Cazul elevei umilite de primar. Tatăl fetei: „A trimis poliția la mine, să-mi văd de treaba mea, să nu iasă scandal în comună”

Scandal într-o comună din Ilfov, unde o elevă de 13 ani ar fi fost umilită de primar și jignită de șoferul microbuzului școlii. Acesta din urmă s-a plâns primarului că fata a trântit ușa mașinii. Edilul ar fi scos-o în careul școlii și, de față cu dascălii și elevii, a mustrat-o și i-a interzis să urce în microbuz o lună de zile. Diriginta copilei a povestit întâmplarea pe Facebook. Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării anchetează cazul. Pe de altă parte, primarul și soferul microbuzului nu au comentat situația.

Ionela are 13 ani și este elevă în clasa a șaptea. Conform părinților și dirigintei, joia trecută, șoferul microbuzului școlar a jignit-o, din cauză că a trântit ușa mașinii.

Ionica Galbenu, mama Ionelei: De joi, de când s-a întâmplat treaba asta, eu n-am mai văzut-o pe fata mea să mai râdă, să mai fie și ea ca un copil, cum era ea înainte.

Ionela Oprea, elevă: Am vrut să urc și am lăsat ușa să se ducă în spate. A țipat la mine, mi-a zis că am nervi. I-am zis că nu am nici nervi, nu am nimic, dar mă jucam cu copiii. A mers ce a mers și în față la primărie m-a dat jos și când am coborât mi-au zis copiii că mă făcea ***, fel și fel de chestii...

Primarul a aflat despre incident. A ajuns la școală și, în fața dascălilor și-a elevilor, spune copila, a certat-o pe Ionela și i-a interzis să mai urce în microbuz o lună de zile.

Ionela Oprea, elevă: M-a scos în față la careu, la toți copiii.

Răzvan Oprea, tatăl Ionelei: Ne-am dus la domnul șofer acasă, să stăm de vorbă cu dânsul, și-a zis: Ieșiți afară! Că n-am ce să vorbesc cu voi.

Părinții au alertat autoritățile prin intermediul Serviciului 112. Cazul a ajuns în atenția Inspectoratului Școlar Județean ilfov și a poliției comunale.

Răzvan Oprea, tatăl Ionelei: A trimis poliția la mine aseară în jurul orei 10, să-mi văd de treaba mea, să nu iasă scandal în comună. O să depunem plângere împotriva lui domnul primar!

De teamă, Ionela n-a mai urcat în microbuz. Astăzi însă, înainte să plece la lucru în Anglia, părinții și-au adus fata în stație.

Părinții Ionelei: Să încercăm, să vedem dacă se poate merge. Deci, de joi, până-n ziua de azi, ea a venit pe jos.

Reporter: Câți kilometri are de acasă, până la școală?

Părinții Ionelei: Aproximativ trei și jumătate, patru.

În fața camerei de filmat, șoferul a lăsat-o să urce.

Profesorii nu discută despre subiect. La școală doar paznicul mai comentează cazul.

-Avem o școală numai cu probleme! Nimic n-am vrut să spunem angajații care suntem aici.

-De ce v-a făcut probleme copila?

- Numai ea? Toți, în general. Nu vorbesc de unul singur. O zi doresc, de la minister, nu doresc din altă parte. O zi să vină să lucreze cu ei.

Angajații primăriei nu răspund la întrebările jurnaliștilor. Primarul n-a putut fi contactat telefonic nici astăzi, n-a fost de găsit în primărie și nici n-a prezentat public vreun mesaj. Pentru discriminare etnică, riscă să fie amendat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. La fel și șoferul microbuzului școlar.

