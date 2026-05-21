Ce s-ar putea schimba pentru elevii de liceu. Ministerul Educației a pus în consultare 175 de programe școlare noi

Data publicării:
Programe școlare noi pentru liceu. Foto Getty Images
Din articol
Ce reprezintă programele școlare Ce presupune noul pachet de programe școlare pentru liceu

Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică un nou set de 175 de programe școlare pentru liceu, elaborate în cadrul procesului de reformă curriculară. Documentele completează pachetele aprobate în etapele anterioare și marchează o nouă fază a actualizării conținuturilor de învățare, în concordanță cu noile planuri-cadru. Propunerile vizează discipline din filierele teoretică, tehnologică și vocațională, dar și domenii dedicate învățământului în limbile minorităților naționale și studiului limbilor moderne.

Consultarea publică deschide astfel o nouă etapă de dialog privind viitorul educației liceale, înainte ca documentele să parcurgă procedurile necesare pentru adoptare și implementare.

Ce reprezintă programele școlare

Potrivit Ministerului Educației, programele școlare sunt documente curriculare care stabilesc oferta educațională a fiecărei discipline, în acord cu planurile-cadru de învățământ. În practică, acestea indică atât competențele pe care elevii trebuie să le dobândească, cât și conținuturile care vor fi predate, activitățile de învățare recomandate și criteriile de evaluare. Pe baza acestor documente sunt elaborate ulterior manualele și celelalte resurse utilizate în procesul de predare.

Potrivit comunicatului transmis de Ministerul Educației și Cercetării, publicarea celor 175 de programe școlare nu înseamnă aplicarea lor imediată în unitățile de învățământ. Documentele au fost lansate în consultare publică, etapă în care profesorii, specialiștii din domeniul educației, organizațiile de profil și alte persoane interesate pot analiza propunerile și pot transmite observații sau sugestii înainte de aprobarea formei finale.

După încheierea perioadei de consultare și analizarea recomandărilor primite, programele pot fi revizuite și aprobate prin ordin de ministru. Ulterior, ele vor sta la baza noilor manuale și a activităților desfășurate la clasă, contribuind la implementarea reformei curriculare pentru învățământul liceal. În practică, elevii care vor studia după noile planuri-cadru vor avea conținuturi și obiective de învățare actualizate, adaptate profilului și specializării urmate, în acord cu schimbările propuse în cadrul procesului de modernizare a curriculumului liceal.

Ce presupune noul pachet de programe școlare pentru liceu

Cele 175 de programe aflate în dezbatere acoperă mai multe categorii de discipline și specializări, adresându-se tuturor principalelor filiere de studiu din învățământul liceal.

O parte importantă a documentelor vizează filiera vocațională, profilul pedagogic, unde au fost elaborate 67 de programe pentru disciplinele de specialitate. Acestea sunt destinate tuturor celor cinci specializări: educație timpurie, pedagogia învățământului primar, pedagogie generală, mediere școlară și pedagogia educației nonformale.

În paralel, au fost elaborate 23 de programe pentru discipline studiate în trunchiul comun și în curriculumul de specialitate. Printre acestea se regăsesc Fizica, Biologia, Istoria, Psihologia, Sociologia, Filosofia, Studiile sociale, precum și Economia și educația antreprenorială.

Modificări pentru filiera tehnologică

Un alt segment important al reformei privește filiera tehnologică. Ministerul a pregătit 24 de programe pentru disciplinele de specialitate aferente clasei a X-a, acoperind toate profilurile și principalele domenii de pregătire profesională.

Documentele vizează domenii precum construcțiile, instalațiile și lucrările publice, electric, electromecanică, mecanică, agricultură, industrie alimentară, turism și alimentație, economic, comerț, protecția mediului, electronică și automatizări, precum și producția media. Scopul acestora este adaptarea conținuturilor de învățare la cerințele actuale ale formării profesionale și ale pieței muncii.

Programe pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale

În cadrul procesului de reformă curriculară au fost elaborate și 40 de programe destinate învățământului liceal în limbile minorităților naționale. Acestea includ atât discipline de specialitate, cât și programe pentru studiul limbii și literaturii materne în limbi precum bulgară, cehă, germană, maghiară, neogreacă, rromani, sârbă, slovacă, turcă și ucraineană. Prin această etapă, autoritățile urmăresc actualizarea ofertei educaționale și pentru elevii care învață în limbile minorităților naționale.

Noi programe pentru limbile moderne și discipline de specialitate

Alte opt programe școlare sunt dedicate limbilor moderne, inclusiv claselor cu predare bilingvă organizate în baza acordurilor interguvernamentale. Acestea vizează limba chineză, ebraică, engleză, franceză, italiană, portugheză, spaniolă și turcă.

Totodată, au fost elaborate șapte programe pentru discipline specifice filierei teoretice și vocaționale, printre care literatura universală, disciplina ȘTIAM, istoria baletului și repertoriul individual. În plus, alte șase programe sunt dedicate studiului limbii și literaturii române, inclusiv pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară.

Noul pachet include și șase programe școlare dedicate disciplinei Limba și literatura română. Acestea vizează atât elevii din clasele a X-a – a XII-a, cât și pe cei care studiază în școli și secții cu predare în limba maghiară, de la clasa a IX-a până la finalul liceului.

Ministerul Educației și Cercetării precizează că elaborarea programelor școlare pentru liceu nu s-a încheiat. Procesul va continua prin noi etape de consultare publică și aprobare, până la completarea integrală a curriculumului aferent noilor planuri-cadru, inclusiv pentru învățământul liceal special. Instituția anunță că persoanele interesate pot transmite propuneri și observații privind documentele aflate în dezbatere în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestora.

Editor : Camelia Sinca

