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Câți elevi au luat media 10 la Evaluarea Națională 2026. Ministerul Educației a publicat mai devreme rezultatele inițiale

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Media 10 la Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Evaluarea Națională 2026: Câte note de 10 au fost obținute la fiecare probă Când se afișează rezultatele finale

Ministerul Educației a publicat marți, 30 iunie, cu o zi mai devreme decât prevedea calendarul inițial al examenului, rezultatele inițiale ale Evaluării Naționale 2026. Potrivit datelor oficiale, șapte absolvenți de gimnaziu au obținut media 10 înainte de soluționarea contestațiilor.

La sesiunea din acest an au participat 143.251 de candidați, din totalul celor 148.268 de elevi înscriși, ceea ce corespunde unei rate de prezență de 96,6%. În total, 113.192 de absolvenți, adică 79%, au obținut medii mai mari sau egale cu 5, conform datelor transmise de Ministerul Educației.

Evaluarea Națională 2026: Câte note de 10 au fost obținute la fiecare probă

La limba și literatura română, 117.538 de elevi (81,8%) au obținut note de cel puțin 5. Dintre aceștia, 398 de candidați au fost notați cu 10. În total, au fost evaluate 143.713 lucrări.

La matematică, 106.505 elevi (74,3%) au primit note mai mari sau egale cu 5, iar 102 candidați au obținut nota maximă. Numărul lucrărilor evaluate a fost de 143.382.

La limba și literatura maternă, 7.980 de elevi (90,3%) au obținut note de minimum 5, dintre care 86 au fost notați cu 10. La această probă au fost evaluate 8.834 de lucrări.

Harta mediilor de 10. Sursa foto Ministerul Educației
Harta mediilor de 10. Sursa foto Ministerul Educației

Opt elevi au fost eliminați din examen

Potrivit Ministerului Educației, opt candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Conform metodologiei de organizare a Evaluării Naționale, lucrările acestora au fost notate cu 1.

Citește și: Contestații la Evaluarea Națională 2026: Când începe depunerea cererilor pentru vizualizarea și reevaluarea lucrărilor

Când se afișează rezultatele finale

Rezultatele publicate marți sunt cele inițiale și pot fi modificate în urma soluționării contestațiilor. După etapa de vizualizare a lucrărilor și depunerea contestațiilor, rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației

Editor : C.S.

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