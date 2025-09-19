Live TV

Data publicării:
tanara vopseste un perete
Studenții care participă la curățenie vor fi scutiți de plata căminului pentru o lună. Fotografie cu caracter ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images

Inițiativă inedită la Iași, acolo unde studenții pot beneficia de cazare gratuită în cămin, dacă muncesc. Se întâmplă la Universitatea Tehnică unde, cei dispuși să contribuie la curățenia de toamnă, primesc gratuitate la cazare timp de o lună. Peste 100 de studenți au răspuns afirmativ propunerii, așa că s-au pus pe treabă: zugrăvesc, spală, dau cu vopsea sau șterg geamurile. Situația e reciproc avantajoasă: universitatea nu mai cheltuie bani cu forța de muncă, iar studenții economisesc și se și distrează, în același timp. 

Căminele Universității Tehnice din Iași sunt în șantier. Studenții au început curățenia și reparațiile.

Reprezentant cămin studențesc: Trebuie să dați cu mopul pe toate holurile, după care să luați periile de sârmă, să verificați să nu mai fie var pe jos.

Student: Treaba merge, trebuie să meargă, că nu mai este atât de mult timp și începe anul universitar, încep cazările.

Studentă: De șters geamuri, uși, dăm cu vopsea, cu var, scările le spălăm, le ștergem.

Student: Fiind și un grup numeros, ne ajutăm unul pe altul și timpul zboară repede.

Peste 100 de tineri muncesc de zor, astfel încât căminele să arate cât mai bine la deschiderea anului universitar.

Bogdan Istrate, prorector Universitatea Tehnică din Iași: Igienizarea spațiilor de bucătărie, locurile care au avut un trafic intens pe parcursul anului universitar. Facem, de asemenea, economie la bugetul campusului, astfel încât și ei, și noi avem de câștigat de pe urma acestui proces.

Studenții care participă la curățenie vor fi scutiți de plata căminului pentru o lună. Tarifele de cazare încep de la 340 de lei pe lună și ajung la 650 de lei, în funcție de condiții. Sunt și studenți care au venit doar să își ajute colegii, fără să primească o recompensă.

Alina, studentă: Sunt din Republica Moldova, deci eu am gratuitate, dar am venit să ajut, să nu-mi las coechipierii la greu. Trebuie să șterg să nu mai fie var pe tocuri la toate ușile.

Studentă: Avem muzică, ne distrăm, legăm prietenii.

Curățenia în căminele Universității Tehnice se va încheia la sfârșitul săptămânii. Deschiderea anului universitar va avea loc pe 29 septembrie.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

