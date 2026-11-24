Curtea Constituţională a decis, marţi, că dispoziţiile din Legea educaţiei naţionale care permiteau unor cadre didactice angajate pe perioadă determinată să obţină, pe baza notei de cel puţin 7 la un concurs de titularizare din ultimii 6 ani, repartizarea pe perioadă nedeterminată în unităţile în care lucrau, sunt neconstituţionale. Judecătorii au considerat că această „cale paralelă de acces” la statutul de titular încălca egalitatea în drepturi, prevăzută de alineatul 1 al articolului 16 din Constituţia României.

Curtea Constituţională anunţă, marţi, că a admis, cu unanimitate de voturi, excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.253 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, în redactarea introdusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2014, în vigoare la 4 aprilie 2019, sunt neconstituţionale.

Potrivit unui comunicat de presă, CCR a stabilit că dispoziţiile criticate permiteau unor cadre didactice angajate pe perioadă determinată să obţină, pe baza notei de cel puţin 7 la un concurs de titularizare din ultimii 6 ani, repartizarea pe perioadă nedeterminată în unităţile în care lucrau.

„Această cale paralelă de acces la statutul de titular încălca egalitatea în drepturi, prevăzută de art.16 alin.(1) din Constituţie. Condiţia imprecisă a „viabilităţii postului/catedrei” contravenea cerinţelor de calitate a legii prevăzute de art.1 alin.(5), iar reluarea unei soluţii similare celei declarate anterior neconstituţionale încălca efectul obligatoriu al deciziilor Curţii, prevăzut de art.147 alin.(1) şi (4) din Constituţie”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, referitor la criticile de neconstituţionalitate, Curtea a constatat că prin Decizia nr.106 din 27 februarie 2014, Curtea a declarat neconstituţionale dispoziţiile art.253 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.1/2011, care creau o cale paralelă de dobândire a calităţii de titular, discriminatorie în raport cu ceilalţi candidaţi.

„Modificarea art.253 alin.(1) prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2014, prin înlocuirea formulei „devin titulare” cu „pot fi repartizate [...] pe perioadă nedeterminată”, nu a înlăturat mecanismul esenţial de acces la statutul de titular în afara concursului general. Prin Decizia nr.528 din 17 iulie 2018, pronunţată în controlul anterior promulgării, Curtea a reţinut că redactarea introdusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.16/2014 era o soluţie legislativă similară celei declarate neconstituţionale prin Decizia nr.106/2014, reluată într-o altă formulare”, argumentează judecătorii CCR.

Aceştia consideră că reglementarea criticată „instituia un tratament diferenţiat între cadrele didactice care puteau obţine repartizarea pe perioadă nedeterminată pe baza unui concurs anterior şi ceilalţi candidaţi obligaţi să participe la concurs potrivit regulilor generale, încălcând art.16 alin.(1) din Constituţie”.

„Condiţia imprecisă privind «viabilitatea postului/catedrei» afecta previzibilitatea legii, contrar art.1 alin.(5), iar menţinerea soluţiei legislative anterior sancţionate contravenea art.147 alin.(1) şi (4) din Constituţie”, adaugă sursa citată.

Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Editor : A.C.