot să vadă instant situația lor școlară, iar părinții sunt mulțumiți.

„Văd un avantaj că ne vedem absențele în catalog fix când apar. Ne vedem notele, știm ce să îndreptăm”, spune un elev.

„E foarte ușor de accesat oriunde ai fi, primești notificare dacă lipsește, dacă primește notă. E foarte utilă”, spune și mama unui elev.

„Pe de o parte, comunicarea cu părinții este mult mai directă, mult mai rapidă, mult mai eficientă. Pe de altă parte, reducem gradul de birocrație. Absenteismul este mai ușor de monitorizat”, declară și Sorin Ionescu, directorul Colegiului Național Bănățean Timișoara.

Catalogul electronic devine obligatoriu din anul școlar viitor, conform unui ordin de ministru din 2004. Ministerul Educației a anunțat că pregătește o platformă de catalog electronic național și gratuit pentru toate școlile din țară, care are ca termen de punere în funcțiune sfârșitul anului 2029.

Editor : C.S.