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Ce amendă trebuie să plătească un profesor din Alba, condamnat după ce a luat de gât un elev de 14 ani. Bărbatul continuă să predea

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ciocanel judecator profimedia
Foto: Profimedia
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Un profesor de engleză din judeţul Alba care a luat de gât un elev, imaginile fiind filmate, a fost găsit vinovat pentru purtare abuzivă şi condamnat la plata unei amenzi penale în cuantum de 6000 de lei. Mama băiatului nu a ridicat pretenţii pe parte civilă, în dosarul penal deschis în urma actului de violenţă. Profesorul continuă să predea.

Un profesor de la Şcoala Gimnazială din Hopârta a fost condamnat de Judecătoria Aiud la o amendă penală de 6.000 de lei pentru purtare abuzivă, după ce a strâns de gât un elev de 14 ani în timpul orei, scrie ziarulunirea.ro, citat de News.ro.

Sentinţa Judecătoriei nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare. Cadrul didactic a fost deferit justiţiei în urma unui incident produs în dimineaţa zilei de 12 decembrie 2024, în jurul orei 8:45.

„Potrivit dosarului, elevul i-a cerut unui coleg să-i pună un cercel, iar profesorul a reacţionat aruncând de pe bancă punga de chipsuri a băiatului. Imaginile camerelor de supraveghere arată cum profesorul îl prinde pe elev de gât în clasă, apoi îl scoate pe hol, îl ia de guler şi îl împinge la perete, unde îl ţine câteva secunde. Profesorul (M. L.), în vârstă de 64 de ani, a recunoscut fapta şi a cerut să fie judecat în procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii, ceea ce a redus cu o pătrime limitele de pedeapsă. Procurorii l-au trimis în judecată pentru purtare abuzivă în formă agravată, deoarece victima era minoră, se afla în grija lui, iar fapta s-a petrecut în public”, scriu jurnaliştii de la Ziarul Unirea.

„Cu ocazia audierii, persoana vătămată a arătat că după ce a cerut colegului său să-i pună cercelul în ureche, profesorul de engleză s-a uitat la ei şi i-a spus `Vrei să-ţi smulg cercelul din ureche?` persoana vătămată replicând «Dar haideţi, domnule profesor!». În acest context, profesorul i-a aruncat punga de chipsuri jos de pe bancă, persoana vătămată cerându-i să-i plătească chipsurile. Mai departe, inculpatul l-a prins de gât cu ambele mâini, apoi l-a prins de mână şi l-a scos din sala de clasă pe elev spunându-i «Hai să mergem la doamna directoare, să sunăm la poliţie». Ajunşi pe holul şcolii, inculpatul l-a lipit pe elev de un calorifer şi l-a strâns de gât, apoi i-a spus acestuia să intre în sala de clasă. În urma faptei s-au cauzat persoanei vătămate leziuni, excoriaţii şi echimoze care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile îngrijiri medicale”, se arată în rechizitoriul procurorilor, citat de jurnaliştii locali.

Judecătorul a refuzat renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea acesteia, considerând că abuzul fizic asupra unui elev de 14 ani este o atitudine care „nu poate fi tolerată” la un cadru didactic.

„Chiar dacă persoana vătămată avea un comportament impertinent şi nepotrivit în contextul dat, îngreunând desfăşurarea orei de engleză, inculpatul avea alte mijloace la îndemână pentru a restabili ordinea, folosirea violenţei fizice şi verbale nefiind permise unui cadru didactic, care trebuie să aibă grijă de elevi cât aceştia sunt la şcoală şi să îi ocrotească, în niciun caz să îi agreseze”, se arată în hotărârea instanţei de judecată, citată de ziarulunirea.ro.

Judecătorul a ţinut cont de recunoaşterea faptei şi de regretul manifestat de profesor, de numărul redus de zile de îngrijiri medicale, de faptul că incidentul a fost izolat într-o carieră didactică îndelungată şi de caracterizările pozitive din partea colegilor. Profesorul a prezentat scuze elevului şi mamei acestuia, iar femeia a declarat că nu mai are pretenţii. Băiatul continuă să facă ore de engleză cu acelaşi profesor, iar familia nu a cerut despăgubiri civile.

Editor : A.P.

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