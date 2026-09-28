CE lansează Coaliția europeană pentru alfabetizare. Roxana Mînzatu: Evaluarea PISA din 2025 ne arată cât de gravă este situația

Vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene (CE), Roxana Mînzatu, anunţă, luni, lansarea Coaliţiei europene pentru alfabetizare, după ce testele PISA 2025 au arătat „cât de gravă este situaţia”. „Invit şcolile, bibliotecile şi organizaţiile din România să se alăture”, a transmis Mînzatu.

„Am lansat Coaliţia europeană pentru alfabetizare. Unul din trei tineri de 15 ani din Uniunea Europeană reuşeşte cu greu să înţeleagă un text simplu atunci când îl citeşte. Rezultatele evaluării PISA din 2025 ne arată cât de gravă este situaţia”, a scris, luni, pe Facebook, Roxana Mînzatu, comisar european din partea României.

Potrivit acesteia, capacităţile reduse identificate prin PISA „dăunează în diferite moduri procesului de învăţare, gasirii unui loc de muncă sau a unui rol antreprenorial, chiar îndeplinirii celor mai banale demersuri cetăţeneşti”.

„Transformările rapide aduse de utilizarea inteligenţei artificiale în tot mai multe aspecte ale vieţii oamenilor impun ca aceştia să aibă competenţe de bază şi o gândire critică solidă. Lansarea Coaliţiei europeană pentru alfabetizare, ca parte a Uniunii Competenţelor, a reunit la Bruxelles profesori, bibliotecari, editori, cercetători, organizaţii şi autorităţi din domeniu pentru a identifica împreună soluţii bazate pe dovezi, exemple şi experienţe locale şi naţionale”, a mai transmis vicepreşedintele CE.

Roxana Mînzatu a explicat ce se urmăreşte concret:

sprijin ţintit pentru profesori şi educatori, încă din primii ani de predat, aşa încât ei să utilizeze metode cu rezultate demonstrate pentru citire şi scriere

cooperarea între şcoli, biblioteci şi familiile din comunitate pentru prioritizarea lecturii

dezvoltarea capacităţii elevilor şi a adulţilor de a înţelege şi evalua informaţiile online, inclusiv de a recunoaşte dezinformarea.

Coaliţia este deschisă tuturor celor care vor să contribuie: profesori, părinţi, angajatori, şcoli, organizaţii neguvernamentale, universităţi, instituţii publice, grupuri de presă sau media.

„Invit şcolile, bibliotecile şi organizaţiile din România să se alăture”, a mai scris Mînzatu.

Raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din România au obţinut scoruri mai scăzute decât media OCDE la Matematică, Lectură şi Ştiinţe.

Ministerul Educaţiei a transmis că, la ştiinţe şi matematică, rezultatele sunt apropiate de cele din 2022, ceea ce indică o evoluţie relativ stabilă, iar la lectură se înregistrează o scădere de 16 puncte.

Potrivit datelor publicate, 48% dintre elevii români ating nivelul minim de competenţă (nivelul 2) la Matematică, 52% la Lectură şi 54% la Ştiinţe, sub mediile ţărilor membre OCDE de 65%, 69% şi, respectiv, 74%.

Editor : B.E.