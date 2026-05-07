Ce elevi se pot înscrie la sesiunea specială de Bacalaureat 2026. Examenele încep din 18 mai

Bacalaureat, sesiunea specială. Foto Getty Images
Calendar Bacalaureat, sesiunea specială

Ministerul Educației a aprobat calendarul examenului național de Bacalaureat 2026 destinat absolvenților de liceu care fac parte din loturile olimpice sau participă la competiții sportive și artistice internaționale desfășurate în aceeași perioadă cu probele din iunie-iulie. Candidații eligibili se vor putea înscrie pentru sesiunea specială într-o singură zi, pe 11 mai 2026.

Potrivit ordinului oficial, această sesiune specială este organizată exclusiv pentru elevii care, din cauza participării la competiții internaționale, nu pot susține examenul în calendarul standard.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, testarea competențelor începe imediat după etapa de înscriere. Prima probă, cea orală la limba română, este programată pe 12 mai, iar o zi mai târziu candidații vor susține proba de verificarea a cunoștințelor într-o limbă de circulație internațională.

Evaluarea competențelor digitale se va desfășura în zilele de 14 și 15 mai, iar examenul oral la limba maternă este prevăzut pentru 15 mai. Probele scrise încep pe 18 mai cu testarea la limba și literatura română. Pe 19 mai va avea loc examenul obligatoriu al profilului, urmat, pe 20 mai, de testul la alegere, în funcție de profil și specializare. Candidații care studiază în limbile minorităților naționale vor susține examenul la limba și literatura maternă pe 21 mai.

  • 11 mai 2026 - Înscrierea candidaților la sesiunea specială de examen;
  • 12 mai 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;
  • 13 mai 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - probă C;
  • 14 mai 2026 - 15 mai 2026 - Evaluarea competențelor digitale - proba D;
  • 15 mai 2026 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;
  • 18 mai 2026 - Limba și literatura română - proba E) a) - proba scrisă;
  • 19 mai 2026 - Proba obligatorie a profilului - proba E) c) - proba scrisă;
  • 20 mai 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E) d- proba scrisă;
  • 21 mai 2026 - Limba și literatura maternă - proba E) b) - proba scrisă;
  • 26 mai 2026 - Afișarea rezultatelor până la ora 12.00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 - 18.00);
  • 26 - 27 mai - Soluționarea contestațiilor;
  • 28 mai 2026 - Afișarea rezultatelor finale.

Ordinul nr. 3.508/2026 aprobă calendarul sesiunii speciale a examenului național de Bacalaureat 2026, destinată absolvenților de liceu care participă la olimpiade și la competiții sportive sau artistice internaționale desfășurate în aceeași perioadă cu sesiunea din iunie-iulie.

